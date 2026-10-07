Política

Fuerte cruce en Diputados: un libertario defendió la visita a los represores en Ezeiza y el peronismo lo cuestionó

En el plenario de comisiones para tratar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, Beltrán Benedit habló de la foto con Alfredo Astiz y otros detenidos por crímenes de lesa humanidad. Germán Martínez le replicó: "Es para cagarlo a trompadas"

Un diputado libertario defendió la visita a los represores en Ezeiza y se cruzó con Germán Martínez
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El plenario de comisiones para tratar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se llevó a cabo este martes en la Cámara de Diputados terminó en escándalo después de un fuerte cruce entre un diputado, Beltrán Benedit, y el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez. ¿El motivo? El libertario defendió la visita a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en la cárcel de Ezeiza en el año 2024.

Sobre el cierre de la sesión, el diputado de La Libertad Avanza tomó la palabra después que su par del PJ, Aldo Leiva, lo acusara de haber organizado las visitas a la unidad carcelaria donde están los condenados por delitos de lesa humanidad. “Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy hemos mencionado acá y es hora de poner verdad sobre tanta mentira”, comenzó en su alocución.

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Dos hombres en intervenciones públicas: un hombre con traje azul a la izquierda y un hombre con saco claro ante un micrófono a la derecha.
El diputado Beltrán Benedit defendió el encuentro en el penal de Ezeiza y cuestionó el uso del término genocidio en las condenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de allí, Benedit reivindicó el accionar de la última dictadura militar y cuestionó: “Se ha instalado la palabra genocidio y hasta donde yo sé, no hay ningún ciudadano condenado por genocidio”.

En ese marco, sostuvo que “hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas” y señaló a Mario Santuccio, líder del ERP asesinado el 19 de julio de 1976, al asegurar que había planteado que se matarían a un millón de argentinos para perpetuarse en el poder.

Las declaraciones generaron la reacción inmediata de Martínez. El diputado peronista se levantó de su lugar y, en medio de los gritos, lanzó: “Es para cagarlo a trompadas”. Antes de retirarse de la sala, también le recriminó a Benedit: “Vos sos el que fuiste a visitar a genocidas”.

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El libertario intentó que el jefe de la bancada opositora permaneciera en el recinto. “No se vaya Martínez, no teatralice”, respondió, y siguió con su exposición ante una sala ya convulsionada.

En agosto de 2024, una foto reveló que un grupo de legisladores de La Libertad Avanza había concurrido al penal federal para encontrarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA. Participaron Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. La imagen circuló ampliamente y desató una crisis interna en el bloque oficialista que tardó semanas en intentar ser contenida.

Diputados de LLA visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza
Diputados de LLA visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza

El episodio generó rispideces públicas incluso entre los propios integrantes de la bancada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclaró en más de una oportunidad que no se trató de una actividad oficial, que no estaba al tanto del encuentro y que fue una iniciativa “particular” de un “grupo minoritario de diputados”.

Bonacci, quien no aparece en la fotografía, insistió en que fue engañada por los legisladores que organizaron la actividad —Benedit y Montenegro— y agregó que la reunión “tenía aparentemente el OK de Martín Menem y de Casa Rosada”. Arrieta, en tanto, también sostuvo haber sido “engañada” y declaró que no tenía conocimiento de quiénes eran los detenidos. “Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época”, señaló la legisladora.

Fue precisamente ese antecedente el que volvió al centro del debate este martes, cuando Leiva utilizó la visita a Ezeiza como argumento para cuestionar la posición de Benedit en el plenario de comisiones. La respuesta del diputado de La Libertad Avanza derivó en el intercambio más tenso de la jornada y en el retiro anticipado del titular del bloque del Partido Justicialista de la sala.

En mayo del año pasado, se conoció que 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Carlos Suárez Mason y Astiz, fueron trasladados al penal de Ezeiza a una unidad penitenciaria de Campo de Mayo que había sido construida en 2007 para alojar a jerarcas de la última dictadura.

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio de fuentes ligadas al ámbito castrense y chequeadas con portavoces oficiales, el listado de trasladados por el Servicio Penitenciario Federal fue el siguiente:

Carlos Suárez Mason, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Mario Marcote, Gerardo Arraez, Julio César Argüello, Juan Carlos Avena, Miguel Ángel Britos, Marcelo Cinto Courteax, Rodolfo Cionchi, Manuel Cordero Piacentini, Luis Donocik, Alberto González, Lucio Nast y Luis Navarro.

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