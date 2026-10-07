Cocinas abiertas pero con límites: 7 estrategias para crear divisiones

Las cocinas abiertas incorporan límites visuales y funcionales sin perder iluminación, circulación ni conexión con el área social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cocina puede integrarse al área social sin quedar completamente expuesta. Siete recursos de diseño permiten ordenar las funciones, conservar la circulación y ajustar la privacidad sin recurrir a muros permanentes.

1. El vidrio acanalado conserva la luz y difumina la actividad de la cocina

El vidrio acanalado conserva la luz y difumina la actividad de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cerramientos interiores de vidrio permiten separar dos áreas sin bloquear la iluminación. La versión acanalada suma una capa de privacidad porque desdibuja utensilios, superficies de trabajo y movimientos, aunque mantiene el paso de la luz.

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Puede resolverse mediante paños fijos o puertas corredizas de altura completa. La especialista en interiores Michelle Ogundehin incluyó este tipo de particiones entre las alternativas para zonificar ambientes sin levantar tabiques opacos, según el sitio especializado en diseño Dezeen.

2. Las celosías definen un límite con distintos grados de apertura

Las celosías establecen distintos grados de privacidad entre la cocina y el comedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una celosía establece una frontera física, pero deja pasar luz y permite vistas parciales entre la cocina y el comedor. El tamaño de los huecos determina el nivel de privacidad: una trama más cerrada oculta más. Mientras una estructura abierta sostiene el vínculo visual.

La madera, metal, piedra o hormigón modifican además el espesor y presencia del divisor. Conviene considerar la limpieza y evitar relieves demasiado complejos cerca de las áreas de cocción.

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3. Los paneles móviles cambian la configuración según el uso

Los paneles móviles adaptan la configuración de la vivienda según cada uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas corredizos permiten abrir la cocina cuando se busca continuidad con el resto de la vivienda y cerrarla durante la preparación de alimentos o al recibir visitas.

Para que funcionen, el recorrido debe quedar libre y sistema tiene que contemplarse desde el proyecto, ya sea con hojas que se apilen a un lateral o que se oculten dentro de un tabique. La flexibilidad del cierre resulta útil cuando una misma superficie cumple tareas domésticas, sociales y de trabajo.

4. Una estantería abierta suma guardado sin cerrar la visual

Una estantería abierta divide los ambientes y suma espacio para guardar objetos y vajilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mobiliario puede actuar como divisor si combina estantes, módulos bajos y vacíos. Una estantería abierta separa el área de preparación del comedor y, a la vez, aporta lugar para vajilla y objetos de uso frecuente.

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El arquitecto Oriol García recurrió a bibliotecas y cortinas para diferenciar usos dentro de una planta compacta, una solución incluida por Dezeen. Para evitar una barrera pesada, es preferible alternar compartimentos ocupados y libres, y reservar los módulos cerrados para aquello que requiere ocultamiento.

5. Un cambio de pavimento organiza la planta sin cortar el paso

El cambio de pavimento organiza las funciones sin interrumpir la continuidad de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La división también puede trazarse en el suelo. Usar un acabado en la cocina y otro en el sector contiguo permite reconocer cada función sin añadir volumen ni interrumpir el recorrido. El contraste puede apoyarse en la textura, formato de las piezas o despiece, además del color.

En cambio, un pavimento continuo favorece una lectura unificada. La elección debe responder a las necesidades de mantenimiento, resistencia a la humedad y seguridad de cada zona.

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6. La isla marca la transición entre trabajo y convivencia

La isla marca la transición entre el área de trabajo y el espacio de convivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una isla de cocina funciona como límite bajo: concentra preparación, guardado y apoyo para sentarse, mientras conserva despejado el campo visual. Su ubicación debe dejar pasos suficientes alrededor y distinguir el sector operativo del social.

Una encimera algo más elevada puede resguardar parcialmente el desorden de la zona de trabajo; otra a una sola altura facilita el uso compartido. El arquitecto Piero Lissoni ha planteado composiciones en las que la isla y la mesa articulan ambas actividades.

7. Los textiles aportan una separación temporal y graduable

Los textiles aportan una separación temporal y graduable entre la cocina y el estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cortina de gran formato introduce un cierre reversible sin alterar la estructura. Las telas traslúcidas mantienen parte de la iluminación y suavizan la separación; las más densas ofrecen mayor ocultamiento.

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El riel debe instalarse fuera de las zonas de salpicaduras y calor, y la tela elegida necesita admitir limpieza frecuente. Esta alternativa permite variar la relación entre cocina y estar a lo largo del día, sin comprometer de forma permanente la distribución interior.