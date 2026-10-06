El desfile futurista de Louis Vuitton en el Louvre que reunió a las estrellas de Hollywood

Louis Vuitton cerró la Semana de la Moda de París con la presentación de su colección Primavera/Verano 2027 en el Museo del Louvre (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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La Semana de la Moda de París llegó este martes a su última jornada con el desfile Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton, una presentación que trasladó la energía de la calle a la Cour Carrée del Museo del Louvre.

Bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière, la maison francesa convirtió el histórico patio parisino en un circuito urbano de escala futurista, rodeado por invitados, flashes y una primera fila protagonizada por Zendaya, Ana de Armas, Emma Stone y Sophie Turner.

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El director creativo Nicolas Ghesquière transformó la Cour Carrée en un circuito urbano de escala futurista para la pasarela (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La escenografía construyó una ciudad imaginada a partir de estructuras geométricas, referencias al transporte y pasarelas que simulaban una avenida.

Las modelos caminaron entre grandes volúmenes con luces encendidas y superficies en verde, crema y negro, mientras el público seguía el recorrido desde ambos lados.

Los bolsos de mano y los accesorios metálicos reafirmaron la relación directa de la firma con la tradición del viaje (REUTERS/Sarah Meyssonnier).

En el último día de la semana de la moda parisina, Louis Vuitton apostó por una presentación al aire libre donde la arquitectura del Louvre dialogó con una mirada sobre el movimiento, el viaje y la vida contemporánea.

La pasarela propuso una primavera urbana, ligera y en movimiento

La propuesta de la marca francesa incorporó siluetas ligeras, botas de caña alta, telas traslúcidas y prendas de cuero (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La colección presentó siluetas pensadas para el ritmo de la ciudad. Hubo vestidos livianos, transparencias, faldas con movimiento, trajes de líneas relajadas y conjuntos que combinaron capas con materiales de apariencia técnica.

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Louis Vuitton también llevó a la pasarela prendas de cuero, chaquetas estructuradas, botas altas y accesorios que reforzaron la idea de una mujer preparada para transitar distintos escenarios en un mismo día.

Las superposiciones llevaron blusas fluidas, faldas con movimiento y abrigos cortos a una silueta pensada para la ciudad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En los looks se destacaron las superposiciones y los contrastes. Algunas salidas combinaron blusas y faldas fluidas con abrigos cortos; otras incorporaron tejidos traslúcidos, estampados gráficos y destellos metalizados. La paleta alternó blancos, tonos tierra, negro, azul y toques de color intenso, con espacio para prendas de apariencia utilitaria y otras de espíritu más romántico.

La sastrería de líneas relajadas convivió con materiales de apariencia técnica y detalles metalizados (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Las botas de caña alta y las siluetas con capas aparecieron como dos de los códigos visibles de la temporada. También se vieron prendas con volados, frunces y transparencias que sumaron ligereza a una colección atravesada por referencias prácticas.

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En esa tensión entre lo funcional y lo ornamental se organizó buena parte de la propuesta.

Los volados, frunces y transparencias sumaron una nota romántica a prendas de inspiración utilitaria (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El desfile mantuvo además una relación directa con la tradición viajera de la casa. Las carteras, los pequeños bolsos de mano y los accesorios metálicos acompañaron prendas concebidas para moverse, sin perder el trabajo de construcción característico de Ghesquière.

La pasarela, dispuesta como una calle, reforzó esa idea desde la puesta en escena.

Zendaya: volados blancos y jean para una lectura relajada del lujo

Zendaya asistió a la primera fila con una prenda blanca de volados y encaje combinada con un jean amplio de tiro alto (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Entre las asistentes, Zendaya fue una de las figuras más observadas. La actriz llevó un conjunto compuesto por una prenda blanca con grandes volados y terminaciones de encaje, una musculosa blanca y jeans amplios de tiro alto. El estilismo tomó elementos del vestuario romántico y los desplazó hacia un registro informal a través del denim.

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Los volados blancos enmarcaron el rostro y los hombros, mientras el jean sumó contraste y una referencia cotidiana. La elección se vinculó con algunas de las claves vistas sobre la pasarela, donde las prendas ligeras y las capas también ocuparon un lugar central.

La actriz completó el look con el pelo recogido y maquillaje en tonos cálidos. El cruce entre encaje, volados y denim convirtió al conjunto de Zendaya en una de las apariciones más alineadas con el tono de la colección.

Ana de Armas llevó el cuero negro hacia una clave motera

Ana de Armas eligió un vestido corto de cuero negro de inspiración motera con detalles de cintas en tono caramelo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Ana de Armas llegó al desfile con un vestido corto de cuero negro, de solapas amplias y detalles de cintas en tono caramelo. La prenda, de inspiración motera, incorporó aberturas laterales y herrajes que sumaron textura a una silueta de sastrería. La actriz completó el estilismo con botas negras altas y una cartera de mano oscura.

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El look se sostuvo sobre una paleta sobria, aunque los detalles color suela rompieron con el total black. La referencia al cuero también dialogó con varias de las piezas presentadas en la pasarela, donde las chaquetas y los materiales de apariencia resistente convivieron con transparencias y tejidos ligeros.

Emma Stone apostó por el azul eléctrico en clave sastrera

Emma Stone aportó una nota de color pleno al evento con un conjunto azul eléctrico de chaqueta estructurada y minifalda (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Por su parte, Emma Stone eligió un conjunto azul eléctrico formado por una chaqueta estructurada y una minifalda a juego. La actriz llevó la sastrería hacia una silueta breve y definida, con una apuesta monocromática que se distinguió entre los tonos negros, blancos y tierra de otras invitadas.

El azul intenso reforzó el carácter gráfico del look. La chaqueta, de hombros marcados y líneas precisas, concentró el foco visual, mientras la minifalda mantuvo la proporción compacta del conjunto. Stone sumó accesorios discretos y un maquillaje de acabado natural, con labios y mejillas en una gama suave.

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El azul eléctrico de Emma Stone introdujo una nota de color pleno en una primera fila dominada por contrastes de texturas. Su aparición recuperó la presencia de la sastrería femenina, uno de los lenguajes recurrentes en el universo de Ghesquière.

Sophie Turner combinó cuero marrón y un pañuelo gráfico

Sophie Turner combinó una chaqueta de cuero marrón con un pantalón azul oscuro y un pañuelo gráfico largo al cuello (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Sophie Turner se inclinó por una chaqueta de cuero marrón con textura, una remera blanca y un pantalón azul oscuro. La actriz añadió un pañuelo largo en blanco y azul, que llevó al cuello y dejó caer sobre el frente del conjunto. Como complemento, llevó una cartera pequeña en tono borgoña, con herrajes metálicos.

El estilismo combinó piezas de apariencia clásica con acentos de color y accesorios reconocibles de la casa. El contraste entre el cuero marrón, el azul del pantalón y el pañuelo dio profundidad a un look construido desde tonos otoñales, aun cuando el desfile presentó una colección destinada a la próxima primavera.

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Carteras de mano, pequeños bolsos y herrajes metálicos acompañaron looks construidos a partir de capas y contrastes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La presencia de las cuatro actrices terminó de consolidar la dimensión de evento del cierre de París.

Con Louis Vuitton como una de las últimas grandes citas del calendario, la semana de la moda concluyó con una pasarela que propuso prendas para circular por la ciudad y una primera fila que trasladó esa misma conversación al vestuario de sus invitadas.