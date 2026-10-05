Dua Lipa y Pedro Pascal brillaron en un desfile de Chanel: una postal de color y sastrería en París

La colección primavera-verano 2027 de Chanel se presentó en el marco de la Paris Fashion Week (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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La pasarela de Chanel para primavera-verano 2027 reunió una propuesta construida sobre los códigos históricos de la casa y la presencia de Dua Lipa y Pedro Pascal, quienes asistieron con estilismos que extendieron el diálogo entre sastrería, color y detalles decorativos más allá del desfile.

La colección, a cargo del director creativo de la marca, Matthieu Blazy, partió de una idea reconocible dentro del repertorio de la firma: chaquetas estructuradas, conjuntos de falda, pantalones rectos y líneas definidas.

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La propuesta de la casa de moda combinó chaquetas estructuradas y sastrería de corte masculino con vestidos fluidos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El desfile se realizó en el marco de la Paris Fashion Week, dedicada en esta edición a las colecciones femeninas de primavera-verano 2027.

La semana comenzó el 28 de septiembre y finalizará el 6 de octubre de 2026 y reúne en su calendario oficial desfiles y presentaciones de las principales casas de moda internacionales.

Vestidos vaporosos, faldas amplias y tejidos de punto aportaron ligereza a la propuesta (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Las prendas compartieron espacio con vestidos de caída liviana, faldas amplias y tejidos de punto, en una sucesión de looks que alternó volumen, movimiento y siluetas más ajustadas.

La sastrería se mezcló con prendas ligeras y referencias marineras

La sastrería ocupó un lugar central en el desfile. Los blazers de hombros amplios, las chaquetas con estructura y los conjuntos coordinados reforzaron una imagen vinculada al vestuario masculino, uno de los terrenos habituales de Chanel.

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La colección alternó prendas de inspiración masculina con piezas de construcción delicada (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El negro, el gris y el azul marino sostuvieron esa parte de la propuesta y aportaron continuidad a las prendas de corte recto.

Sobre esa base aparecieron elementos que llevaron la colección hacia un registro veraniego. Los vestidos vaporosos, las faldas de gran volumen y las piezas de tejido introdujeron una sensación de ligereza.

Brillos, bordados, texturas y motivos gráficos sumaron contraste a las siluetas estructuradas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los códigos náuticos se percibieron en la elección del azul marino, el blanco y ciertas combinaciones de líneas limpias, aunque sin limitarse a una lectura literal del uniforme marinero.

El blanco tuvo una participación destacada en vestidos de silueta amplia y en prendas de líneas suaves. En varios conjuntos, funcionó como contraste frente a los tonos oscuros de la sastrería.

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Los tonos azul marino, blanco, negro y gris aportaron referencias náuticas a las prendas de la pasarela (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La propuesta también incorporó rojo, amarillo, verde y acabados metalizados, que interrumpieron la predominancia de neutros y colores asociados al mar.

El contraste entre rojo y azul aportó uno de los acentos de color de la colección de Chanel (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los contrastes definieron las principales tendencias de la colección

Uno de los recursos más repetidos fue la combinación entre piezas de apariencia masculina y prendas de construcción delicada.

Los blazers amplios se llevaron sobre vestidos ligeros o capas fluidas, mientras que las faldas cortas y otras de volumen pronunciado modificaron la proporción de los conjuntos.

Los estampados de cuadros y los tejidos con brillo diversificaron los materiales exhibidos en el desfile (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La convivencia entre estructura y fluidez marcó el ritmo de la pasarela. Las chaquetas y abrigos organizaron la silueta, pero los bajos amplios, las telas ligeras y las piezas de punto incorporaron movimiento.

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Esa tensión también se trasladó a los largos: hubo prendas que cubrieron el cuerpo con líneas rectas y otras que dejaron las piernas más expuestas mediante faldas breves o aberturas.

Los conjuntos combinaron referencias náuticas con siluetas de sastrería y detalles decorativos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los cuadros aparecieron en chaquetas y abrigos, en especial dentro de los conjuntos de aire más clásico. Junto a ellos se vieron tejidos con brillo, superficies texturadas y motivos gráficos.

La variedad de materiales evitó que la colección quedara reducida a una sola textura o a un solo tipo de prenda.

El amarillo sumó un acento de color a las siluetas estructuradas y las prendas ligeras de la colección (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los accesorios completaron cada salida con una presencia sostenida. Collares superpuestos, pendientes de gran tamaño, bolsos pequeños con detalles florales o detalles metálicos acompañaron los estilismos.

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Los bolsos pequeños acompañaron los estilismos del desfile (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Además, reforzaron la continuidad visual entre los looks y sumaron capas a una propuesta que combinó prendas de día, referencias de verano y elementos más formales.

Dua Lipa llevó un vestido coral con plumas y bordados

Dua Lipa lució un vestido corto en tonos coral y rosa salmón con aplicaciones de plumas y bordados (Grosby)

Entre los asistentes, Dua Lipa optó por un vestido corto en tonos coral y rosa salmón. El diseño incluyó motivos bordados en negro, líneas claras y aplicaciones de plumas blancas y rosa pálido sobre los hombros y los laterales.

Una franja de flores y plumas rojas recorrió la parte central de la pieza hasta el bajo.

La prenda tenía tirantes anchos, escote redondo, bajo asimétrico y una abertura lateral que dejó una pierna descubierta.

El vestido concentró varios de los recursos presentes en el desfile: el contraste de color, la textura y un tratamiento decorativo que se alejó de las formas rígidas de la sastrería.

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Así llegó Dua Lipa al desfile de Chanel (Grosby)

La cantante llevó el cabello recogido hacia atrás y maquillaje en tonos rosados. Sumó joyería dorada en las orejas y las manos, además de zapatos de tacón alto en rosa pálido con puntera negra.

El look de Dua Lipa utilizó una paleta intensa que se conectó con los acentos rojos, amarillos y metalizados vistos en la colección.

Pedro Pascal y un estilismo oscuro

Pedro Pascal asistió con un abrigo largo a cuadros de doble botonadura y botones rojos con el emblema de la firma (Grosby)

Pedro Pascal asistió con una elección de líneas más sobrias. El actor llevó un abrigo largo de doble botonadura confeccionado en un tejido de cuadros pequeños en marrón, beige, gris y negro.

La prenda presentó solapas amplias, bolsillos laterales y botones rojos con el emblema de Chanel.

Debajo del abrigo eligió un cuello alto negro, pantalones rectos del mismo color y zapatos de cuero negro con suela gruesa.

Completó el conjunto con gafas rectangulares de montura negra, cabello peinado hacia atrás y barba corta con bigote.

La propuesta de la marca combinó la estructura de la sastrería clásica con la fluidez de las telas ligeras (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El abrigo de cuadros de Pedro Pascal se vinculó con una de las líneas más visibles de la pasarela: el peso de las prendas exteriores y la vigencia de los estampados clásicos dentro de una colección que también apostó por vestidos ligeros y colores de mayor intensidad.

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La sastrería definió la colección con blazers amplios, chaquetas estructuradas y pantalones de líneas rectas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Su elección retomó la parte más estructurada de la propuesta y mostró cómo esos códigos pueden trasladarse al vestuario masculino.

La aparición de Lipa y Pascal condensó dos registros que convivieron en el desfile: por un lado, el uso de color, aplicaciones y siluetas cortas; por otro, la permanencia de los cuadros, los abrigos y las prendas de construcción precisa.

En ambos casos, los looks dialogaron con las tendencias que Chanel planteó para la próxima temporada.