Dua Lipa y Pedro Pascal brillaron en un desfile de Chanel: una postal de color y sastrería en París

La pasarela de Chanel para primavera-verano 2027 reunió una propuesta construida sobre los códigos históricos de la casa y la presencia de Dua Lipa y Pedro Pascal, quienes asistieron con estilismos que extendieron el diálogo entre sastrería, color y detalles decorativos más allá del desfile.
La colección, a cargo del director creativo de la marca, Matthieu Blazy, partió de una idea reconocible dentro del repertorio de la firma: chaquetas estructuradas, conjuntos de falda, pantalones rectos y líneas definidas.
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El desfile se realizó en el marco de la Paris Fashion Week, dedicada en esta edición a las colecciones femeninas de primavera-verano 2027.
La semana comenzó el 28 de septiembre y finalizará el 6 de octubre de 2026 y reúne en su calendario oficial desfiles y presentaciones de las principales casas de moda internacionales.
Las prendas compartieron espacio con vestidos de caída liviana, faldas amplias y tejidos de punto, en una sucesión de looks que alternó volumen, movimiento y siluetas más ajustadas.
La sastrería se mezcló con prendas ligeras y referencias marineras
La sastrería ocupó un lugar central en el desfile. Los blazers de hombros amplios, las chaquetas con estructura y los conjuntos coordinados reforzaron una imagen vinculada al vestuario masculino, uno de los terrenos habituales de Chanel.
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El negro, el gris y el azul marino sostuvieron esa parte de la propuesta y aportaron continuidad a las prendas de corte recto.
Sobre esa base aparecieron elementos que llevaron la colección hacia un registro veraniego. Los vestidos vaporosos, las faldas de gran volumen y las piezas de tejido introdujeron una sensación de ligereza.
Los códigos náuticos se percibieron en la elección del azul marino, el blanco y ciertas combinaciones de líneas limpias, aunque sin limitarse a una lectura literal del uniforme marinero.
El blanco tuvo una participación destacada en vestidos de silueta amplia y en prendas de líneas suaves. En varios conjuntos, funcionó como contraste frente a los tonos oscuros de la sastrería.
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La propuesta también incorporó rojo, amarillo, verde y acabados metalizados, que interrumpieron la predominancia de neutros y colores asociados al mar.
Los contrastes definieron las principales tendencias de la colección
Uno de los recursos más repetidos fue la combinación entre piezas de apariencia masculina y prendas de construcción delicada.
Los blazers amplios se llevaron sobre vestidos ligeros o capas fluidas, mientras que las faldas cortas y otras de volumen pronunciado modificaron la proporción de los conjuntos.
La convivencia entre estructura y fluidez marcó el ritmo de la pasarela. Las chaquetas y abrigos organizaron la silueta, pero los bajos amplios, las telas ligeras y las piezas de punto incorporaron movimiento.
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Esa tensión también se trasladó a los largos: hubo prendas que cubrieron el cuerpo con líneas rectas y otras que dejaron las piernas más expuestas mediante faldas breves o aberturas.
Los cuadros aparecieron en chaquetas y abrigos, en especial dentro de los conjuntos de aire más clásico. Junto a ellos se vieron tejidos con brillo, superficies texturadas y motivos gráficos.
La variedad de materiales evitó que la colección quedara reducida a una sola textura o a un solo tipo de prenda.
Los accesorios completaron cada salida con una presencia sostenida. Collares superpuestos, pendientes de gran tamaño, bolsos pequeños con detalles florales o detalles metálicos acompañaron los estilismos.
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Además, reforzaron la continuidad visual entre los looks y sumaron capas a una propuesta que combinó prendas de día, referencias de verano y elementos más formales.
Dua Lipa llevó un vestido coral con plumas y bordados
Entre los asistentes, Dua Lipa optó por un vestido corto en tonos coral y rosa salmón. El diseño incluyó motivos bordados en negro, líneas claras y aplicaciones de plumas blancas y rosa pálido sobre los hombros y los laterales.
Una franja de flores y plumas rojas recorrió la parte central de la pieza hasta el bajo.
La prenda tenía tirantes anchos, escote redondo, bajo asimétrico y una abertura lateral que dejó una pierna descubierta.
El vestido concentró varios de los recursos presentes en el desfile: el contraste de color, la textura y un tratamiento decorativo que se alejó de las formas rígidas de la sastrería.
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La cantante llevó el cabello recogido hacia atrás y maquillaje en tonos rosados. Sumó joyería dorada en las orejas y las manos, además de zapatos de tacón alto en rosa pálido con puntera negra.
El look de Dua Lipa utilizó una paleta intensa que se conectó con los acentos rojos, amarillos y metalizados vistos en la colección.
Pedro Pascal y un estilismo oscuro
Pedro Pascal asistió con una elección de líneas más sobrias. El actor llevó un abrigo largo de doble botonadura confeccionado en un tejido de cuadros pequeños en marrón, beige, gris y negro.
La prenda presentó solapas amplias, bolsillos laterales y botones rojos con el emblema de Chanel.
Debajo del abrigo eligió un cuello alto negro, pantalones rectos del mismo color y zapatos de cuero negro con suela gruesa.
Completó el conjunto con gafas rectangulares de montura negra, cabello peinado hacia atrás y barba corta con bigote.
El abrigo de cuadros de Pedro Pascal se vinculó con una de las líneas más visibles de la pasarela: el peso de las prendas exteriores y la vigencia de los estampados clásicos dentro de una colección que también apostó por vestidos ligeros y colores de mayor intensidad.
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Su elección retomó la parte más estructurada de la propuesta y mostró cómo esos códigos pueden trasladarse al vestuario masculino.
La aparición de Lipa y Pascal condensó dos registros que convivieron en el desfile: por un lado, el uso de color, aplicaciones y siluetas cortas; por otro, la permanencia de los cuadros, los abrigos y las prendas de construcción precisa.
En ambos casos, los looks dialogaron con las tendencias que Chanel planteó para la próxima temporada.
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