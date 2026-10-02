7 errores frecuentes que pueden perjudicar la limpieza de una habitación

La limpieza inadecuada puede deteriorar de forma permanente los materiales y objetos de una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una rutina de limpieza puede alterar de forma permanente telas, piedra, madera y objetos antiguos si se aplican métodos que no corresponden a cada superficie. Siete errores frecuentes de limpieza pueden deteriorar los materiales y cambiar el aspecto de una habitación.

1. Actuar con apuro impide evaluar la superficie

Actuar con apuro impide evaluar correctamente la superficie que necesita atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora de interiores Carrie Moore advirtió, en House Beautiful, sitio especializado en decoración, que la urgencia ante una mancha suele llevar a usar el producto disponible sin identificar antes el material ni el problema.

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Su recomendación es comenzar con la alternativa menos agresiva y probarla en una zona poco visible. Ese criterio coincide con el Canadian Conservation Institute, que considera irreversible cualquier proceso de limpieza y plantea evaluar el estado del objeto antes de intervenir.

2. Aplicar vapor a cortinas sin conocer su composición

El vapor puede alterar la forma de las cortinas fabricadas con tejidos delicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Lauren Lerner, diseñadora de interiores, vaporizar una cortina sin revisar su tejido puede tener consecuencias duraderas. Explicó que el vapor puede relajar el entramado de materiales como la seda, lino o telas con estructura, hasta estirar el paño o hacerle perder su forma.

La precaución resulta relevante en piezas delicadas. El Instituto Canadiense de Conservación desaconseja lavar textiles históricos de seda y señala que su condición determina si toleran o no una limpieza.

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3. Elegir productos fuertes antes de una prueba localizada

Una prueba localizada permite reducir el riesgo de dañar muebles, tapicerías y revestimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moore aconsejó avanzar de menor a mayor intensidad y verificar el resultado en un sector discreto. La medida evita extender un daño sobre un mueble, tapicería o revestimiento.

El Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification establece procedimientos para evaluar el tipo, características y estado de alfombras y revestimientos textiles antes de definir su limpieza. La elección del método depende del material y de sus condiciones, no solo de la suciedad visible.

4. Limpiar piedra natural con sustancias ácidas o inadecuadas

Los productos ácidos pueden opacar y marcar de forma permanente la piedra natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diseñadoras Sarah Schwuchow y Terri Brien señalaron que los limpiadores agresivos pueden opacar la piedra natural y dañar su acabado.

Schwuchow aconsejó evitar lavandina y vinagre. Brien recomendó productos de pH neutro y recordó que otras fórmulas pueden afectar el sellador.

La Natural Stone Institute indica que los limpiadores con limón, vinagre u otros ácidos pueden opacar o grabar las piedras calcáreas. Propone limpiadores neutros o suaves según el tipo de superficie.

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5. Usar vapor sobre los pisos de madera

La humedad del vapor puede hinchar y deformar los pisos de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Isabel Jackson, propietaria de un estudio de diseño de interiores, desaconsejó vaporizar pisos de madera porque la humedad puede hinchar el material y deformar los bordes de las tablas. La advertencia pone el foco en evitar aportes de agua que la superficie no puede tolerar.

Al tratar muebles y acabados de madera, el National Trust recomienda retirar el polvo de superficies en buen estado con un paño seco, limpio y suave. Consultar a especialistas según el material.

6. Rociar limpiador directamente sobre antigüedades

El rociado directo de limpiadores pone en riesgo las antigüedades y los objetos históricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseñador Craig Gritzen identificó como un error habitual aplicar el producto de forma directa sobre piezas antiguas o usar un paño húmedo sin una prueba previa.

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Planteó retirar el polvo con cuidado y evitar el rociado directo. Para objetos cuyo deterioro sería difícil de revertir, sugirió acudir a especialistas en conservación y restauración.

El Instituto Canadiense de Conservación advierte que el lavado puede debilitar ciertos textiles y recomienda pedir asesoramiento profesional ante dudas sobre una pieza valiosa o histórica.

7. Aspirar alfombras con el accesorio o ajuste equivocado

El accesorio y el ajuste de la aspiradora influyen en la conservación de las alfombras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Nancy Davilman sostuvo que una aspiración incorrecta puede dar a una alfombra un aspecto gastado y dañarla. Por eso, recomendó revisar las instrucciones de fabricación y consultar al vendedor o especialista sobre el mantenimiento adecuado.

El Collections Care Manual aconseja no usar aspiradoras con barra golpeadora ni cepillos sobre textiles delicados. Plantea usar succión regulable y baja, con una pantalla protectora entre la boquilla y la fibra. Conocer el ajuste y los accesorios evita que la limpieza acelere el desgaste.

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