Receta de mermelada de frambuesa, rápida y fácil

Una tostada tibia, un poco de queso crema y el perfume de la fruta dulce: así de simple puede empezar un buen desayuno.
La mermelada de frambuesa es ideal para aprovechar fruta fresca o congelada. Se prepara rápido, con pocos ingredientes y queda lista para acompañar tostadas, scones, pan casero o una pastafrola.
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Receta de mermelada de frambuesa
Se trata de una preparación dulce y espesa elaborada con frambuesas, azúcar y jugo de limón. La fruta se cocina pocos minutos hasta que libera sus jugos y alcanza una textura untable.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 250 gr de frambuesas frescas o congeladas.
- 150 gr de azúcar.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.
Cómo hacer mermelada de frambuesa, paso a paso
- Colocar las frambuesas, el azúcar y el jugo de limón en una olla pequeña.
- Dejar reposar durante 5 minutos para que la fruta comience a liberar sus jugos.
- Llevar la olla a fuego medio y cocinar durante 5 minutos, mientras se mezcla con una cuchara de madera.
- Bajar el fuego y continuar la cocción durante 10 minutos, hasta que la preparación espese.
- Para comprobar el punto, colocar una cucharadita de mermelada sobre un plato frío. Esperar 1 minuto: si al inclinarlo se mueve lentamente, está lista.
- No cocinar de más, porque la mermelada espesa todavía más cuando se enfría.
- Retirar del fuego y agregar la esencia de vainilla, si se desea.
- Envasar caliente en un frasco limpio y dejar enfriar antes de guardar en la heladera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones de 1 cucharada cada una, o 1 frasco chico de mermelada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 41 kcal
- Grasas: 0,2 gr
- Carbohidratos: 10,5 gr
- Proteínas: 0,4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar la mermelada en un frasco limpio y tapado dentro de la heladera durante 7 a 10 días.
También se puede guardar en el freezer durante aproximadamente 3 meses, dentro de un recipiente apto, dejando un pequeño espacio libre para permitir la expansión.
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