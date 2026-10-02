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Receta de mermelada de frambuesa, rápida y fácil

La elaboración, que tiene como protagonista a estas bayas, cuenta con una cocción inicial a fuego medio, seguida de otra a menor temperatura hasta obtener una textura untable

Frasco de vidrio con mermelada roja y una cuchara en su interior, junto a varias frambuesas frescas sobre una mesa de madera.
La mermelada de frambuesa permite el uso de fruta fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una tostada tibia, un poco de queso crema y el perfume de la fruta dulce: así de simple puede empezar un buen desayuno.

La mermelada de frambuesa es ideal para aprovechar fruta fresca o congelada. Se prepara rápido, con pocos ingredientes y queda lista para acompañar tostadas, scones, pan casero o una pastafrola.

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Receta de mermelada de frambuesa

Se trata de una preparación dulce y espesa elaborada con frambuesas, azúcar y jugo de limón. La fruta se cocina pocos minutos hasta que libera sus jugos y alcanza una textura untable.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de frambuesas frescas o congeladas.
  • 150 gr de azúcar.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.
Un cuenco con frambuesas rojas, un frasco de vidrio con azúcar blanca, un vaso con jugo de limón y un frasco pequeño sobre madera.
La lista de ingredientes combina frambuesas, azúcar, limón y aromatizante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mermelada de frambuesa, paso a paso

  1. Colocar las frambuesas, el azúcar y el jugo de limón en una olla pequeña.
  2. Dejar reposar durante 5 minutos para que la fruta comience a liberar sus jugos.
  3. Llevar la olla a fuego medio y cocinar durante 5 minutos, mientras se mezcla con una cuchara de madera.
  4. Bajar el fuego y continuar la cocción durante 10 minutos, hasta que la preparación espese.
  5. Para comprobar el punto, colocar una cucharadita de mermelada sobre un plato frío. Esperar 1 minuto: si al inclinarlo se mueve lentamente, está lista.
  6. No cocinar de más, porque la mermelada espesa todavía más cuando se enfría.
  7. Retirar del fuego y agregar la esencia de vainilla, si se desea.
  8. Envasar caliente en un frasco limpio y dejar enfriar antes de guardar en la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones de 1 cucharada cada una, o 1 frasco chico de mermelada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 41 kcal
  • Grasas: 0,2 gr
  • Carbohidratos: 10,5 gr
  • Proteínas: 0,4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar la mermelada en un frasco limpio y tapado dentro de la heladera durante 7 a 10 días.

También se puede guardar en el freezer durante aproximadamente 3 meses, dentro de un recipiente apto, dejando un pequeño espacio libre para permitir la expansión.

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