Tendencias

Cómo las experiencias positivas en la infancia pueden moldear el bienestar en la adultez, según un estudio

La investigación identificó dos grupos de vivencias en la niñez con efectos opuestos. El trabajo comparó a jóvenes de Estados Unidos, Reino Unido y Japón y halló que este vínculo se sostiene más allá del nivel socioeconómico familiar

Cinco niños vistos de espaldas corren sobre un camino de hierba en un parque soleado, uno con una pulsera gris en la muñeca.
Un estudio publicado en el Journal of Happiness Studies concluyó que las experiencias positivas en la infancia predicen la satisfacción durante la adultez - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio publicado en el Journal of Happiness Studies determinó que las experiencias positivas durante la infancia —como el cuidado receptivo de los padres, el juego libre y un clima emocional saludable en el hogar— predicen de forma consistente múltiples indicadores de bienestar en la edad adulta, incluyendo salud, felicidad, satisfacción vital, calidad de las relaciones sociales y confianza interpersonal, independientemente del país de origen de las personas evaluadas.

La investigación, encabezada por Eugene Malthouse, investigador de la Universidad de Nottingham, se llevó a cabo con 1.401 participantes de entre 18 y 34 años de Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

PUBLICIDAD

A través de cuestionarios validados, los participantes recordaron sus experiencias durante la infancia —definida para este estudio como el período de 0 a 18 años— e informaron sobre su bienestar actual. El trabajo fue publicado el 30 de septiembre de 2026.

Un bebé con mameluco azul y camiseta blanca sentado en el suelo, mirando a un cachorro Golden Retriever tumbado. Hay bloques de juguete coloridos alrededor.
La investigación dirigida por Eugene Malthouse en la Universidad de Nottingham evaluó a 1.401 personas de Estados Unidos, Reino Unido y Japón - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco teórico que sustenta el estudio es el denominado “nido evolucionado”, o nicho de desarrollo evolucionado (NDE), un conjunto de prácticas de crianza que los investigadores describen como universales a la especie humana.

Según esta teoría, los bebés humanos han evolucionado para esperar ciertos cuidados que favorecen su desarrollo biopsicosocial: contacto físico afectuoso, cuidadores atentos y responsivos, entornos sociales de contención, juego libre no estructurado y un clima emocional positivo en el hogar. Estas prácticas, señala el estudio, se remontan a más de 30 millones de años de historia de los mamíferos sociales y están documentadas en sociedades de cazadores-recolectores de todo el mundo.

PUBLICIDAD

Los resultados fueron consistentes en los tres países estudiados, aun cuando se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas como los ingresos, el nivel educativo y el estatus socioeconómico familiar durante la infancia. Malthouse explicó en declaraciones recogidas por la Universidad de Nottingham que “los entornos en los que evolucionamos como especie son muy diferentes de aquellos en los que viven muchas personas hoy en día”, y que su estudio busca iluminar precisamente esa brecha.

Dos niños sentados en una mesa con masas de colores, slime morado y verde en cuencos, recipientes de masa y herramientas de plástico.
La teoría del nido evolucionado sostiene que el contacto físico y el juego libre forman parte de los cuidados universales de la especie humana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las contribuciones metodológicas del trabajo fue identificar, mediante análisis factorial exploratorio, que las experiencias infantiles del NDE se agrupan en dos factores diferenciados: experiencias positivas —clima emocional favorable, contacto físico afectuoso, cuidado responsivo, integración social y juego— y experiencias negativas —clima emocional adverso y castigo físico—.

Ambos factores mostraron asociaciones independientes con los indicadores de bienestar adulto en los tres países, aunque las asociaciones fueron generalmente más fuertes para las experiencias positivas que para las negativas, tanto en bienestar personal como en calidad de las relaciones sociales.

Este hallazgo aporta evidencia al debate sobre las llamadas Experiencias Positivas de la Infancia (PCE, por sus siglas en inglés), un campo que ha ganado peso frente al estudio clásico de las Experiencias Adversas de la Infancia (ACE). Estudios previos, como los de Bethell y colaboradores (2019) en JAMA Pediatrics, habían documentado la asociación entre experiencias positivas y menor probabilidad de depresión; el nuevo trabajo de Malthouse y sus colegas extiende y refuerza esa línea de investigación con un alcance intercultural.

Dos niños sentados sobre una alfombra juegan con bloques de madera de colores en una sala iluminada frente a una ventana al atardecer
El análisis metodológico diferenció el impacto de las vivencias positivas frente a las negativas, con un peso superior del clima afectivo favorable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también midió la prosocialidad de los participantes mediante juegos económicos incentivados —como el Juego de la Confianza, el Juego del Dictador y el Juego de Bienes Públicos—, pero no encontró asociación entre la experiencia del nido evolucionado y el comportamiento en dichos juegos.

Los autores proponen que los instrumentos de preferencias declaradas captarían rasgos de personalidad más estables, mientras que los juegos económicos miden estados transitorios en situaciones abstractas poco habituales en la vida cotidiana.

La confianza general en los demás fue el indicador más consistentemente asociado con una infancia más “anidada” en los tres países, con incrementos de entre 0,70 y 1,14 puntos en una escala de 10 por cada punto adicional en el índice de anidación.

Temas Relacionados

InfanciaCrianzaBienestarconfianzaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni más alto ni más atractivo: lo que una voz grave cambia en la percepción de los hombres, según la ciencia

Psicólogos de la Universidad de Durham pusieron a prueba si el tono en el que un hombre habla influye en los juicios sobre su apariencia, dominio y atractivo. Cómo el tono cambia la idea de quienes observan

Ni más alto ni más atractivo: lo que una voz grave cambia en la percepción de los hombres, según la ciencia

Receta de crema de chocolate blanco y dulce de leche, rápida y fácil

La elaboración reúne solo tres ingredientes y 20 minutos de preparación. El toque final: refrigerarse para adquirir una consistencia firme

Receta de crema de chocolate blanco y dulce de leche, rápida y fácil

Receta de mermelada de frambuesa, rápida y fácil

La elaboración, que tiene como protagonista a estas bayas, cuenta con una cocción inicial a fuego medio, seguida de otra a menor temperatura hasta obtener una textura untable

Receta de mermelada de frambuesa, rápida y fácil

“Todo es yoga”: cómo se entrena Sting a los 75 y qué come sin prohibiciones

El músico británico y ex líder de The Police, que cumple años hoy, mantiene una vida activa entre caminatas, conciertos y el trabajo con su bajo, mientras disfruta de una alimentación flexible que incluye helado, vino y ginebra

“Todo es yoga”: cómo se entrena Sting a los 75 y qué come sin prohibiciones

Mudanza ordenada: el truco de 5 segundos para no perderse entre cables

Recomendaciones de especialistas para preparar cada etapa del traslado y comenzar la adaptación al nuevo hogar

Mudanza ordenada: el truco de 5 segundos para no perderse entre cables

DEPORTES

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Independiente recibirá al líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

TELESHOW

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

Difunden un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

INFOBAE AMÉRICA

Tribunal Electoral rechaza cambios a las reformas y advierte riesgos para los comicios de 2029 en Panamá

Tribunal Electoral rechaza cambios a las reformas y advierte riesgos para los comicios de 2029 en Panamá

34 años de prisión para hombre de 19 años que captaba mujeres con falsas ofertas de empleo para violarlas en Panamá

El Salvador exigirá inspección mecánica a 158 mil camiones y abre convocatoria para nuevos talleres de carga pesada

Costa Rica envejece: población de 65 años y más se duplicó en dos décadas y ya supera las 638,000 personas

Acusan a dos hermanos por presuntos sobornos y lavado de dinero de más de USD 80 millones ligados a una popular cadena de sándwiches