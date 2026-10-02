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Receta de crema de chocolate blanco y dulce de leche, rápida y fácil

La elaboración reúne solo tres ingredientes y 20 minutos de preparación. El toque final: refrigerarse para adquirir una consistencia firme

Frasco de vidrio con crema en capas, una cuchara con porción de mezcla, un cuenco con chispas de chocolate blanco y dulce de leche.
La crema de chocolate blanco y dulce de leche requiere pocos ingredientes para su preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay postres que se resuelven con pocos ingredientes y desaparecen en minutos. Esta crema de chocolate blanco y dulce de leche combina una textura suave, dulzor intenso y el sabor de 2 clásicos de la pastelería argentina.

Es ideal para servir en vasitos, rellenar tortas o acompañar frutas y galletitas. Además, se prepara rápido y necesita pocas horas de frío para quedar firme y cremoso.

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Receta de crema de chocolate blanco y dulce de leche

Se trata de una crema fría y aireada elaborada con chocolate blanco, dulce de leche y crema de leche. La mezcla queda untuosa, firme y lista para servir como postre o utilizar como relleno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 20 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Enfriado: 2 horas.

Ingredientes

  • 200 gr de chocolate blanco.
  • 300 gr de dulce de leche.
  • 300 cc de crema de leche.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal, opcional.
Un cuenco con cuadros de chocolate blanco, un frasco de dulce de leche y una jarra de crema sobre una mesa de madera.
Dentro de la lista de ingredientes se encuentran chocolate blanco, dulce de leche y crema de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crema de chocolate blanco y dulce de leche, paso a paso

  1. Picar el chocolate blanco y colocarlo en un bol resistente al calor.
  2. Calentar 100 cc de crema de leche en una cacerola a fuego bajo, sin dejar que hierva.
  3. Volcar la crema caliente sobre el chocolate blanco y dejar reposar 2 minutos.
  4. Mezclar hasta obtener una preparación lisa y brillante. Si quedan trozos de chocolate, calentar la mezcla unos segundos a baño María o en microondas.
  5. Incorporar el dulce de leche, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar por completo.
  6. Batir los 200 cc de crema de leche restantes hasta alcanzar una consistencia firme, pero cremosa. No batir de más para evitar que la crema se corte.
  7. Agregar la crema batida a la preparación de chocolate en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes.
  8. Distribuir la crema en 6 vasitos o compoteras. Cubrir y llevar a la heladera durante 2 horas.
  9. Servir sola, con chocolate rallado, galletitas picadas, nueces o una pequeña cucharada de dulce de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 480 kcal.
  • Grasas: 28 gr.
  • Carbohidratos: 53 gr.
  • Proteínas: 6 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema se conserva en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

No conviene dejarla a temperatura ambiente por más de 2 horas. También puede freezarse durante 1 mes, aunque la textura puede quedar algo menos aireada después de descongelarla.

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Para consumirla, pasarla del freezer a la heladera y dejarla descongelar durante 8 horas.

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