Receta de crema de chocolate blanco y dulce de leche, rápida y fácil

Hay postres que se resuelven con pocos ingredientes y desaparecen en minutos. Esta crema de chocolate blanco y dulce de leche combina una textura suave, dulzor intenso y el sabor de 2 clásicos de la pastelería argentina.
Es ideal para servir en vasitos, rellenar tortas o acompañar frutas y galletitas. Además, se prepara rápido y necesita pocas horas de frío para quedar firme y cremoso.
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Receta de crema de chocolate blanco y dulce de leche
Se trata de una crema fría y aireada elaborada con chocolate blanco, dulce de leche y crema de leche. La mezcla queda untuosa, firme y lista para servir como postre o utilizar como relleno.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 2 horas y 20 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Enfriado: 2 horas.
Ingredientes
- 200 gr de chocolate blanco.
- 300 gr de dulce de leche.
- 300 cc de crema de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal, opcional.
Cómo hacer crema de chocolate blanco y dulce de leche, paso a paso
- Picar el chocolate blanco y colocarlo en un bol resistente al calor.
- Calentar 100 cc de crema de leche en una cacerola a fuego bajo, sin dejar que hierva.
- Volcar la crema caliente sobre el chocolate blanco y dejar reposar 2 minutos.
- Mezclar hasta obtener una preparación lisa y brillante. Si quedan trozos de chocolate, calentar la mezcla unos segundos a baño María o en microondas.
- Incorporar el dulce de leche, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar por completo.
- Batir los 200 cc de crema de leche restantes hasta alcanzar una consistencia firme, pero cremosa. No batir de más para evitar que la crema se corte.
- Agregar la crema batida a la preparación de chocolate en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes.
- Distribuir la crema en 6 vasitos o compoteras. Cubrir y llevar a la heladera durante 2 horas.
- Servir sola, con chocolate rallado, galletitas picadas, nueces o una pequeña cucharada de dulce de leche.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 480 kcal.
- Grasas: 28 gr.
- Carbohidratos: 53 gr.
- Proteínas: 6 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La crema se conserva en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
No conviene dejarla a temperatura ambiente por más de 2 horas. También puede freezarse durante 1 mes, aunque la textura puede quedar algo menos aireada después de descongelarla.
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Para consumirla, pasarla del freezer a la heladera y dejarla descongelar durante 8 horas.
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