Receta de tarta de frutillas con gelatina y crema pastelera, rápida y fácil

La crema pastelera se cocina a fuego medio con leche, yemas, azúcar, fécula de maíz y esencia de vainilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de frutillas, crema suave y una cubierta brillante de gelatina convierte a este postre en una opción simple, vistosa y rendidora. Es una opción práctica para cumpleaños, reuniones familiares o antojos a cualquier horario.

En Argentina suele prepararse durante la primavera y el verano, cuando las frutillas están en su mejor momento. También admite variantes con otras frutas de estación, según la disponibilidad y las preferencias de cada familia.

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Receta de tarta de frutillas con gelatina y crema pastelera

Se trata de una tarta dulce con base crocante, una capa abundante de crema pastelera, frutillas frescas y una cubierta de gelatina que protege la fruta y aporta brillo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 50 minutos

Tiempo de preparación: 35 minutos

Tiempo de cocción: 15 minutos

Enfriado y gelificado: 2 horas

Ingredientes

1 tapa de masa dulce para tarta o masa sablée de aproximadamente 300 gr.

500 gr de frutillas.

1 sobre de gelatina de frutilla de aproximadamente 40 gr.

250 cc de agua caliente.

150 cc de agua fría.

500 cc de leche.

3 yemas.

100 gr de azúcar.

40 gr de fécula de maíz.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

30 gr de manteca.

1 cucharada de azúcar impalpable, opcional.

1 cucharada de harina, para evitar que la masa se infle.

Cómo hacer tarta de frutillas con gelatina y crema pastelera, paso a paso

La receta rinde ocho porciones con un valor nutricional estimado de 350 calorías por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 180 ℃. Forrar una tartera de aproximadamente 24 cm con la masa dulce. Pinchar la base con un tenedor y espolvorear por encima 1 cucharada de harina. Cubrir la masa con papel manteca y colocar encima porotos o bolitas cerámicas para hacer peso. Hornear durante 10 minutos. Retirar el papel y el peso. Continuar la cocción durante 5 minutos, hasta que la base esté apenas dorada. Dejar enfriar por completo. Para preparar la crema pastelera, calentar la leche en una cacerola sin que llegue a hervir. En un bol, mezclar las yemas, el azúcar, la fécula de maíz y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación lisa. Agregar la leche caliente de a poco, sin dejar de revolver. Volcar todo nuevamente en la cacerola. Cocinar a fuego medio, revolviendo de manera constante, hasta que la crema espese. No dejar de mezclar para evitar que se formen grumos o que la crema se pegue. Retirar del fuego e incorporar la manteca. Mezclar hasta integrar. Cubrir con film en contacto y dejar enfriar. Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en mitades o láminas. Secarlas con papel de cocina para evitar que aporten exceso de líquido. Preparar la gelatina con 250 cc de agua caliente y 150 cc de agua fría. Mezclar hasta disolver por completo. Llevar la gelatina a la heladera durante aproximadamente 20 minutos, hasta que tome una consistencia ligeramente espesa, pero todavía pueda volcarse. No usarla caliente sobre la crema pastelera. Rellenar la base de tarta fría con la crema pastelera y emparejar la superficie. Acomodar las frutillas sobre la crema, formando círculos o filas. Cubrir con la gelatina apenas espesa. Llevar la tarta a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que la cubierta quede firme. Antes de servir, espolvorear los bordes con azúcar impalpable, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El postre terminado se conserva en la heladera por un máximo de dos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 46 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se conserva en la heladera, cubierta con film o dentro de un recipiente con tapa, durante 2 días.

La base puede ablandarse con el paso del tiempo por la humedad de la crema y las frutillas. Por eso, conviene prepararla el mismo día o con pocas horas de anticipación.

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No se recomienda freezar la tarta armada, porque la crema pastelera y las frutillas pueden cambiar su textura al descongelarse. La base cocida puede conservarse en el freezer hasta 30 días, bien envuelta y sin relleno.