Receta de tarta de frutillas con gelatina y crema pastelera, rápida y fácil

La combinación de frutillas, crema suave y una cubierta brillante de gelatina convierte a este postre en una opción simple, vistosa y rendidora. Es una opción práctica para cumpleaños, reuniones familiares o antojos a cualquier horario.
En Argentina suele prepararse durante la primavera y el verano, cuando las frutillas están en su mejor momento. También admite variantes con otras frutas de estación, según la disponibilidad y las preferencias de cada familia.
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Receta de tarta de frutillas con gelatina y crema pastelera
Se trata de una tarta dulce con base crocante, una capa abundante de crema pastelera, frutillas frescas y una cubierta de gelatina que protege la fruta y aporta brillo.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 2 horas y 50 minutos
- Tiempo de preparación: 35 minutos
- Tiempo de cocción: 15 minutos
- Enfriado y gelificado: 2 horas
Ingredientes
- 1 tapa de masa dulce para tarta o masa sablée de aproximadamente 300 gr.
- 500 gr de frutillas.
- 1 sobre de gelatina de frutilla de aproximadamente 40 gr.
- 250 cc de agua caliente.
- 150 cc de agua fría.
- 500 cc de leche.
- 3 yemas.
- 100 gr de azúcar.
- 40 gr de fécula de maíz.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 30 gr de manteca.
- 1 cucharada de azúcar impalpable, opcional.
- 1 cucharada de harina, para evitar que la masa se infle.
Cómo hacer tarta de frutillas con gelatina y crema pastelera, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃.
- Forrar una tartera de aproximadamente 24 cm con la masa dulce. Pinchar la base con un tenedor y espolvorear por encima 1 cucharada de harina.
- Cubrir la masa con papel manteca y colocar encima porotos o bolitas cerámicas para hacer peso. Hornear durante 10 minutos.
- Retirar el papel y el peso. Continuar la cocción durante 5 minutos, hasta que la base esté apenas dorada. Dejar enfriar por completo.
- Para preparar la crema pastelera, calentar la leche en una cacerola sin que llegue a hervir.
- En un bol, mezclar las yemas, el azúcar, la fécula de maíz y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación lisa.
- Agregar la leche caliente de a poco, sin dejar de revolver. Volcar todo nuevamente en la cacerola.
- Cocinar a fuego medio, revolviendo de manera constante, hasta que la crema espese. No dejar de mezclar para evitar que se formen grumos o que la crema se pegue.
- Retirar del fuego e incorporar la manteca. Mezclar hasta integrar. Cubrir con film en contacto y dejar enfriar.
- Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en mitades o láminas. Secarlas con papel de cocina para evitar que aporten exceso de líquido.
- Preparar la gelatina con 250 cc de agua caliente y 150 cc de agua fría. Mezclar hasta disolver por completo.
- Llevar la gelatina a la heladera durante aproximadamente 20 minutos, hasta que tome una consistencia ligeramente espesa, pero todavía pueda volcarse. No usarla caliente sobre la crema pastelera.
- Rellenar la base de tarta fría con la crema pastelera y emparejar la superficie.
- Acomodar las frutillas sobre la crema, formando círculos o filas.
- Cubrir con la gelatina apenas espesa. Llevar la tarta a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que la cubierta quede firme.
- Antes de servir, espolvorear los bordes con azúcar impalpable, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 46 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se conserva en la heladera, cubierta con film o dentro de un recipiente con tapa, durante 2 días.
La base puede ablandarse con el paso del tiempo por la humedad de la crema y las frutillas. Por eso, conviene prepararla el mismo día o con pocas horas de anticipación.
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No se recomienda freezar la tarta armada, porque la crema pastelera y las frutillas pueden cambiar su textura al descongelarse. La base cocida puede conservarse en el freezer hasta 30 días, bien envuelta y sin relleno.
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