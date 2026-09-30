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Déjà vu: por qué el cerebro siente que ya vivió una escena nueva y cuándo esa sensación puede ser problemática, según especialistas

Una sensación de familiaridad repentina puede surgir ante una escena nueva y abrir interrogantes sobre la memoria, la percepción y los mecanismos cerebrales que las conectan

Una estructura en forma de ocho o infinito sobre fondo gris contiene varias figuras humanas estilizadas que caminan hacia una puerta roja abierta.
El déjà vu constituye una sensación de familiaridad frente a un hecho nuevo y afecta a la mayoría de la población al menos una vez en la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En medio de una conversación, al cruzar la puerta de una casa desconocida o mientras se espera en un lugar habitual, puede aparecer el déjà vu: una impresión repentina de que ese instante ya ocurrió, con sus palabras, sus gestos o su disposición espacial. La sensación de haber vivido antes una situación nueva suele ser breve, pero abre interrogantes sobre la memoria y el funcionamiento del cerebro.

Durante esos segundos, la familiaridad parece precisa y, al mismo tiempo, difícil de explicar. Puede incluir la impresión de saber qué sucederá enseguida o de reconocer detalles que no deberían resultar conocidos. Sin embargo, la experiencia se desvanece sin dejar un recuerdo concreto que permita ubicarla en el pasado.

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La frecuencia de estos episodios y su carácter inesperado explican por qué suelen despertar dudas sobre la memoria y el funcionamiento cerebral. Según publicó la Cleveland Clinic, el fenómeno aparece al menos una vez a lo largo de la vida en una amplia mayoría de las personas y, por lo general, dura apenas unos instantes.

El déjà vu combina familiaridad con la certeza de estar ante algo nuevo

Se trata de una experiencia de familiaridad intensa frente a una escena, conversación o entorno que la persona sabe que está atravesando por primera vez. El término procede del francés y significa “ya visto”. La clave del fenómeno es esa coexistencia entre una sensación de reconocimiento y la imposibilidad de asociarla con un episodio anterior identificable.

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Una mujer apoya un dedo en la sien mientras sostiene un teléfono frente a una agenda abierta con notas adhesivas y una taza sobre una mesa.
El estrés, la fatiga, la falta de sueño y las migrañas figuran entre los factores que favorecen la aparición de este fenómeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jean Khoury, neurólogo de Cleveland Clinic, explicó que se trata de una falsa sensación de familiaridad. De acuerdo con su descripción, el cerebro genera la impresión de haber estado antes en una situación, aunque no logra recuperar una memoria concreta ni identificar cuál habría sido esa experiencia previa.

Las explicaciones científicas no ofrecen una causa única y definitiva. La BBC recogió las declaraciones de Akira O’Connor, profesor titular de Psicología y Neurociencia de la Universidad de St Andrews, quien vinculó el fenómeno con la organización de los sistemas cerebrales que forman recuerdos y evalúan la información. Según explicó O’Connor, una alteración transitoria en las zonas asociadas con la familiaridad puede activar la sensación de reconocimiento, mientras la corteza frontal verifica que esa situación no pudo haber ocurrido antes y señala el error.

Khoury indicó que intervienen conexiones entre áreas relacionadas con la recuperación de recuerdos y la percepción de familiaridad. Entre ellas se encuentran el lóbulo temporal, vinculado a la memoria, y el hipocampo, que participa en la incorporación de información nueva. Cuando esos procesos no se coordinan de manera habitual, puede aparecer una señal de familiaridad sin un contexto que la justifique.

Micrografía de un corte transversal de tejido pulmonar con numerosas células en tonos violetas y azules. Algunas células grandes son de color azul brillante.
La corteza frontal actúa como un sistema de verificación que detecta el error cuando se activa una falsa sensación de reconocimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Navarra sitúa el déjà vu dentro de las paramnesias del reconocimiento, un grupo de alteraciones cualitativas de la memoria. El concepto describe una distorsión temporal o contextual: algo nuevo se percibe como conocido, aunque no exista un recuerdo específico que lo respalde. Según la institución, el episodio rara vez supera los 10 o 15 segundos y, en la mayoría de los casos, no tiene significado patológico.

Una de las hipótesis estudiadas plantea que el fenómeno puede vincularse con una similitud parcial entre la experiencia presente y un recuerdo que no llega a recuperarse de forma consciente. Anne Cleary, psicóloga cognitiva de la Universidad Estatal de Colorado, explicó que una disposición espacial parecida a la de una escena previa puede producir familiaridad aun cuando la persona no logra identificar el origen de esa impresión.

Los experimentos de Cleary utilizaron escenarios virtuales con configuraciones espaciales semejantes y temáticas diferentes. La entidad educativa estadounidense informó que los participantes reportaban déjà vu con más frecuencia ante las escenas que compartían esa estructura con otras vistas previamente. El resultado respalda la idea de que el cerebro puede detectar una semejanza sin recuperar el recuerdo completo que la originó.

La sensación no predice hechos futuros y los episodios persistentes requieren evaluación

El déjà vu puede ir acompañado de una impresión de anticipación: durante el episodio, algunas personas creen saber qué ocurrirá a continuación. Sin embargo, las investigaciones de Cleary y su equipo señalan que esa certeza subjetiva no mejora la capacidad de acertar una respuesta o prever un desenlace.

Silueta de perfil con cerebro semitransparente que muestra fragmentos oscuros que se transforman en formas luminosas y suaves, sobre fondo oscuro.
El hipocampo y el lóbulo temporal participan en la desincronización de los procesos cerebrales que originan el fenómeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Universidad Estatal de Colorado, cerca de la mitad de los participantes experimentó una fuerte sensación de premonición cuando se indujo el déjà vu. Pese a esa confianza, no respondieron correctamente por encima de lo que habría ocurrido al elegir al azar. La investigadora concluyó que el fenómeno puede generar una impresión de predicción, pero no proporciona información sobre el futuro.

La frecuencia tampoco es igual en todas las etapas de la vida. La BBC informó, a partir de las explicaciones de O’Connor, que la experiencia puede comenzar alrededor de los cinco años, aumentar hasta alcanzar un máximo en los veintitantos y reducirse de forma gradual durante la mediana edad. La Universidad de Navarra también señaló una mayor presencia entre los 15 y los 25 años, aunque aclaró que varias asociaciones provienen de encuestas de autoinforme y presentan limitaciones metodológicas.

La fatiga, la falta de sueño, el estrés y la ansiedad figuran entre los factores que pueden favorecer estos episodios, de acuerdo con Cleveland Clinic. El centro médico indicó además que algunas personas con migrañas pueden experimentarlos durante el aura o durante el episodio migrañoso, cuando el dolor y la desorientación pueden afectar el procesamiento de información y la recuperación de recuerdos.

Un episodio ocasional, breve y aislado no suele representar un motivo de alarma, según Khoury. No obstante, el neurólogo recomendó hablar con un profesional de la salud cuando la experiencia se vuelve frecuente, se prolonga más de unos segundos o genera preocupación. La evaluación cobra mayor relevancia si el déjà vu se acompaña de confusión, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, debilidad, convulsiones o sacudidas.

Cleveland Clinic también precisó que algunas crisis focales limitadas al lóbulo temporal pueden expresarse como una sensación de déjà vu, sin los movimientos motores que suelen asociarse de manera popular con una convulsión. Esa relación no implica que cada episodio sea una crisis epiléptica, pero ayuda a explicar por qué la repetición inusual o la presencia de otros signos neurológicos justifican una consulta médica.

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