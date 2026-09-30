Cómo es el método japonés, el entrenamiento de solo 4 minutos que promete beneficios físicos

La rutina básica del método no requiere equipamiento y utiliza ejercicios con el propio peso corporal adaptados a distintos niveles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un esquema de cuatro minutos, con intervalos de 20 segundos de esfuerzo y 10 de pausa, volvió a ganar visibilidad en redes sociales como una alternativa para quienes buscan mejorar su condición física con poco tiempo disponible. El entrenamiento Tabata puede aportar mejoras cardiovasculares y musculares, aunque por sí solo no garantiza la pérdida de grasa.

Creado en Japón durante la década de 1990 por el investigador Izumi Tabata, el método forma parte de los entrenamientos interválicos de alta intensidad, conocidos como HIIT, señala GQ. Su estructura clásica contempla ocho series de 20 segundos de actividad exigente, separadas por descansos de 10 segundos, hasta completar cuatro minutos.

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El formato admite ejercicios con el propio peso corporal y puede adaptarse a distintos niveles de experiencia. Sentadillas, flexiones, zancadas, escaladores, saltos de tijera o burpees son algunas de las variantes que suelen incorporarse. La intensidad, sin embargo, es el factor que distingue al método: los intervalos activos deben implicar un esfuerzo alto de acuerdo con la capacidad de cada persona.

El formato combina ocho intervalos breves de alta exigencia

Según GQ, el atractivo del Tabata está vinculado a su duración. Frente a rutinas más extensas, permite incluir una sesión corta de movimiento en días con poco margen para entrenar. También puede utilizarse como complemento de un programa de fuerza o como trabajo cardiovascular después de una sesión con pesas.

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Una secuencia inicial de cuatro minutos puede alternar ejercicios como sentadillas, flexiones adaptadas, zancadas, escaladores y planchas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica no requiere equipamiento en su versión básica. Una persona principiante, por ejemplo, puede alternar sentadillas sin salto, flexiones con rodillas apoyadas o una plancha modificada. Quienes tengan mayor experiencia pueden sumar ejercicios pliométricos, burpees, mancuernas o kettlebells, siempre que mantengan una técnica segura.

La elección de movimientos debe tener en cuenta la condición física, antecedentes de lesiones y objetivos individuales. Los ejercicios con saltos elevan la demanda cardiovascular, mientras que las variantes de fuerza permiten concentrar el trabajo en grupos musculares específicos. La progresión puede lograrse con más carga, movimientos de mayor complejidad o una ejecución más controlada.

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Un estudio de 12 semanas registró mejoras físicas, pero no menos grasa corporal

Una investigación publicada en PubMed Central analizó los efectos de un programa de Tabata modificado en 36 adultos con sobrepeso u obesidad. Los participantes fueron distribuidos de manera aleatoria entre un grupo de entrenamiento y otro de control.

El grupo que entrenó realizó ciclos progresivos de ejercicios de alta intensidad con peso corporal, tres veces por semana durante 12 semanas. La exigencia prevista se ubicó entre el 75 % y el 85 % de la percepción máxima de esfuerzo. Al finalizar el período, los investigadores compararon composición corporal, grosor muscular, fuerza, resistencia y consumo máximo de oxígeno.

Un estudio científico de 12 semanas comprobó que este esquema incrementa la fuerza, la resistencia y la capacidad cardiorrespiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron mejoras en fuerza, resistencia y capacidad cardiorrespiratoria, además de incrementos en el porcentaje de masa muscular de ambas piernas. También aumentó el grosor de músculos como bíceps, tríceps y recto femoral en una medida superior a la observada en el grupo de control.

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Sin embargo, el estudio no encontró cambios en el porcentaje de grasa corporal ni en la masa grasa de los participantes. Sí se registró una reducción de la relación entre cintura y cadera en el grupo de Tabata. Los autores plantearon que la combinación del entrenamiento con una intervención alimentaria podría tener un impacto más claro sobre esos indicadores.

La pérdida de grasa depende de hábitos sostenidos y de la alimentación

Los datos disponibles cuestionan la idea de que cuatro minutos diarios de ejercicio puedan producir transformaciones inmediatas en el peso corporal. El gasto energético de una rutina breve puede ser útil dentro de una planificación general, pero la reducción de grasa requiere sostener un equilibrio entre alimentación, actividad física, descanso y adherencia a largo plazo.

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Para bajar de peso, suele ser necesario alcanzar un déficit calórico moderado y adecuado a las necesidades individuales. El entrenamiento puede ayudar a preservar o desarrollar masa muscular, elevar el gasto energético y mejorar la salud cardiovascular, aunque no reemplaza el rol de la alimentación en ese proceso.

El esquema de cuatro minutos funciona como complemento del trabajo de fuerza y como alternativa en días con poco tiempo disponible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tabata tampoco tiene por qué sustituir una rutina de fuerza estructurada. Puede funcionar como una herramienta adicional para quienes ya entrenan, como una puerta de entrada para personas sedentarias o como una opción para mantener la actividad en jornadas con poco tiempo. La frecuencia y la intensidad deben ajustarse de manera gradual, especialmente en quienes no están acostumbrados a ejercicios exigentes.

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La técnica y la progresión evitan que cuatro minutos se conviertan en una sobrecarga

La brevedad del entrenamiento no elimina sus exigencias. Intentar realizar movimientos muy complejos a máxima velocidad sin preparación puede aumentar el riesgo de molestias o lesiones. Antes de una sesión conviene realizar una entrada en calor breve y elegir ejercicios que puedan ejecutarse con buena postura incluso cuando aparece la fatiga.

Una secuencia inicial puede incluir 20 segundos de sentadillas, 10 de descanso, 20 de flexiones adaptadas, una pausa, escaladores, zancadas, plancha con toque de hombros y saltos de tijera. La selección puede repetirse hasta completar las ocho rondas o alternarse según el nivel de la persona.

El principal aporte del método es su eficiencia temporal. Cuatro minutos de Tabata pueden sumar actividad física a una rutina diaria, pero los resultados dependen de la constancia, de una progresión razonable y de un plan de alimentación y entrenamiento acorde a cada objetivo.

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