Glamour nocturno en París: el desfile frente a la Torre Eiffel que marcó la Semana de la Moda

Saint Laurent presentó su colección Primavera-Verano 2027 en el Trocadéro de París con el oro metalizado y el negro como ejes principales (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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Frente a la Torre Eiffel iluminada, el oro metalizado y el negro profundo marcaron el pulso de una pasarela al aire libre en el Trocadero.

Bajo una lámpara dorada de escala monumental, cada silueta alteraba sus reflejos al avanzar por la estructura elevada: la luz no solo acompañaba, también intervenía en el efecto de las prendas.

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Así presentó Saint Laurent su colección Primavera-Verano 2027 durante la Semana de la Moda de París. Anthony Vaccarello propuso sastrería de líneas firmes, vestidos de volumen expandido y referencias al glamour nocturno, uno de los códigos persistentes de la maison.

El dorado cubrió abrigos, trajes y faldas de líneas precisas

Anthony Vaccarello diseñó abrigos, trajes y faldas de líneas precisas recubiertos de dorado con textura de lámina arrugada (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La primera sucesión de looks puso el foco en prendas exteriores recubiertas de dorado. Trench coats largos, chaquetas de hombros amplios, faldas lápiz y conjuntos de dos piezas asumieron un acabado brillante y texturado, cercano a una lámina arrugada.

Vaccarello trasladó el metalizado a piezas tradicionalmente funcionales y las convirtió en el centro de la silueta.

Los abrigos se llevaron con cinturones que marcaban la cintura; las chaquetas, con cuellos pronunciados; y las faldas, ajustadas al cuerpo.

Los pañuelos en verde oliva y azul marino aportaron contraste a los conjuntos de sastrería dorada (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El tratamiento del tejido evitó una superficie uniforme: los pliegues y relieves hacían visible la construcción de cada look y aportaban movimiento a la sastrería.

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Pañuelos en verde oliva y azul marino aparecieron alrededor del cuello o sobre los hombros. Su caída fluida alivió la estructura de los conjuntos dorados y aportó contraste sin salir de una paleta oscura y contenida.

Las sandalias de tiras finas en oro y los salones en tonos cálidos acompañaron las proporciones de las prendas sin desplazar su protagonismo.

El negro cerró la colección con organza, gasa y hombros marcados

Los vestidos de noche en negro cerraron la colección con telas de organza y gasa que crearon volúmenes en los hombros (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Tras la secuencia metalizada, Anthony Vaccarello cambió el registro con vestidos de noche en negro. La colección recurrió a gasa y organza para crear volúmenes amplios, en especial sobre hombros y mangas, sin cargar el peso visual de las siluetas.

Los drapeados concentrados en el escote contrastaron con faldas largas, aberturas y colas que extendían la figura.

El desfile de Saint Laurent marcó una década de Anthony Vaccarello al frente de la dirección creativa de la firma (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La recta final estuvo compuesta por vestidos negros de mangas abullonadas y trenes largos. Frente a la superficie compacta de los looks dorados, estas piezas trabajaron con capas translúcidas y movimiento.

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El contraste entre ambos grupos definió el vestuario del desfile: de un lado, brillo, precisión y textura; del otro, transparencia, amplitud y una presencia más dramática.

La iluminación dorada del Trocadéro reforzó la paleta de la colección frente a la Torre Eiffel (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los accesorios mantuvieron la misma dirección. Grandes pendientes dorados de formas escultóricas aportaron escala al rostro, mientras los cuellos envueltos sumaron una capa de construcción a varios estilismos.

El resultado fue una propuesta donde el detalle no quedó reservado a la joyería, sino que atravesó los tejidos, los cierres y el modo de ceñir cada prenda.

La pasarela coincidió con los 10 años de Vaccarello en la maison

Anthony Vaccarello presentó una colección construida sobre el contraste entre el oro metalizado y el negro absoluto (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La presentación de Saint Laurent marcó una década de Vaccarello como director creativo de la firma, cargo que asumió en 2016.

Entre los asistentes estuvieron Rosé, de Blackpink; Rosie Huntington-Whiteley; Eddie Redmayne y Rami Malek. La cantante y actriz Charlotte Gainsbourg actuó con un traje negro de la casa antes de la salida final del diseñador.

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La cantante Charlotte Gainsbourg ofreció una actuación antes de la salida final en el marco de la Semana de la Moda de París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La Semana de la Moda de París comenzó el 28 de septiembre y continuará hasta el 6 de octubre. Saint Laurent presentó su colección en la segunda jornada del calendario oficial de prêt-à-porter femenino Primavera-Verano 2027.

Los accesorios definieron el ritmo de cada salida

El vestuario evitó la acumulación de elementos ajenos a la ropa. La construcción de los looks quedó expuesta en las superficies plisadas, las solapas afiladas y los cuellos envueltos, mientras los accesorios funcionaron como una continuación de esas líneas.

Una lámpara monumental dorada y la vista hacia la Torre Eiffel conformaron la escenografía nocturna en el Trocadéro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los pendientes dorados, de escala amplia y perfil escultórico, acompañaron tanto los conjuntos metalizados como los vestidos oscuros. En varios casos, el brillo de la joyería se relacionó con el de la prenda sin reproducirlo de manera literal.

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La diferencia de materiales ordenó el desfile. El dorado llegó en textiles que parecían compactos y trabajados, con una textura que evocaba el relieve de una superficie metálica.

El negro, en cambio, se apoyó en la transparencia de la gasa y la organza. Esa elección permitió que las mangas, las faldas y las colas adquirieran amplitud sin endurecer la figura.

Los accesorios prolongaron las líneas de la colección, entre cuellos envueltos, joyería dorada y calzado de tiras (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

También hubo una lectura precisa de las proporciones. Las chaquetas amplias se combinaron con faldas estrechas o piernas descubiertas; los abrigos largos marcaron la cintura con cinturones; y los vestidos extendieron la línea del cuerpo a través de aberturas y caídas largas.

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Cada salida sostuvo una relación entre hombros definidos y cintura controlada, dos recursos recurrentes en el trabajo de Vaccarello para la firma.

El Trocadero reforzó el carácter nocturno de la colección

La escenografía no funcionó como un fondo neutro. La iluminación dorada, la lámpara suspendida y la vista de la Torre Eiffel prolongaron la paleta de los looks y situaron la colección en una noche parisina de códigos reconocibles para la maison.

Los accesorios incluyeron pendientes dorados de escala amplia y perfil escultórico que acompañaron las distintas salidas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El oro de las prendas adquirió matices distintos al pasar de la luz directa a las zonas de sombra, mientras el negro de los vestidos concentró la atención sobre las siluetas finales.

Con esta presentación, Saint Laurent dejó en primer plano un vestuario de contrastes: sastrería con brillo y volumen de gala, materiales compactos y capas ligeras, oro total y negro absoluto.

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La propuesta mantuvo la mirada de Anthony Vaccarello sobre la ropa de noche y la precisión de los cortes, dentro de una semana que todavía tendrá desfiles hasta el 6 de octubre.