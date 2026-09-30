Receta de mousse de frutillas con crema de leche, rápida y fácil

Las frutillas y la crema forman una pareja infalible: fresca, suave y perfecta para resolver un postre en pocos minutos.
Es por este motivo que la mousse de frutillas es ideal para la primavera, una reunión familiar o ese antojo dulce que aparece después de la comida. Esta versión combina la frescura de la fruta con una crema aireada y liviana, en línea con las clásicas preparaciones de frutillas con crema.
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Receta de mousse de frutillas
Se trata de un postre frío, suave y aireado, preparado con frutillas, crema de leche y gelatina sin sabor para lograr una textura firme pero cremosa.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 2 horas 15 minutos
- Tiempo activo: 15 minutos
- Tiempo de frío: 2 horas
Ingredientes
- 500 gr de frutillas frescas
- 250 cc de crema de leche, bien fría
- 80 gr de azúcar
- 7 gr de gelatina sin sabor
- 35 cc de agua fría
- 1 cucharadita de jugo de limón
Cómo hacer mousse de frutillas, paso a paso
- Lavar las frutillas, retirarles el cabito y reservar algunas para decorar. Procesar el resto junto con el azúcar y el jugo de limón hasta obtener un puré.
- Colocar la gelatina sin sabor en un recipiente pequeño junto con el agua fría. Dejar reposar durante 5 minutos para que se hidrate.
- Calentar la gelatina hidratada durante 10 segundos en el microondas o a baño María. Revolver hasta que quede líquida, sin que llegue a hervir.
- Incorporar la gelatina al puré de frutillas y mezclar bien. Dejar entibiar la preparación durante unos minutos.
- Batir la crema de leche fría hasta obtener una consistencia aireada, sin llegar a punto chantillí firme. La crema y el bol deben estar bien fríos para que monte mejor.
- Agregar la crema batida al puré de frutillas en 2 o 3 tandas. Integrar con movimientos envolventes para conservar el aire de la mousse.
- Distribuir la preparación en 6 copas o compoteras. No mezclar de forma enérgica, porque la mousse puede perder volumen.
- Llevar a la heladera durante 2 horas, hasta que la preparación esté firme.
- Decorar con las frutillas reservadas y servir bien fría.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 226 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La mousse se puede conservar en la heladera, cubierta con film o dentro de recipientes con tapa, durante 2 días.
No se recomienda congelarla, porque la crema puede modificar su textura al descongelarse.
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