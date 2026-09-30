Receta de mousse de frutillas con crema de leche, rápida y fácil

La combinación de frutillas y crema permite preparar un postre rápido en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las frutillas y la crema forman una pareja infalible: fresca, suave y perfecta para resolver un postre en pocos minutos.

Es por este motivo que la mousse de frutillas es ideal para la primavera, una reunión familiar o ese antojo dulce que aparece después de la comida. Esta versión combina la frescura de la fruta con una crema aireada y liviana, en línea con las clásicas preparaciones de frutillas con crema.

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Receta de mousse de frutillas

Se trata de un postre frío, suave y aireado, preparado con frutillas, crema de leche y gelatina sin sabor para lograr una textura firme pero cremosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas 15 minutos

Tiempo activo: 15 minutos

Tiempo de frío: 2 horas

Ingredientes

500 gr de frutillas frescas

250 cc de crema de leche, bien fría

80 gr de azúcar

7 gr de gelatina sin sabor

35 cc de agua fría

1 cucharadita de jugo de limón

La lista contempla frutillas frescas, crema de leche y azúcar, entre otros ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de frutillas, paso a paso

Lavar las frutillas, retirarles el cabito y reservar algunas para decorar. Procesar el resto junto con el azúcar y el jugo de limón hasta obtener un puré. Colocar la gelatina sin sabor en un recipiente pequeño junto con el agua fría. Dejar reposar durante 5 minutos para que se hidrate. Calentar la gelatina hidratada durante 10 segundos en el microondas o a baño María. Revolver hasta que quede líquida, sin que llegue a hervir. Incorporar la gelatina al puré de frutillas y mezclar bien. Dejar entibiar la preparación durante unos minutos. Batir la crema de leche fría hasta obtener una consistencia aireada, sin llegar a punto chantillí firme. La crema y el bol deben estar bien fríos para que monte mejor. Agregar la crema batida al puré de frutillas en 2 o 3 tandas. Integrar con movimientos envolventes para conservar el aire de la mousse. Distribuir la preparación en 6 copas o compoteras. No mezclar de forma enérgica, porque la mousse puede perder volumen. Llevar a la heladera durante 2 horas, hasta que la preparación esté firme. Decorar con las frutillas reservadas y servir bien fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 226 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mousse se puede conservar en la heladera, cubierta con film o dentro de recipientes con tapa, durante 2 días.

No se recomienda congelarla, porque la crema puede modificar su textura al descongelarse.