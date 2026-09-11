México

El truco de la cremosidad: el ingrediente secreto para que el arroz con leche no quede seco ni apelmazado

Este consejo te ayudará a hacer el arroz con leche favorito para tus amigos y familiares

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El arroz con leche alcanza una textura más cremosa con ajustes simples durante la cocción.

Elegir bien el tipo de arroz, controlar el fuego y añadir los ingredientes en el momento adecuado ayuda a obtener un postre espeso, suave y con mayor sabor.

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El secreto es usar leche entera suficiente y fuego bajo, además de agregar la leche caliente poco a poco en vez de dejar que el arroz la absorba toda de golpe.

Para que quede cremoso, no seco ni apelmazado:

  • Usa arroz de grano corto o medio.
  • Cuece primero el arroz con agua hasta que esté casi tierno.
  • Incorpora leche entera caliente en varias tandas y mueve con frecuencia.
  • Añade el azúcar al final: si va desde el inicio puede endurecer el grano.
  • Apágalo cuando aún se vea un poco líquido. Al enfriarse espesa bastante.
  • Para recalentarlo, agrega un chorrito de leche y mezcla suavemente.

Un extra que ayuda mucho: al final incorpora un poco de crema para batir o leche evaporada. Da textura sedosa sin volverlo pesado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la crema para batir o leche evaporada da textura cremosa al arroz con leche

Porque ambas tienen una mayor concentración de grasa, proteínas y sólidos lácteos que la leche regular.

  • Crema para batir: aporta más grasa. La grasa recubre parcialmente los granos de arroz y da una sensación más suave y sedosa en boca. También reduce la percepción de que el arroz está reseco.
  • Leche evaporada: tiene menos agua que la leche normal, porque parte de ella se elimina durante su elaboración. Por eso concentra proteínas, lactosa y sólidos lácteos, que espesan la mezcla y le dan cuerpo sin necesidad de añadir tanta crema.

El almidón que libera el arroz durante la cocción hace el resto: se mezcla con esos componentes lácteos y forma una preparación más ligada y cremosa.

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Conviene agregarlas hacia el final y retirar del fuego poco después. Si se hierven demasiado tiempo, el arroz sigue absorbiendo líquido y el postre puede terminar más espeso o apelmazado de lo deseado.

Primer plano de una mujer en una cocina, sosteniendo con su mano izquierda un frasco de vidrio con crema y con su mano derecha una lata de leche evaporada.
¿Sabías que la crema y la leche evaporada no son lo mismo? Descubre para qué sirve cada una en la cocina y por qué no debes usarlas para limpiar metales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales errores que se cometen al preparar arroz con leche y que arruinan tu postre

Errores que arruinan el arroz con leche

  • Usar fuego alto: la leche se pega al fondo, se quema y deja un sabor amargo. Debe cocinarse a fuego bajo o medio-bajo.
  • No mover la mezcla: el arroz libera almidón y se asienta en la olla. Muévelo con frecuencia, sobre todo al final de la cocción.
  • Agregar toda la leche desde el inicio y olvidarse de la olla: el arroz puede absorber demasiado líquido y quedar seco. Añade un poco más de leche si notas que espesa antes de que el grano esté suave.
  • Poner el azúcar demasiado pronto: puede retrasar que el arroz se ablande. Es mejor incorporarla cuando el arroz ya esté casi cocido.
  • Cocerlo hasta que quede completamente seco: al enfriarse, el almidón sigue espesando la preparación. Apágalo cuando aún tenga una consistencia ligeramente líquida.
  • Usar poca leche o leche descremada: el resultado suele quedar menos cremoso. La leche entera da mejor cuerpo y textura.
  • No retirar la raja de canela: si permanece demasiado tiempo, puede dominar el sabor o dejar notas amargas.
  • No probar el arroz antes de apagar: cada tipo de grano absorbe líquido de manera distinta. El arroz debe estar suave, no duro en el centro ni deshecho.
  • Enfriarlo sin tapar o sin añadir líquido extra: puede formar una capa seca en la superficie. Si se va a servir frío, deja un poco más de leche al final y cúbrelo cuando baje de temperatura.
  • Recalentarlo sin leche: el arroz con leche del día anterior casi siempre necesita un chorrito de leche para recuperar su consistencia cremosa.
Arroz con leche cremoso con canela espolvoreada, en plato hondo sobre fondo rústico de cocina casera. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de arroz con leche fácil y rápida

Rinde: 4 porciones Tiempo: 35 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de arroz
  • 2 tazas de agua
  • 3 tazas de leche entera
  • 1 raja de canela
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de vainilla, opcional
  • Canela molida y pasas para servir, opcional

Preparación

  1. Lava el arroz una vez, sin enjuagarlo demasiado para que conserve algo de almidón.
  2. Pon el arroz, el agua, la canela y la pizca de sal en una olla. Cocina a fuego medio hasta que el agua se absorba casi por completo, unos 12 a 15 minutos.
  3. Agrega la leche caliente y baja el fuego. Cocina otros 15 minutos, moviendo cada pocos minutos para que no se pegue al fondo.
  4. Incorpora el azúcar y la vainilla. Cocina de 5 a 8 minutos más, hasta que el arroz esté suave y la mezcla se vea cremosa.
  5. Apaga el fuego cuando todavía tenga un poco de líquido. Al enfriarse espesará.
Infografía de Infobae con instrucciones e ilustraciones sobre los pasos para cocinar arroz con leche cremoso.
Una infografía de Infobae explica los pasos y tiempos de cocción requeridos para lograr un arroz con leche cremoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sirve tibio o frío con canela molida. Si al día siguiente está muy espeso, caliéntalo con un chorrito de leche y mezcla.

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