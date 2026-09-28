Inclusión de personas con autismo: las barreras que permanecen en la escuela, el empleo y la autonomía

Daniela Blanco sostuvo que la inclusión de personas con trastorno del espectro autista exige apoyos más allá de la vacante escolar

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Durante su columna semanal en Infobae al Mediodía, la directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, analizó las barreras que todavía enfrentan las personas con trastorno del espectro autista y sus familias. La periodista planteó que la inclusión no puede reducirse al acceso a una vacante escolar: requiere apoyos sostenidos para la socialización, la continuidad educativa, el empleo y la vida autónoma.

En diálogo con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Blanco señaló que el debate debe contemplar las distintas realidades que existen dentro del espectro. “Es un sector que lo veo solo y en una lucha que implica un ecosistema familiar”, afirmó, al referirse a la tarea cotidiana de quienes reclaman herramientas y respuestas institucionales.

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Las barreras para la inclusión escolar de personas con TEA

Blanco describió la diversidad que existe dentro del espectro autista y rechazó los criterios que reducen las necesidades de cada niño o adolescente a una única experiencia. “Hay niños hablantes, hay niños no hablantes, hay niños que tienen más autonomía, hay niños que tienen menos movilidad”, enumeró.

Cada niño dentro del espectro requiere respuestas acordes con sus necesidades y posibilidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La columna abordó el cambio de enfoque educativo frente a modelos que durante años derivaron a alumnos con diferencias de aprendizaje hacia escuelas especiales. “Durante mucho tiempo se resolvió que un niño que no tenía las aptitudes del resto iba a una escuela especial. Bueno, estos son paradigmas y por eso la inclusión aparece como una palabra transformadora”, señaló.

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Sobre el acceso a las aulas, Blanco sostuvo que una vacante no debería depender de la voluntad de cada institución: “Hoy un niño con trastorno del espectro autista, una niña, puede perfectamente conseguir su vacante en una escuela privada o pública con las mismas características y debe generar un maestro de apoyo”.

La directora editorial alertó por las consecuencias que puede tener la falta de vínculos por fuera del núcleo familiar. “Un niño o niña con autismo que no logra sociabilizar y que no genera esos ecosistemas proactivos y positivos que les despierte poder integrarse profundamente en la sociedad, que no sean solo los de su entorno familiar, los hace involucionar”, expresó.

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También mencionó el trabajo de organizaciones civiles que acompañan a las familias en sus reclamos. “TEActiva, Brincar, APAdeA, PANAACEA. Son todas asociaciones civiles llenas, repletas, literal, de padres con niños del espectro autista”, dijo sobre los espacios que reúnen a familiares de personas con distintas necesidades de apoyo.

Los apoyos para socialización continuidad educativa empleo y vida autónoma forman parte de la inclusión que planteó Blanco en su columna

Blanco ubicó a la escuela como un ámbito que debe incluir tanto al alumno como al resto de la comunidad educativa. “La palabra inclusión suena lindo, integrar es lindo, pero después hay que consustanciarlo con políticas, con decisiones”, afirmó. En ese punto, sostuvo que los compañeros suelen ofrecer respuestas más espontáneas que los adultos: “Los niños enseguida integran, protegen, acompañan a un compañero que simplemente mira y registra la vida desde otros lugares”.

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La ley 6872 y la transparencia de las vacantes escolares

Durante la charla, se recordó un proyecto porteño destinado a transparentar la disponibilidad de vacantes en los colegios. La referencia abrió el debate sobre los casos en los que una familia recibe una negativa inicial por una supuesta falta de vacantes y luego comprueba que la institución incorporó a otros alumnos.

Blanco identificó la norma mencionada y le atribuyó una protección específica frente a esas situaciones. “Es la ley 6872 que modifica la 2681. Lo digo con precisión para que a nadie le queden dudas de que encima tenemos un amparo legal”, apuntó.

La periodista cuestionó las respuestas indefinidas ante los pedidos de escolarización. “No puede quedar en un tono de tengo, no tengo, digo, me parece, te llamo en quince y no te llamo”, dijo al referirse a las gestiones que realizan madres, padres y cuidadores. Planteó, además, que la apertura de las matrículas forma parte del derecho a la educación. “Los colegios deben abrir matrículas para consustanciar la integridad y la inclusión, porque eso es inclusión e integración”, sostuvo.

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Las familias reclaman transparencia en la disponibilidad de vacantes y respuestas claras para garantizar el derecho a la educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser consultada sobre si esa decisión queda librada a cada establecimiento, Blanco respondió: “No debiera. Una familia con un niño con trastorno del espectro autista toca puertas y debe ser recibida y contemplada”.

También destacó a Genoveva Ferrero, a quien identificó como impulsora de la ley. “Hace un trabajo mayúsculo, no solo por su historia personal de su niñito con autismo, sino porque tiene una pata en la Justicia, viene de seguridad, tiene una claridad sobre el tema”, señaló.

La directora editorial insistió en que una institución puede resultar más adecuada que otra según las características de cada estudiante, su infraestructura y los apoyos disponibles. Sin embargo, remarcó: “Lo que no se puede es decir te llamo, veo, no tengo. No puede quedar en una cuestión discrecional de ‘me parece’”.

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El empleo y la vivienda para adultos con TEA

La periodista advirtió que el abordaje mediático del TEA suele concentrarse en la niñez y dejar de lado la adultez

Blanco advirtió que el debate sobre el TEA suele concentrarse en la niñez y la escolaridad, sin abordar los desafíos que atraviesan las personas adultas dentro del espectro. “Un niño o una niña con trastorno del espectro autista crece y madura y necesita empleo y necesita ver cómo va a construir una autonomía cuando probablemente su entorno más cercano ya no esté”, afirmó. La directora editorial cuestionó la tendencia a limitar estas historias: “A veces nosotros, los medios, el abordaje sobre el TEA queda romantizado en un niñito, en una niña y su situación en la primaria”.

Blanco abordó la inclusión laboral y habitacional. “La madurez, la adultez de una persona con TEA tiene que ser contemplada también en la empleabilidad. Hay pocos registros porque es una zona oscura”, sostuvo. También mencionó proyectos de organizaciones que evalúan viviendas compartidas para adultos dentro del espectro: “Hay una cuestión ahí de cuidado, pero de alentar la autonomía”.

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Para la periodista, el cambio debe alcanzar a toda la sociedad. “No es un escollo, no es un problema. La diversidad siempre es virtuosa”, afirmó. Al recordar el testimonio de un padre de dos niños con TEA severo, resumió el desgaste de muchas familias: “¿Vos sabés lo que es la indignidad de tener que mendigar, por favor, quién me lo tiene?”.

La columna completa de Daniela Blanco

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