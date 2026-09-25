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9 cambios sin costo para que cada ambiente se sienta más acogedor

Diseñadoras sugieren alternativas simples para dar otra función a accesorios, textiles y rincones, aprovechando lo que ya existe en cada hogar. Claves para ponerlas en práctica

Ilustración de un sofá rojo, una estantería, una mesa de comedor redonda con cuatro sillas blancas y gabinetes de cocina.
La primavera puede renovar la atmósfera del hogar mediante cambios simples en la distribución, la iluminación, los textiles y el uso de elementos naturales ya disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cambio de estación puede trasladarse a la casa sin compras ni acumulación de objetos. 9 ajustes con elementos disponibles en el hogar permiten renovar los ambientes a partir de la luz, textiles, distribución y materiales naturales.

La llegada de la primavera puede ser una ocasión para revisar lo que quedó guardado y la relación entre cada ambiente y luz exterior. La diseñadora Diane Luna propone observar el entorno cercano antes de sumar adornos.

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Publicaciones especializadas también incluyen el follaje, frutos frescos y reutilización de piezas domésticas entre los recursos para actualizar una habitación.

1. Las ramas y hojas del entorno pueden ocupar floreros del hogar

Interior de sala con dos sillones verdes, mesa de centro, tres calabazas blancas, dos libros (Hogar y Dulce hogar), piano de madera, espejo dorado y dos ventanas.
Las ramas y hojas del entorno natural se integran en recipientes disponibles en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luna recordó que en su infancia se decoraba con aquello que aparecía en el jardín. Ramas, hojas y pequeños tallos pueden disponerse en jarrones o recipientes domésticos.

El recurso funciona en la sala, cocina o baño de visitas y evita incorporar adornos para una fecha puntual. El medio especializado en decoración, House Beautiful, recogió esta sugerencia en una guía basada en consultas a diseñadoras.

2. Reordenar los accesorios modifica la lectura de un ambiente

Sala de estar moderna con sofá seccional verde menta, estantería de madera oscura, mesa de centro blanca y lámpara colgante metálica. El suelo es de madera.
La redistribución de accesorios modifica la composición visual de cada ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de incorporar piezas, la diseñadora Thecla Glueck recomienda revisar qué accesorios hay en cada habitación y cambiar su ubicación.

Agrupar objetos que estaban dispersos o trasladarlos a una mesa, una repisa o consola permite alterar la composición sin añadir volumen al hogar. La redistribución de elementos existentes puede ser el punto de partida para una actualización de bajo costo.

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3. Una silla poco usada puede convertirse en rincón de lectura

Un rincón de lectura iluminado por el sol con una butaca, un puf con un libro abierto, una estantería de madera llena de libros y una ventana grande.
Una silla poco utilizada se convierte en un rincón de lectura junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glueck sugiere acercar una butaca secundaria a una ventana y sumar una mesa auxiliar disponible para apoyar un libro o una taza.

El cambio asigna una función concreta a una pieza relegada y aprovecha un sector de la casa que quizá permanecía vacío. La operación depende de la disposición de los muebles, no de la compra de mobiliario.

4. La chimenea puede incorporar luz y un punto de reunión

Un salón luminoso y moderno con una silla acogedora de textura cremosa, una chimenea de piedra, una gran ventana y decoración en tonos neutros.
Las chimeneas concentran la luz y favorecen la reunión en los espacios comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la diseñadora Megan Cherin, el uso de una chimenea en funcionamiento aporta una fuente de luz y concentra la actividad en torno al hogar.

Si no funciona, plantea ubicar velas dentro del hueco, con las precauciones de seguridad correspondientes y sin dejar la llama sin supervisión. La opción permite modificar un espacio ya construido sin intervenirlo de manera permanente.

5. Los alimentos pueden integrarse a la composición de la mesa

Una mesa de madera con cuatro sillas, un gabinete verde a la derecha, paredes amarillas y un techo con franjas rojas y blancas.
Las frutas y los productos horneados aportan color y textura a la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luna también propone colocar frutas, galletas o magdalenas en recipientes presentes en la cocina. Una fuente con peras y manzanas, o una campana de vidrio con productos horneados, cumple una función práctica y visual.

Los alimentos dispuestos como parte de la decoración aportan color y textura sin adquirir objetos adicionales.

6. Las mantas guardadas pueden volver a los espacios comunes

Un balcón con dos sillones de madera claros con cojines, una mesa auxiliar de piedra, un farol, un árbol de olivo en maceta y una puerta verde.
Las mantas guardadas recuperan protagonismo en sillones, sillas y camas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos textiles pueden disponerse sobre el sillón, una silla o al pie de la cama. Cherin menciona las piezas de lana en tonos cálidos como un recurso que conviene tener a mano.

El cambio se apoya en su uso cotidiano, sin requerir un conjunto nuevo de almohadones o fundas.

7. Abrir las cortinas permite aprovechar mejor la luz natural

Cocina con gabinetes amarillos, mostrador de madera clara, paredes bicolor, un cuadro de mujer leyendo, una ventana y estanterías con utensilios.
La apertura de las cortinas aprovecha mejor las variaciones de la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada de claridad varía a lo largo del año según la posición del sol y las horas diurnas.

Retirar de forma temporal cortinas pesadas o abrirlas más permite observar esa variación y reduce la necesidad de encender lámparas. La medida adapta el uso de las ventanas a las condiciones de cada jornada.

8. Reducir la luz cenital deja protagonismo a lámparas y velas

Una habitación muestra una cama, un sillón, dos espejos, dos estanterías con objetos decorativos, una ventana con cortinas, varias plantas en macetas y lámparas.
Las lámparas de mesa y las velas crean una iluminación más localizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glueck aconseja evitar una iluminación excesiva. Si hay reguladores, plantea usar una intensidad menor en las luces superiores y apoyarse en lámparas de mesa y velas.

Una iluminación baja y localizada cambia la percepción del espacio sin intervenir la instalación eléctrica ni incorporar artefactos nuevos.

9. Reutilizar lo que ya define la identidad de la casa evita sobrecargarla

Un salón con un sillón mostaza acolchado, mesa de centro clara con libros, estantería de madera con libros, sofá crema, y suelo de parquet en espiga.
La reutilización de objetos y materiales preserva la identidad de la casa sin sobrecargarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interiorista Anastasia Casey ha señalado que las flores secas y los productos frescos pueden integrarse en contenedores disponibles. Mientras que Ashley Montgomery destaca el efecto de intercambiar textiles según el momento del año, en declaraciones recogidas por Architectural Digest.

El criterio compartido es trabajar con la paleta, las texturas y las piezas que ya pertenecen a la vivienda, sin saturar las superficies.

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