Receta de budín de pescado y verduras, rápida y fácil

Budín de pescado y verduras recién salido del horno, con una textura firme por fuera y tierna en el centro. La preparación combina merluza o atún con zanahoria, zapallito, cebolla y morrón, una alternativa práctica para sumar pescado y vegetales a una comida caser . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un budín es una preparación casera, práctica y rendidora que permite llevar pescado a la mesa de una manera diferente. La combinación con verduras frescas aporta color, humedad y un sabor suave, ideal para compartir en familia. Además, es una buena alternativa para aprovechar los vegetales disponibles en la heladera y resolver una comida sin recurrir a elaboraciones complicadas.

En Argentina, este tipo de preparación suele servirse como entrada, plato principal liviano o comida fría para llevar. Puede acompañarse con ensalada, puré, arroz o una porción de hojas verdes. También resulta útil para cocinar con anticipación, ya que se conserva bien en la heladera y puede servirse tibio o frío.

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Receta de budín de pescado y verduras

Se trata de una preparación salada y húmeda, elaborada con pescado cocido, zanahoria, zapallito, cebolla, morrón y huevos. Las verduras se cocinan previamente para que pierdan el exceso de líquido y luego se mezclan con el pescado desmenuzado y el resto de los ingredientes.

La preparación se coloca en una budinera y se cocina al horno hasta que adquiere una consistencia firme, aunque tierna en el centro. El resultado es un budín de textura suave, fácil de cortar y con un sabor equilibrado, que puede adaptarse con otros vegetales o con atún en lata para ahorrar tiempo.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

500 g de merluza sin espinas o 2 latas de atún al natural, escurridas.

1 zanahoria mediana.

1 zapallito mediano.

1 cebolla chica.

1 morrón chico.

3 huevos .

100 ml de leche .

3 cucharadas de avena arrollada fina o pan rallado.

2 cucharadas de queso rallado .

1 cucharada de aceite .

1 cucharada de perejil picado.

1 cucharadita de pimentón .

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite o manteca para la budinera.

Las verduras rehogadas son la base de este budín salado. Cocinarlas antes de incorporarlas permite que pierdan el exceso de líquido y ayuda a lograr una preparación más compacta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de pescado y verduras, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Aceitar o enmantecar una budinera de aproximadamente 22 cm. Cocinar la merluza en una sartén con un chorrito de agua durante 8 a 10 minutos, hasta que esté opaca y se desarme fácilmente. Si se usa atún, simplemente escurrirlo. Revisar el pescado con los dedos para retirar cualquier espina. Desmenuzarlo y reservar. Picar la cebolla y el morrón. Rallar la zanahoria y el zapallito. Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla y el morrón durante 3 minutos. Agregar la zanahoria y el zapallito. Cocinar las verduras durante 5 minutos, hasta que estén tiernas. Dejar que pierdan parte de su líquido antes de continuar, para evitar que el budín quede aguado. En un bowl, batir los huevos con la leche, el queso rallado, la avena o el pan rallado, el perejil, el pimentón, sal y pimienta. Incorporar el pescado desmenuzado y las verduras tibias. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Volcar la preparación en la budinera y emparejar la superficie. No llenar el molde hasta el borde, porque el budín puede crecer levemente durante la cocción. Cocinar a baño María o directamente en el horno durante 35 a 40 minutos. Estará listo cuando el centro se vea firme y, al insertar un cuchillo, salga apenas húmedo, pero sin mezcla líquida. Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar. Servir caliente, tibio o frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como plato principal o 6 porciones como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal

Grasas: 10 g

Carbohidratos: 14 g

Proteínas: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.