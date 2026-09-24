Receta de budín de pescado y verduras, rápida y fácil

Un budín es una preparación casera, práctica y rendidora que permite llevar pescado a la mesa de una manera diferente. La combinación con verduras frescas aporta color, humedad y un sabor suave, ideal para compartir en familia. Además, es una buena alternativa para aprovechar los vegetales disponibles en la heladera y resolver una comida sin recurrir a elaboraciones complicadas.
En Argentina, este tipo de preparación suele servirse como entrada, plato principal liviano o comida fría para llevar. Puede acompañarse con ensalada, puré, arroz o una porción de hojas verdes. También resulta útil para cocinar con anticipación, ya que se conserva bien en la heladera y puede servirse tibio o frío.
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Receta de budín de pescado y verduras
Se trata de una preparación salada y húmeda, elaborada con pescado cocido, zanahoria, zapallito, cebolla, morrón y huevos. Las verduras se cocinan previamente para que pierdan el exceso de líquido y luego se mezclan con el pescado desmenuzado y el resto de los ingredientes.
La preparación se coloca en una budinera y se cocina al horno hasta que adquiere una consistencia firme, aunque tierna en el centro. El resultado es un budín de textura suave, fácil de cortar y con un sabor equilibrado, que puede adaptarse con otros vegetales o con atún en lata para ahorrar tiempo.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 500 g de merluza sin espinas o 2 latas de atún al natural, escurridas.
- 1 zanahoria mediana.
- 1 zapallito mediano.
- 1 cebolla chica.
- 1 morrón chico.
- 3 huevos.
- 100 ml de leche.
- 3 cucharadas de avena arrollada fina o pan rallado.
- 2 cucharadas de queso rallado.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 cucharada de perejil picado.
- 1 cucharadita de pimentón.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Aceite o manteca para la budinera.
Cómo hacer budín de pescado y verduras, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃. Aceitar o enmantecar una budinera de aproximadamente 22 cm.
- Cocinar la merluza en una sartén con un chorrito de agua durante 8 a 10 minutos, hasta que esté opaca y se desarme fácilmente. Si se usa atún, simplemente escurrirlo.
- Revisar el pescado con los dedos para retirar cualquier espina. Desmenuzarlo y reservar.
- Picar la cebolla y el morrón. Rallar la zanahoria y el zapallito.
- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla y el morrón durante 3 minutos. Agregar la zanahoria y el zapallito.
- Cocinar las verduras durante 5 minutos, hasta que estén tiernas. Dejar que pierdan parte de su líquido antes de continuar, para evitar que el budín quede aguado.
- En un bowl, batir los huevos con la leche, el queso rallado, la avena o el pan rallado, el perejil, el pimentón, sal y pimienta.
- Incorporar el pescado desmenuzado y las verduras tibias. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
- Volcar la preparación en la budinera y emparejar la superficie. No llenar el molde hasta el borde, porque el budín puede crecer levemente durante la cocción.
- Cocinar a baño María o directamente en el horno durante 35 a 40 minutos. Estará listo cuando el centro se vea firme y, al insertar un cuchillo, salga apenas húmedo, pero sin mezcla líquida.
- Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar. Servir caliente, tibio o frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como plato principal o 6 porciones como entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 24 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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