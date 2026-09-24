Receta de acelga salteada con ajo y cebolla, rápida y fácil

La receta de acelga salteada con ajo y cebolla constituye una guarnición rápida y liviana para acompañar carnes y pescados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La verdura que muchos comieron obligados, de grande se convierte en el acompañamiento salvador de cualquier bife o milanesa. Es que la acelga con ajo y cebolla dorados gana protagonismo propio.

En las casas argentinas, la acelga salteada suele aparecer como guarnición de la carne al horno del domingo o como plato liviano en la cena de entre semana. También es una estrategia que aún se utiliza en muchos hogares para “vaciar” la heladera antes del súper.

PUBLICIDAD

Receta de acelga salteada con ajo y cebolla

La acelga salteada es una preparación de hojas verdes hervidas o blanqueadas y luego rehogadas en sartén junto a ajo y cebolla picados, con un chorrito de aceite de oliva. Es una guarnición rápida, liviana y con muy pocos pasos, ideal para acompañar carnes, pescados o huevos.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 20 minutos. Se necesitan 10 minutos de preparación (lavado y picado) y 10 minutos de cocción entre el hervor y el salteado.

Ingredientes

1 atado grande de acelga (aproximadamente 500 gr)

1 cebolla mediana

3 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal a gusto

Pimienta negra a gusto

1 pizca de nuez moscada (opcional)

El plato demanda un tiempo total de veinte minutos entre la preparación de las verduras y la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer acelga salteada con ajo y cebolla, paso a paso

Lavar bien las hojas de acelga bajo el chorro de agua fría para sacar restos de tierra. Separar las pencas (los tallos blancos) de las hojas verdes. Cortar las pencas en trozos chicos y reservar aparte. Hervir agua con sal en una olla grande. Cocinar primero las pencas 3 minutos y, cuando estén casi tiernas, agregar las hojas por 2 minutos más. Colar bien la acelga y presionar con una cuchara para sacar todo el exceso de agua. Este paso es clave: si queda húmeda, la preparación termina hervida en vez de salteada. Picar la cebolla en cubos chicos y el ajo bien fino. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Sumar la cebolla y cocinar 5 minutos, hasta que esté transparente. Agregar el ajo picado y saltear apenas 30 segundos, sin dejar que se queme, porque genera un sabor amargo. Incorporar la acelga escurrida y subir a fuego fuerte un par de minutos, revolviendo para que se integre con el sofrito. Condimentar con sal, pimienta y la pizca de nuez moscada. Servir caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 5 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, dentro de un recipiente hermético, se conserva hasta 3 días. En el freezer aguanta hasta 2 meses, aunque al descongelar pierde algo de textura.