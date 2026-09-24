El economista que viajó en el Transiberiano, se colgó de un tren en Bangladesh y quiere conocer todos los países

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Pablo Levinton es economista, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y creador de Un Topo por el Mundo, un canal de YouTube que ya tiene casi 500 mil suscriptores y cuyo video más visto superó los dos millones de reproducciones. Desde hace años combina las clases de Economía con una agenda de viajes que lo llevó a recorrer 48 países y que tiene un objetivo concreto: conocerlos todos.

La cuenta que hizo es sencilla. Para alcanzar esa meta antes de jubilarse, necesita visitar seis países por año. “Tengo que recorrer seis países por año para que a los 65 haya recorrido todos los países del mundo y blogueándolos”, explicó en Infobae a la Tarde.

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La idea de registrar sus viajes comenzó en China, donde cursó una maestría. Un amigo le sugirió que abriera un canal y subiera las imágenes que estaba tomando durante sus recorridos. Levinton no sabía demasiado sobre YouTube ni se consideraba parte del universo de los creadores de contenido, pero siguió el consejo. El proyecto terminó creciendo hasta convertirse en una actividad paralela a su trabajo como docente.

Desde entonces, su forma de viajar se alejó bastante de los circuitos turísticos tradicionales. Más que acumular fotografías frente a monumentos, busca conocer cómo funcionan los lugares que visita. “Lo que más me gusta a mí son supermercados y también ver fábricas, cómo labura la gente el día a día”, contó.

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El economista y docente universitario Pablo Levinton planea visitar seis países por año para conocer la totalidad de las naciones antes de su jubilación (Infobae en Vivo)

Los trenes son otra de sus obsesiones. Recorrió el Transiberiano, una de las grandes experiencias de su recorrido, y en Bangladesh llegó a viajar colgado del exterior de una locomotora. La situación lo hizo preguntarse, mientras avanzaba el tren, por qué se había metido en semejante situación. “Estaba ahí colgado y dije: ‘Uh, ¿por qué estoy haciendo estas cosas?’”, recordó.

La búsqueda de experiencias poco habituales no comenzó ni termina con el contenido para redes. Levinton asegura que seguiría viajando aunque no tuviera una cámara delante. “El contenido es un plus, pero si no hiciera contenido, lo haría igual”, explicó.

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Uno de los episodios más extremos ocurrió en Yakutsk, en la República de Sajá, al norte de Rusia. Con temperaturas cercanas a los 40 grados bajo cero, se metió en un río durante la madrugada y describrió la sención como sentir “los cuchillos” sobre el cuerpo. Después tuvo que correr hasta un auto para recuperar el calor.

La escena se completó con una imagen cotidiana en medio de aquel frío extremo: un hombre que recogía hielo del río para llevarlo a su casa. Ese tipo de situaciones es precisamente lo que Levinton busca en sus recorridos: escenas que permitan entender un país más allá de sus lugares turísticos.

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El creador de contenido ingresó a un río en la ciudad rusa de Yakutsk con temperaturas de 40 grados bajo cero (Infobae en Vivo)

No todos los viajes estuvieron marcados por la aventura. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, contó que la policía le secuestró material y lo interrogó. También tuvo dificultades en Camerún. Esas experiencias lo llevaron a prestar atención a cuestiones que exceden el paisaje y tienen que ver con la política, los medios y la vida cotidiana. Al referirse a la televisión de ambos países, señaló que se encontró con una programación “muy propagandística de las obras que hace el Estado”.

China, sin embargo, ocupa un lugar diferente en su historia. Allí vivió durante tres años, estudió y comenzó el proyecto que terminaría convirtiéndose en Un topo por el mundo. Volver después de un tiempo le permitió reconocer calles y lugares que habían formado parte de su rutina. “Es re loco decirlo, pero lo siento como propio”, contó.

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Al mismo tiempo, su experiencia como extranjero le permitió observar diferencias culturales que no siempre son fáciles de trasladar. Entre ellas mencionó la dificultad para construir amistades profundas y las presiones vinculadas con el matrimonio. En Shanghái, recordó, existen espacios donde las familias exhiben información sobre posibles parejas, como la edad, la altura y los ingresos. “Si ya tenés 30 y no estás casado es un problemón”, relató.

Todavía hay destinos que forman parte de su lista pendiente. Uno de los principales es Corea del Norte, un país que intentó visitar antes de la pandemia e incluso para cuya maratón de Pyongyang llegó a inscribirse. El evento finalmente fue cancelado y las restricciones para ingresar se endurecieron. “Es re loco entrar a un país que está totalmente bloqueado, aislado”, explicó.

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Pablo Levinton recorrió la ruta del Transiberiano y viajó en el exterior de una locomotora en Bangladesh (Infobae en Vivo)

Los viajes también tienen una dimensión más personal. En su valija suelen aparecer una camiseta de Argentinos Juniors, una prenda relacionada con los ferrocarriles y alguna remera de Charly García. El músico ocupa un lugar particular en su vida y acompaña sus recorridos desde hace años. “Charly a mí me enseñó a vivir”, resumió.

Ahora Levinton busca trasladar esas historias a otro formato. El jueves 22 de octubre a las 20 se presentará en el Teatro Politeama, donde contará experiencias de sus viajes y responderá preguntas del público. Después de años frente a una cámara, el próximo desafío será contar esas mismas historias frente a una sala.

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Mientras tanto, el objetivo sigue siendo el mismo: sumar seis países por año y acercarse, poco a poco, a una lista que todavía está lejos de terminar. Y hay otro proyecto que también empieza a tomar forma: escribir un libro. “Siempre después de los 40 me quería hacer escritor”, contó.

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