Lirio de la paz, cuál es la clave poco conocida que permite que florezca en interiores

El lirio de la paz crece mejor con luz brillante e indirecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El lirio de la paz (Spathiphyllum) puede mantenerse durante años como planta de interior si recibe luz adecuada, riego medido y un sustrato que permita evacuar el exceso de agua. Su aspecto no elimina la necesidad de tomar precauciones en hogares con niños o animales.

La luz indirecta favorece el crecimiento y floración

Las variedades de Spathiphyllum toleran sectores con menos iluminación que otras plantas de interior, pero la tolerancia no equivale a condiciones óptimas.

PUBLICIDAD

La exposición directa al sol puede quemar las hojas durante el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) recomienda ubicarlas con luz brillante e indirecta y evitar el sol directo de verano, que puede quemar el follaje. La misma institución advierte que, en zonas más oscuras, la planta puede sobrevivir, aunque crecerá lentamente y rara vez florecerá.

El horticultor Justin Hancock señaló en House Beautiful, sitio especializado en decoración, que una mayor disponibilidad de luz indirecta favorece el crecimiento y producción de flores.

Para una ubicación doméstica, conviene apartar la maceta de los rayos solares directos y observar la respuesta de las hojas antes de cambiar las condiciones de forma brusca.

PUBLICIDAD

El riego depende de la humedad del sustrato y no de un calendario fijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego debe responder al sustrato, no a un calendario fijo

El principal criterio es la humedad de la tierra. La RHS aconseja regar cuando la superficie del sustrato se haya secado y comprobar antes si la maceta lo necesita, en vez de seguir una frecuencia automática.

También recomienda que el recipiente tenga agujero de drenaje, porque las raíces requieren aire: si quedan en agua durante demasiado tiempo, los espacios de aire del sustrato se llenan de agua y pueden dañarlas.

El exceso de agua reduce el aire disponible para las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pautas ayudan a interpretar algunas señales habituales:

Hojas caídas: pueden indicar falta de agua; la RHS indica que suelen recuperarse tras un riego oportuno

Hojas amarillas o zonas marrones húmedas: pueden estar relacionadas con un sustrato demasiado mojado durante períodos prolongados

Bordes secos o puntas marrones: el aire seco puede influir; la institución sugiere aumentar la humedad ambiental con una bandeja de grava húmeda, sin que la base de la maceta permanezca sumergida

Raíces que salen por el drenaje: pueden indicar que hace falta una maceta algo mayor

La guía general de la RHS añade que el agua debe salir por el orificio de drenaje y el plato o cubremaceta debe vaciarse después. La cantidad y periodicidad dependen de la temperatura, luz, tamaño de la maceta y humedad del ambiente.

PUBLICIDAD

Las hojas caídas suelen indicar una falta de hidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasplante y abono requieren intervenciones moderadas

La RHS recomienda cultivar los lirios de la paz en compost estándar para plantas de interior, con buen drenaje. En sus fichas indica que el trasplante puede realizarse cada dos o tres años. Durante el período de crecimiento, puede aplicarse fertilizante líquido equilibrado mensualmente. La fertilización sobre tierra seca puede quemar las raíces.

El artículo de House Beautiful recogió otra pauta de Hancock. Usar un fertilizante balanceado en primavera y verano cada seis u ocho semanas, diluido a una cuarta parte de la concentración indicada por el fabricante.

Ambas orientaciones coinciden en evitar el exceso de abono y concentrar la nutrición en la etapa de crecimiento. Antes de aplicar cualquier producto, conviene revisar las indicaciones de la etiqueta y el estado de humedad del sustrato.

PUBLICIDAD

El drenaje permite evacuar el agua sobrante de la maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lirio de la paz debe mantenerse fuera del alcance de mascotas y niños

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA) la clasifica como tóxica para perros y gatos por sus cristales insolubles de oxalato de calcio.

Entre los signos clínicos que enumera figuran irritación oral, babeo excesivo, vómitos y dificultad para tragar. Ante una posible ingestión, la organización pide contactar cuanto antes a un veterinario o a su centro de toxicología animal.

Para las personas, el centro estadounidense Poison Control informa que masticar o tragar partes de la planta puede causar: irritación inmediata de boca y garganta, hinchazón de labios, tos, náuseas o vómitos.

Sus recomendaciones incluyen retirar los restos de la boca, enjuagar y buscar orientación profesional ante una exposición. Por eso, la ubicación de la planta debe considerar tanto la luz como el acceso de quienes viven en el hogar.

PUBLICIDAD