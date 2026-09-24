Papas al horno crocantes: los secretos para lograr el resultado perfecto y evitar que queden blandas

Un horno a 230 grados y una asadera precalentada inician el dorado de las piezas desde el primer contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las papas al horno pueden convertirse en la guarnición más celebrada de la mesa cuando logran ese equilibrio tan buscado: una superficie dorada y crocante, con un interior suave, húmedo y tierno. Aunque parecen una preparación sencilla, algunos detalles cambian por completo el resultado final.

Suelen acompañar asados, pollos al horno, milanesas, bifes y comidas familiares de todos los días. También son una buena alternativa para resolver una guarnición abundante sin recurrir a la fritura. El secreto está en respetar el corte, controlar la humedad y usar una temperatura alta.

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Receta de papas al horno crocantes por fuera y tiernas por dentro

Las papas al horno se preparan con gajos de tamaño parejo, una breve precocción en agua y un horneado intenso. El agua ablanda el centro, mientras que el horno caliente permite que los bordes se doren y desarrollen una textura crocante. El aceite, las hierbas y los condimentos completan una guarnición sencilla, sabrosa y versátil.

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos.

Cocción: 45 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.

El recalentado en el horno a 220 grados recupera la firmeza tras un almacenamiento de tres días en la heladera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 1 kg de papas, preferentemente de tamaño mediano y parejo.

2. 70 cc de aceite de girasol o aceite de oliva.

3. 2 dientes de ajo.

4. 2 ramas de romero fresco.

5. 4 ramas de tomillo fresco.

6. 1 cucharadita de pimentón dulce.

7. 1 cucharadita de ajo en polvo.

8. 1 cucharadita de orégano seco.

9. Sal fina, cantidad necesaria.

10. Pimienta negra molida, cantidad necesaria.

11. 1 cucharada de polenta fina, opcional, para reforzar la textura crocante.

Cómo hacer papas al horno crocantes por fuera y tiernas por dentro, paso a paso

1. Lavar muy bien las papas para retirar cualquier resto de tierra. Si la cáscara está limpia y en buen estado, no es necesario pelarlas. La piel aporta sabor, color y una textura agradable después de la cocción.

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2. Cortar las papas en gajos de tamaño similar. Una papa mediana puede dividirse en 6 u 8 gajos, según su tamaño. El corte parejo es importante porque permite que todas las piezas se cocinen al mismo tiempo.

3. Colocar los gajos en una olla grande y cubrirlos con agua fría. Agregar 1 cucharadita de sal y llevar la olla a fuego medio.

4. Cocinar las papas durante 8 a 10 minutos desde el momento en que el agua empieza a hervir. La idea no es que queden completamente cocidas, sino apenas tiernas en el exterior. Al pincharlas con un cuchillo, debe ofrecer una leve resistencia.

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La incorporación de la sal al final del proceso conserva la textura de la superficie antes de servir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Escurrir las papas con cuidado y dejarlas reposar durante 5 minutos. Este descanso permite que pierdan parte del vapor y del exceso de humedad.

6. Precalentar el horno a 230 ℃. Colocar la asadera vacía dentro del horno durante los últimos 10 minutos del precalentado. Una superficie caliente ayuda a que la papa comience a dorarse desde el primer contacto.

7. Preparar el condimento en un bol. Mezclar el aceite con el pimentón dulce, el ajo en polvo, el orégano, la pimienta y las hojas de romero y tomillo. También se pueden sumar los 2 dientes de ajo apenas aplastados.

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8. Pasar las papas tibias al bol y mezclarlas con el aceite condimentado. Si se busca una cobertura más crocante, agregar 1 cucharada de polenta fina. La mezcla debe hacerse con movimientos suaves, para que los gajos no se rompan.

9. Retirar la asadera del horno y distribuir las papas en una sola capa. No hay que amontonarlas ni colocarlas demasiado juntas, porque el vapor quedará atrapado entre los gajos y dificultará el dorado.

10. Llevar la asadera al horno y cocinar las papas durante 25 minutos. En esta primera etapa comenzarán a formar una costra en la base.

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La distribución de las piezas en una sola capa permite que el calor circule alrededor de cada papa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

11. Dar vuelta cada gajo con una espátula o una pinza. Volver a llevar la asadera al horno y cocinar durante 15 a 20 minutos más, hasta que las papas estén doradas en los bordes y tiernas en el centro.

12. Comprobar el punto pinchando uno de los gajos con un cuchillo. El centro debe estar blando, pero la superficie tiene que ofrecer una leve resistencia crocante.

13. Retirar las papas del horno y dejarlas reposar durante 3 minutos. Agregar sal a gusto en este momento. La sal incorporada al final ayuda a conservar mejor la textura de la superficie, especialmente si las papas se sirven de inmediato.

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14. Servir calientes como guarnición de carnes, pollo, pescado, milanesas o verduras a la parrilla. También se pueden presentar con una salsa criolla, mayonesa de ajo, chimichurri suave o una cucharada de queso crema condimentado.

Los pasos que realmente hacen la diferencia

La primera clave está en la precocción. Si las papas pasan directamente al horno, pueden dorarse por fuera antes de que el centro llegue a quedar tierno. En cambio, unos minutos en agua hirviendo permiten que la cocción avance de manera más pareja.

La precocción en agua durante ocho a diez minutos suaviza el interior de los gajos antes del horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo punto importante es el secado. Las papas húmedas generan vapor dentro de la asadera y tienden a quedar blandas. Por eso conviene dejarlas reposar después de escurrirlas y evitar llevarlas al horno cubiertas de agua.

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La temperatura también cumple un papel fundamental. Un horno a 230 ℃ ayuda a sellar la superficie y favorece el dorado. Si el horno está tibio, las papas se cocinan lentamente y absorben más aceite.

La asadera caliente es otro recurso sencillo que mejora el resultado. Al entrar en contacto con una superficie ya caliente, los gajos comienzan a dorarse de inmediato. Además, la separación entre las piezas permite que el calor circule alrededor de cada papa.

Por último, el tamaño del corte debe mantenerse parejo. Los gajos muy grandes pueden quedar duros en el centro, mientras que los pequeños pueden quemarse antes de que el resto de la preparación esté lista.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones abundantes como guarnición o hasta 6 porciones si se sirve junto con otros acompañamientos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las papas al horno se pueden guardar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días. Es conveniente dejarlas enfriar por completo antes de taparlas para evitar que la condensación ablande la superficie. Para recalentarlas, se recomienda usar el horno a 220 ℃ durante 8 a 12 minutos. También se pueden recalentar en una freidora de aire durante 5 a 8 minutos. El microondas es práctico, pero suele dejar las papas más blandas.

Si se desea congelarlas, hay que colocarlas separadas sobre una fuente hasta que estén firmes y luego guardarlas en una bolsa o recipiente apto para freezer. Se conservan durante aproximadamente 2 meses. Para recalentarlas, se pueden llevar directamente al horno fuerte, sin descongelar, hasta que recuperen parte del dorado exterior.