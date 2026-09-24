Bolsos de lujo, sastrería y conjuntos deportivos: así llegaron los jugadores de la Selección Argentina al predio de la AFA

Los convocados priorizaron prendas deportivas, siluetas holgadas, accesorios de lujo y calzado urbano antes de la despedida de Lionel Messi

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Las valijas y bolsos con monogramas de lujo, los conjuntos deportivos y la sastrería en tonos oscuros ocuparon el primer plano de los futbolistas de la Selección Argentina en su llegada al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la previa del partido de despedida de Lionel Messi, una serie de atuendos combinaron comodidad para el viaje, referencias al streetwear y piezas de marcas de alta gama.

La ropa elegida por los jugadores de la Scaloneta mostró estilos distintos, desde el total black de Lisandro Martínez hasta los conjuntos de inspiración deportiva de Matías Soulé y Santiago Castro. Las prendas de Louis Vuitton, Goyard, y Off-White aparecieron entre los detalles que se repitieron en la llegada de los convocados.

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Lisandro Martínez eligió sastrería negra y equipaje Louis Vuitton

Lisandro Martínez llegó al predio de la Asociación del Fútbol Argentino con un conjunto negro de sastrería y equipaje de Louis Vuitton (lisandromartinez)

Lisandro Martínez se presentó con una combinación monocromática que se alejó de la indumentaria deportiva habitual de los aeropuertos. Llevó un suéter negro de cuello redondo y manga larga, que usó dentro de un pantalón de vestir de tiro alto con pinzas. Completó el conjunto con un cinturón de cuero negro con hebilla dorada, mocasines oscuros y anteojos de sol.

El defensor combinó suéter de cuello redondo, pantalón con pinzas, mocasines oscuros y anteojos de sol (@lisandromartinez)

El defensor sumó una valija rígida Monogram Eclipse de Louis Vuitton y un bolso de viaje a juego. La elección de un pantalón de sastrería y calzado de cuero definió un look de líneas sobrias, sin estampas visibles en la ropa y con predominio del negro.

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La combinación ubicó a Lisandro dentro de una tendencia asociada al lujo silencioso, que prioriza telas, terminaciones y cortes por encima de los logotipos expuestos. La marca francesa quedó reservada para el equipaje, que acompañó un conjunto de apariencia formal.

Lautaro Martínez llevó un conjunto visón con bordado floral

Lautaro Martínez eligió un conjunto visón de dos piezas, con chaqueta bordada y pantalón jogging amplio (@Argentina)

Lautaro Martínez eligió una propuesta centrada en un conjunto de dos piezas en tono visón. La chaqueta tenía bordados florales y se combinó con un pantalón jogging de silueta amplia. Debajo llevó una remera blanca y cerró el vestuario con zapatillas del mismo color.

La elección reunió elementos deportivos y una confección que remitía a la sastrería. El delantero cargó además un bolso o mochila técnica negra, un accesorio funcional para el traslado hacia el predio.

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El conjunto mantuvo una paleta de tonos neutros y evitó contrastes marcados. El bordado floral en la chaqueta introdujo el principal detalle visual de una propuesta que conservó la comodidad del jogger y la campera liviana.

Julián Álvarez

Julián Álvarez apostó por un suéter gris melange con las tres tiras sobre los hombros y una remera blanca debajo (@Argentina)

Julián Álvarez eligió un look de inspiración retro con un suéter gris melange. La prenda, de corte clásico, incluyó cuello redondo, puños ajustados, el logo Trefoil bordado en negro y las tres tiras de la marca sobre los hombros. Debajo llevó una remera blanca, cuyo borde quedó a la vista.

El delantero apostó por una combinación cómoda y sobria, sin estampas llamativas. El tejido fino del suéter aportó una alternativa más cuidada al buzo deportivo tradicional, mientras que la remera blanca sumó contraste y una capa urbana al conjunto.

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Cuti Romero y Juan Musso

Lisandro Martínez, Cuti Romero y Juan Musso (@lisandromartinez)

Cristian “Cuti” Romero y Juan Musso llegaron a la concentración de la selección argentina con estilos urbanos y cómodos. Romero eligió una camiseta blanca de manga larga, jean amplio de Louis Vuitton y zapatillas blancas. Completó el look con una valija de la marca francesa, sobre la que llevaba un porta-termo y mate de cuero negro.

Musso optó por una sobrecamisa beige sobre remera negra, pantalón blanco recto y zapatillas crema. También sumó lentes oscuros rectangulares y una cadena de plata. Romero se inclinó por el streetwear con accesorios de viaje, mientras Musso combinó tonos neutros y prendas de corte más estructurado.

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Valentín Barco sumó referencias universitarias y un bolso Goyard

Valentín “Colo” Barco lució un cárdigan negro con parches y una letra “W” bordada sobre el pecho (@colo.barco)

Valentín “Colo” Barco llevó un cárdigan negro con parches y una letra “W” bordada en blanco sobre el pecho. Debajo usó una remera negra lisa, mientras que para la parte inferior eligió un jean azul de corte recto, con leve apertura en el ruedo, y zapatillas blancas y negras.

El futbolista completó el conjunto con lentes de sol pequeños de forma ovalada, un reloj metálico dorado y un bolso de mano negro con el patrón Goyardine de Goyard. La combinación incorporó referencias a la estética varsity, vinculada a la indumentaria universitaria estadounidense.

El cárdigan ocupó el lugar central en un vestuario de base urbana. Los parches, el denim y los accesorios de firma definieron una propuesta con referencias retro, sin abandonar la comodidad necesaria para el traslado.

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Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Santiago Castro

Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Santiago Castro llegaron a la concentración con prendas de inspiración deportiva, zapatillas urbanas y equipaje de viaje (@Argentina)

Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Santiago Castro coincidieron en prendas de inspiración deportiva. Soulé lució un conjunto oscuro, compuesto por un buzo con capucha y un pantalón a juego, ambos de calce amplio. Sumó zapatillas blancas y una valija negra con equipaje de mano.

Balerdi combinó una campera rompeviento negra con cierre completo, un jean azul de corte recto y zapatillas urbanas blancas. Su propuesta mezcló una prenda técnica con denim, una fórmula frecuente en los looks de viaje.

Castro eligió un suéter blanco con detalles azules, acompañado por un pantalón oscuro de pierna recta. Llevó también una valija y un bolso con el monograma de Louis Vuitton. Los tres jugadores priorizaron siluetas holgadas, prendas deportivas y calzado urbano para la llegada a la concentración.

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