La curiosa estrategia de un pueblo para prevenir incendios forestales: 250 cabras para limpiar el monte

El pastoreo controlado busca reducir la vegetación que puede favorecer la expansión de incendios forestales (Ayuntamiento de Jávea)

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Unas 250 cabras recorren sectores de un parque natural y se detienen entre matorrales y zonas de monte bajo. Su presencia puede llamar la atención de quienes transitan por el lugar, pero responde a una tarea concreta: comer vegetación para reducir el material que podría favorecer la expansión de un incendio.

La iniciativa se desarrolla en Jávea, una localidad de Alicante situada en la costa este de España. Los animales pastan en áreas seleccionadas del Parque Natural del Montgó, sobre todo en los sectores de la Plana más cercanos a viviendas y a la interfaz urbano-forestal.

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Este mes, el Ayuntamiento reanudó este plan de pastoreo controlado, que comenzó como prueba piloto en enero. El objetivo es disminuir la biomasa disponible en el terreno y mantener franjas con menor continuidad de vegetación, con el fin de reducir el riesgo para las viviendas ante un eventual fuego.

Cómo las cabras ayudan a prevenir incendios forestales en Jávea

El rebaño forma parte de una estrategia de prevención de incendios forestales basada en el consumo controlado de matorrales y otras especies vegetales. La intención no es que los animales sustituyan a los bomberos ni a las tareas de limpieza, sino que ayuden a reducir el material combustible antes de los meses de mayor peligro.

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Las cabras actúan en áreas próximas a viviendas, donde la interfaz urbano-forestal eleva el riesgo ante un fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ayuntamiento de Jávea informó que el sistema se concentra en áreas del término municipal donde la vegetación forestal se encuentra cerca de construcciones y núcleos habitados. La reducción de esa continuidad vegetal puede limitar la propagación de las llamas si se declara un incendio.

La iniciativa recupera una práctica tradicional de gestión del territorio, aunque bajo un esquema planificado. El ganado no circula libremente por todo el monte: el recorrido, los tiempos de permanencia y las zonas de pastoreo se ajustan a los criterios ambientales establecidos para el espacio protegido.

Por qué el pastoreo controlado reduce la vegetación que alimenta el fuego

Las cabras consumen parte de la vegetación disponible en el terreno, lo que permite disminuir la acumulación de biomasa. Esta tarea cobra especial importancia en áreas con matorrales densos o vegetación seca, que pueden facilitar el avance de un incendio.

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El proyecto se reanudó en septiembre tras una prueba piloto que comenzó en enero de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ganado actúa sobre uno de los factores que favorecen la propagación del fuego: la acumulación de vegetación seca o densa. El pastoreo reduce parte de esa carga combustible y contribuye a crear discontinuidades en el monte.

La estrategia no elimina por sí sola el riesgo de incendio. Las condiciones meteorológicas, el relieve, el tipo de vegetación y la actividad humana también influyen en el inicio y la expansión de las llamas. Por eso, el sistema se integra con las labores forestales, la limpieza de parcelas, la vigilancia y la respuesta de los servicios de emergencia.

La actual presencia del rebaño da continuidad a la experiencia que el municipio presentó el 7 de enero de 2026. En aquel momento, el consistorio anunció que más de 250 animales permanecerían al menos seis meses en la Plana del Montgó como parte de una prueba de gestión forestal con ganado caprino.

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El proyecto prioriza las áreas próximas a la interfaz urbano-forestal. Se trata de espacios donde las edificaciones y la vegetación silvestre se encuentran muy cerca, una situación que aumenta la exposición de viviendas e infraestructuras ante un incendio.

La alcaldesa y responsable de Agricultura y Ganadería, Rosa Cardona, sostuvo durante la presentación inicial que “los incendios se apagan en invierno”, en referencia a la importancia de las tareas preventivas durante el año.

El plan prioriza sectores con vegetación densa y seca cerca de núcleos habitados de Jávea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cabras no entran en microrreservas ni en zonas con flora protegida

La presencia del rebaño está supervisada por técnicos y su recorrido responde a una planificación previa. Las cabras no ingresan en microrreservas de flora ni en sectores que albergan especies protegidas, según precisó el Ayuntamiento.

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Esta restricción busca compatibilizar el objetivo de reducir biomasa con la conservación de los valores ambientales del Parque Natural del Montgó. El control sobre el desplazamiento de los animales evita que el pastoreo afecte a las áreas más sensibles del entorno natural.

El programa reúne al Ayuntamiento de Jávea, Creama, los responsables del parque natural y representantes del sector ganadero. El pastor Tomàs Llull está a cargo del rebaño que participa en la iniciativa, según la información difundida durante el lanzamiento del proyecto.

Todo comenzó como una prueba piloto en enero y continuó tras la evaluación de sus resultados. El Ayuntamiento consideró que el pastoreo dirigido podía ayudar a mantener despejadas determinadas zonas del Montgó y reducir el combustible vegetal acumulado. La continuidad del programa dependerá de su adaptación a cada zona y de las restricciones ambientales vigentes. La experiencia de la Plana servirá para analizar en qué otros puntos del municipio puede aplicarse este modelo.

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El consistorio estudia extender el sistema a otras áreas de Jávea. Esa eventual expansión se realizaría como complemento de los trabajos forestales y de limpieza que desarrollan las administraciones y los servicios de emergencia.

Durante los próximos meses, los animales permanecerán en las áreas autorizadas del entorno del Montgó bajo la supervisión prevista por el municipio y el parque natural.