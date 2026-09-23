El nuevo ADN de la moda en Milán: así se lucen transparencias, texturas y guiños retro

La Semana de la Moda de Milán reúne 230 actividades y 61 desfiles para presentar las colecciones de primavera-verano 2027 (J. Salinas)

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La Semana de la Moda de Milán ya puso en marcha su calendario de primavera-verano 2027 y, en las primeras pasadas, dejó una serie de claves que empiezan a ordenar la conversación de la temporada. Hasta el 28 de septiembre, la ciudad reúne 230 actividades entre desfiles, presentaciones y encuentros de la industria.

La falda aparece como una de las prendas con mayor presencia, en largos, volúmenes y materiales diversos. También vuelven las transparencias, las siluetas con referencias retro y los acabados artesanales, desde bordados y apliques hasta piezas construidas con una impronta más manual.

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El primer día, el 22 de septiembre, expuso una idea que atravesó varias propuestas: tomar prendas familiares y desplazar su función. Un corpiño deja de ser una pieza interior y se lleva bajo un abrigo; una falda de aire clásico se combina con cuero; los tejidos densos se cruzan con géneros livianos y casi imperceptibles.

No hay, por ahora, una única silueta dominante. La moda italiana propone contrastes: sensualidad y estructura, ornamento y crudeza, códigos del guardarropa tradicional y fórmulas de styling menos previsibles. Las pasarelas recién empiezan, pero la semana ya instaló algunas de las prendas y combinaciones que podrían definir el próximo verano.

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Las transparencias y la lencería expuesta funcionan como capas superpuestas en vestidos y faldas para generar volumen (REUTERS/Alessandro Garofalo)

La falda desplaza al pantalón en el comienzo de la temporada

La principal novedad que se vio hasta ahora es el protagonismo de la falda. La prenda apareció en todas las salidas del desfile de apertura, con 63 interpretaciones distintas. Hubo faldas plisadas, rectas, cruzadas, de tubo, minifaldas y modelos hasta la rodilla.

No se trata de una vuelta literal a un solo modelo. La tendencia está en la variedad: una misma prenda cambia de carácter según el largo, la tela y la forma de llevarla. Algunas piezas se ven estructuradas y pesadas; otras tienen movimiento o se ciñen al cuerpo.

Esa amplitud permite pensar la falda como un elemento cotidiano que puede pasar de una combinación con punto a otra con cuero o con prendas interiores a la vista.

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El diseñador Giorgio Armani cerrará el programa presencial de desfiles el domingo 27 de septiembre (REUTERS/Alessandro Garofalo)

La falda midi aparece como una de las siluetas más visibles, aunque no desplaza por completo a las versiones cortas. Las minifaldas se incorporan con capas superiores más largas, mientras que los largos hasta la rodilla se asocian con zapatos de taco y prendas de parte superior reducidas.

El efecto no es romántico ni estrictamente formal: busca tensión entre una prenda clásica y una composición más irregular.

Los corpiños visibles se combinan con prendas de calle

Vogue World Milano inició sus actividades en la Galleria Vittorio Emanuele II con un debate sobre artesanía y tecnología (REUTERS/Claudia Greco)

Otra clave del inicio de la semana es el lugar que toma la lencería. Los corpiños visibles se llevan solos o debajo de tejidos, chalecos y chaquetas. En vez de reservarlos para una estética nocturna, las combinaciones los acercan a prendas asociadas al día a día, como un suéter, una camisa liviana o una campera de cuero.

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Este recurso pone el foco en el torso, mientras la falda sostiene el peso visual de la silueta desde la cintura hacia abajo. La relación entre ambas partes no responde a una fórmula única. Hay conjuntos que reducen al mínimo la parte superior y otros que construyen varias capas. En ambos casos, la piel deja de ser un detalle ocasional y pasa a formar parte del conjunto.

Las transparencias acompañan ese movimiento. Géneros livianos permiten que se vea la ropa interior o que una prenda se perciba por debajo de otra.

La muestra Dalí y la moda abrió en el Palazzo Reale como parte de las propuestas culturales paralelas al evento (REUTERS/Claudia Greco)

Los bordes sin terminar cambian el aspecto de las prendas

Los acabados irregulares también ganaron visibilidad. Cinturas aparentemente incompletas, dobladillos intervenidos, satén cortado y cuero con aspecto desgastado proponen una estética que evita la pulcritud absoluta. La imperfección se usa como decisión de diseño, no como descuido.

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En ese registro, la ropa conserva referencias reconocibles, pero altera su terminación. Una falda plisada puede presentar un borde que parece desarmado; una pieza de satén puede incluir cortes; una chaqueta puede tener una textura envejecida. Estos detalles modifican prendas de base tradicional sin exigir una silueta completamente experimental.

La Semana de la Moda de Milán reúne más de 200 actividades hasta el 28 de septiembre (REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo)

Las flores también aparecen lejos del estampado convencional. Hay aplicaciones y adornos florales sobre faldas y otras piezas, en algunos casos junto a cristales o lentejuelas. El brillo existe, aunque se concentra en detalles y no cubre todo el conjunto. Esa combinación de ornamento y materia más áspera sostiene una de las tensiones visuales del arranque milanés.

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El aire retro convive con accesorios de líneas nuevas

La moda que se ve en Milán recupera elementos asociados a otros períodos, sobre todo en chaquetas de cuero, bolsos de formas compactas y faldas de largo medio. Pero la referencia retro no llega como una reproducción exacta. Se actualiza con cortes asimétricos, proporciones desplazadas y accesorios que evitan una lectura nostálgica completa.

Las propuestas mezclan tejidos pesados, géneros livianos y prendas superpuestas (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Los bolsos muestran siluetas de apariencia vintage y asas largas, mientras que las gafas se alejan de los marcos clásicos con líneas menos regulares. El enfoque de la apertura estuvo en reconstruir la falda mediante materiales, cortes y detalles de superficie.

Así, la tendencia inicial no depende de una prenda nueva, sino de volver a mirar prendas habituales. Una falda, un corpiño, una chaqueta de cuero o un tejido de punto se transforman por la manera en que se combinan y por sus terminaciones.

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La Semana de la Moda de Milán se extiende hasta el 28 de septiembre con más de 200 actividades, entre desfiles, presentaciones y eventos. El calendario oficial de la Camera Nazionale della Moda Italiana incluye nuevas pasarelas durante los próximos días, por lo que las tendencias que surjan de esas colecciones podrán confirmar, ampliar o contradecir las señales de la apertura.