Quién fue Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que llevó el surf californiano a las pasarelas de Calvin Klein y Dolce & Gabbana

Presley Gerber nació en 1999 en Beverly Hills como hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, una de las familias más reconocidas de la moda. (Instagram)

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El lunar junto al labio fue una de las primeras señales de parentesco entre Presley Gerber y Cindy Crawford. En las fotos de sus primeros desfiles, ese pequeño rasgo remitía a la supermodelo de los años 90; el resto del retrato, en cambio, hablaba de otra generación: pelo rubio, tatuajes, un aro en la oreja y una manera más descontracturada de habitar la moda. Hijo de Crawford y del empresario Rande Gerber, creció entre California, el surf y las cámaras, hasta convertirse en modelo y fotógrafo aficionado de su hermana Kaia.

La noticia de su muerte se conoció ayer. Presley Gerber falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según los registros de la oficina forense del condado. Las causas todavía no fueron informadas oficialmente y la familia pidió privacidad mientras se esperan los resultados de la autopsia.

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Su carrera había empezado temprano. Según detalló Vanity Fair, debutó para Moschino a los 16 años y, antes de cumplir 18, ya había pasado por desfiles de Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Zadig & Voltaire y Burberry.

El lunar junto al labio vinculó la imagen de Presley Gerber con Cindy Crawford desde sus primeras apariciones en la industria de la moda. (Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

Presley Gerber nació en una de las familias más reconocidas de la moda

Presley Walker Gerber nació en 1999 en Beverly Hills, California. Fue el primer hijo de Cindy Crawford, una de las supermodelos que marcaron la década de 1990, y del empresario Rande Gerber. Dos años después nació Kaia Gerber, quien con el tiempo se convertiría también en modelo y actriz.

La fama de sus padres formaba parte del entorno en el que creció, aunque la pareja mantuvo durante años una exposición medida de la vida familiar. Crawford había llegado a ser una de las caras más reconocibles de la moda por sus campañas, portadas y desfiles, mientras que Rande desarrolló negocios vinculados a la hostelería y las bebidas.

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Presley y Kaia fueron presentados al público de la moda desde pequeños, aunque sus trayectorias profesionales se consolidaron recién en la adolescencia. Los dos aparecieron junto a su madre en una producción de Vogue París, una imagen que planteaba la continuidad de una familia asociada a las pasarelas desde los años 90.

La carrera de Presley Gerber como modelo comenzó a los 16 años con su debut para Moschino y siguió en pasarelas de Nueva York, Londres y Milán. (Backgrid/The Grosby Group)

El lunar junto al labio de Presley Gerber fue uno de los rasgos que más remitían a la imagen de Cindy Crawford. También compartía con su madre una presencia fotogénica que llamó la atención de agencias y marcas desde sus primeras apariciones públicas.

Su debut para Moschino abrió una carrera de desfiles internacionales

Gerber firmó con IMG Models, una de las agencias de representación más importantes de la industria. La firma también trabajó con figuras como Gisele Bündchen, Bella Hadid, Joan Smalls y su propia hermana, Kaia Gerber.

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Su gran debut llegó a los 16 años, cuando desfiló para Moschino en Los Ángeles. Luego sumó participaciones en pasarelas de Nueva York, Londres y Milán, ciudades que concentran algunas de las citas principales del calendario internacional de la moda.

Presley trabajó para Ralph Lauren, Zadig & Voltaire, Burberry y Dolce & Gabbana. Antes de los 18 años, ya había desfilado en Estados Unidos y Europa para varias de las marcas más influyentes del sector. Su recorrido le permitió pasar de ser conocido como el hijo de Cindy Crawford a ocupar un lugar propio en producciones y desfiles masculinos.

El modelo medía 1,83 metros y se distinguía por una figura delgada, una apariencia menos tradicional que la de los rostros masculinos más musculosos de las pasarelas de años anteriores. Esa imagen, sumada a sus tatuajes y a su estilo informal, coincidía con una etapa en la que las marcas buscaban perfiles cercanos a la cultura de redes sociales.

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Uno de los momentos más visibles de la carrera de Presley Gerber llegó en 2018, cuando protagonizó una campaña de Calvin Klein junto a Kaia. Los hermanos aparecieron como parte de una nueva generación de modelos que unía vínculos familiares, alcance digital y presencia en campañas globales.

La colaboración reforzó la cercanía entre ambos. Kaia avanzaba hacia un circuito de grandes desfiles y editoriales, mientras Presley construía su recorrido entre el modelaje, las campañas y los proyectos personales. Él llevaba incluso tatuado el nombre de su hermana en el brazo, un detalle que reflejaba la relación que compartían fuera del trabajo.

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En 2018, Presley Gerber protagonizó una campaña de Calvin Klein con Kaia Gerber y apareció junto a Cindy Crawford en una publicidad de Pepsi durante el Super Bowl.

Ese mismo año, Presley acompañó a Cindy Crawford en una publicidad de una conocida bebida cola difundida durante el Super Bowl. La campaña recuperaba una referencia directa a la historia de su madre: Crawford había protagonizado una de las piezas más recordadas de la marca en 1992.

Veintiséis años después del anuncio que convirtió a Cindy Crawford en un ícono publicitario, Presley apareció junto a ella en una nueva campaña de la gaseosa. La participación unió dos momentos distintos de la moda y la publicidad estadounidense, con madre e hijo frente a la cámara.

En entrevistas, Cindy Crawford habló de la importancia que tenía para ella priorizar el tiempo con sus hijos. En julio, al celebrar el cumpleaños número 27 de Presley, compartió fotos de él cuando era niño y escribió que estaba orgullosa del hombre en el que se había convertido.

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La fotografía, el surf y los intereses que cultivó fuera de las pasarelas

Presley Gerber habló en público sobre salud mental, depresión y consumo problemático de sustancias, y compartió ese proceso en redes sociales y en el podcast Studio 22.

Aunque el modelaje fue su actividad pública más conocida, Presley tenía otros intereses. La fotografía ocupó un lugar especial en su vida. Creó una cuenta de Instagram llamada @kbyp, destinada a compartir retratos de Kaia, desde escenas de la infancia hasta imágenes con una composición más cercana a una sesión editorial.

La cuenta ofrecía una mirada distinta sobre la relación entre los hermanos. En lugar de aparecer como protagonistas de una campaña, Kaia posaba para las fotos de Presley en situaciones más cotidianas. Su gusto por la cámara también aparecía en su perfil principal, donde compartía imágenes de viajes, familia y trabajos de moda.

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El surf fue otra de sus grandes aficiones. Criado en California, solía pasar tiempo en el mar y practicaba ese deporte con amigos. También jugaba al golf junto a su padre. Esos intereses convivían con los viajes y compromisos propios de una carrera que comenzó muy temprano.

Su estética personal incluía tatuajes en brazos, cuello y manos. Uno de los primeros llevaba la frase “Be grateful”, o “Sé agradecido”, grabada en el antebrazo. Según había explicado, era una enseñanza que sus padres le habían transmitido desde niño.

En 2020 se tatuó la palabra “misunderstood” —“incomprendido”— debajo del ojo derecho. El gesto generó críticas en redes sociales. Presley respondió que el diseño expresaba cómo se había sentido durante buena parte de su vida. Tiempo después, el tatuaje pareció haber sido retirado.

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Además del modelaje, Presley Gerber cultivó la fotografía, el surf y el golf, y creó la cuenta @kbyp para retratar a su hermana Kaia Gerber. (Shutterstock)

Su cercanía con Kaia Gerber y el peso de un apellido famoso

Presley habló varias veces de la relación con su hermana. En una entrevista con People de 2018, explicó que eran una familia unida y que los viajes compartidos por sus compromisos laborales lo ayudaban a no sentirse solo.

La relación entre ambos también estuvo marcada por el contraste de sus trayectorias públicas. Kaia se convirtió pronto en una de las modelos más solicitadas de su generación, con presencia sostenida en las principales casas de moda. Presley desarrolló una carrera menos extensa, aunque mantuvo actividad en campañas, desfiles y redes sociales.

Para ambos, llevar el apellido Crawford-Gerber implicó una visibilidad constante. En la industria de la moda, la presencia de hijos de celebridades se consolidó durante la última década como una tendencia. Presley formó parte de una camada que incluía a jóvenes con historias familiares vinculadas al cine, la música y las pasarelas.

Presley Gerber representó una generación de modelos que combinó herencia familiar, redes sociales y una identidad estética propia. Su carrera se desarrolló en un contexto en el que el modelaje ya no dependía únicamente de los desfiles, sino también de la construcción de una imagen pública cotidiana.

La salud mental fue un tema que abordó de forma pública

Presley Gerber trabajó con IMG Models y desfiló para Ralph Lauren, Burberry, Dolce & Gabbana y Zadig & Voltaire antes de cumplir 18 años.

En los últimos años, Gerber se refirió en varias ocasiones a dificultades relacionadas con la salud mental, la depresión y el consumo problemático de sustancias. Compartió parte de ese proceso en entrevistas y en videos publicados en sus redes sociales.

En 2023, durante una conversación en el podcast Studio 22, habló de su intención de ayudar a quienes pudieran atravesar experiencias similares. “Tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, expresó.

Además, impulsó publicaciones bajo el título Mental Health Mondays, en las que mencionó grupos de apoyo, rutinas y tratamiento. Kaia también habló recientemente sobre la forma en que los problemas de su hermano habían afectado a toda la familia y destacó que él hubiera decidido expresar públicamente lo que atravesaba.

La oficina forense del condado de Los Ángeles no difundió aún las causas del fallecimiento. La familia de Presley Gerber pidió respeto por su intimidad mientras se esperan los resultados de la autopsia.