Penélope Cruz convirtió la alfombra roja de San Sebastián en una pasarela de alta costura: su impactante look

Penélope Cruz llevó un vestido de alta costura de Miss Sohee de la colección primavera-verano 2026 en el Festival de San Sebastián

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Penélope Cruz eligió un vestido de corsé negro con bordados y pedrería para regresar a la alfombra roja del Festival de San Sebastián, donde presentó la película “The Invite”, dirigida por Olivia Wilde.

La actriz española asistió a la cita con un diseño de alta costura de Miss Sohee, perteneciente a la colección primavera-verano 2026 de la firma fundada por la diseñadora surcoreana Sohee Park.

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La pieza reunió dos de los códigos que definen a la casa: una silueta estructurada y una superficie cubierta de aplicaciones artesanales.

El corsé palabra de honor definió el vestido

El modelo partía de una base negra, ajustada al cuerpo y sin tirantes. La parte superior se construyó con un corsé de líneas marcadas y frunces en el escote, mientras que los bordados del busto sumaron reflejos dorados y plateados.

El vestido de Miss Sohee reunió una silueta estructurada y aplicaciones artesanales, dos códigos centrales de la firma de Sohee Park

La falda corta concentró gran parte del trabajo ornamental. Las aplicaciones dibujaban motivos florales sobre el tejido oscuro y contrastaban con la forma precisa del cuerpo del vestido. La combinación de una base sobria y una decoración concentrada marcó el efecto joya del diseño.

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Los accesorios mantuvieron la paleta en negro

Cruz completó el estilismo con un bolso de mano negro y sandalias de tiras con plataforma y tacón alto. El calzado incorporaba detalles brillantes y un lazo que acompañaba el tono ornamental de la prenda sin sumar otros colores.

La intérprete también llevó pendientes de gran tamaño y una pulsera, dos elementos que reforzaron el brillo de los bordados. Las joyas prolongaron los reflejos metálicos presentes en el vestido.

El corsé palabra de honor definió el vestido negro de Penélope Cruz con líneas marcadas y frunces en el escote

Para el peinado, eligió el cabello suelto a la altura de los hombros, con volumen. El maquillaje puso el foco en los ojos con sombras oscuras, mientras que los labios quedaron en un tono nude. La elección sostuvo el contraste entre la mirada marcada y el negro del conjunto.

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La presencia de Penélope Cruz en el certamen vasco se produjo tras su paso por Venecia y Toronto, donde presentó otros proyectos cinematográficos. En San Sebastián, The Invite formó parte de la programación de Perlak.

Más looks de Penélope Cruz

Plumas blancas y pedrería

Penélope Cruz lleva un vestido blanco entallado con plumas en los hombros, los laterales y la falda (REUTERS/Mark Blinch)

Penélope Cruz llevó un vestido blanco de silueta entallada, con escote recto y una superficie cubierta de textura brillante. El diseño incorporó plumas en los hombros, los laterales y la falda, mientras que un collar dorado y varias joyas completaron el conjunto. La actriz lució el cabello recogido, con flequillo y algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

Un vestido negro de líneas depuradas

Penélope Cruz apuesta por un vestido negro de tirantes finos durante el Festival Internacional de Toronto (REUTERS/Arlyn McAdorey)

Para el Festival Internacional de Toronto la actriz eligió un vestido negro de tirantes finos, escote amplio y corte ajustado al cuerpo. El conjunto quedó acompañado por un collar de diamantes, anillos y una manicura roja. Su cabello, a la altura de los hombros y con flequillo, aportó un contraste con la estructura sencilla del vestido.

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Rojo y textura en la alfombra

Penélope Cruz luce un vestido rojo de escote recto, abertura lateral y detalles texturizados en la falda (REUTERS/Yara Nardi)

Penélope Cruz apareció en el Festival Internacional de Venecia con un vestido rojo de tirantes finos, escote recto y silueta ceñida. La prenda incorporó una franja de textura en la parte superior de la falda y una abertura lateral que dejó visible una de sus piernas. La actriz sumó joyas, maquillaje en tonos neutros y zapatos de tacón del mismo color.

Negro con plumas y volumen

Penélope Cruz lleva un vestido negro con plumas en el escote y sobre uno de los hombros (REUTERS/Yves Herman)

La actriz llevó al Festival Internacional de Venecia un vestido negro de tirantes, con detalles de plumas en el escote y sobre uno de los hombros. La falda cayó hasta el suelo y formó una silueta amplia, acompañada por sandalias negras de plataforma. Cruz llevó el cabello suelto, con gafas de sol apoyadas sobre la cabeza y joyas discretas.

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Un diseño celeste con aplicaciones

Penélope Cruz luce un vestido celeste con aplicaciones en forma de pétalos durante la presentación de The Invite en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Penélope Cruz lució en la premiere de “The Invite” en Los Ángeles un vestido celeste de tirantes finos, con aplicaciones en forma de pétalos y pequeños elementos brillantes alrededor del escote y la cintura. La falda sumó capas de tejido ligero y detalles superpuestos que ampliaron el volumen de la prenda. La actriz llevó el cabello recogido, con mechones sueltos y pendientes largos.