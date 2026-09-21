El cuidado del mobiliario exterior: 6 productos y métodos que conviene evitar

El mobiliario exterior permanece expuesto al polvo, la humedad y la radiación solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los muebles de patio, terraza o jardín están expuestos a polvo, humedad y radiación solar. Una limpieza demasiado agresiva puede comprometer sus superficies y textiles, por lo que conviene identificar el material y seguir las indicaciones del fabricante antes de aplicar cualquier producto.

Para la suciedad habitual, la pauta más prudente es retirar los residuos, lavar con agua y jabón suave y enjuagar sin frotar en exceso. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que esta limpieza rutinaria ayuda a reducir la suciedad de las superficies, mientras que los espacios al aire libre normalmente no requieren una desinfección sistemática.

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1. La cera para autos

La cera para autos puede dejar una película pegajosa o alterar el acabado de los muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cera para autos se diseñó para la pintura de vehículos, no para las terminaciones de muebles de exterior. Aplicarla sobre plástico, madera o metal puede dejar una película pegajosa o alterar el aspecto de la superficie, según las recomendaciones de The Spruce.

Antes de usar ceras, abrillantadores o selladores, hay que revisar si el fabricante los admite expresamente para ese material. Una capa que parece aportar brillo no sustituye un producto compatible con la terminación del mueble.

2. La acetona

La acetona deteriora ciertos recubrimientos, fibras textiles y protecciones contra la radiación ultravioleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acetona, presente en algunos quitaesmaltes y disolventes, no es una opción para quitar manchas de textiles ni de estructuras de exterior. Puede afectar recubrimientos resistentes al agua o radiación ultravioleta y dañar fibras. Para una mancha localizada, corresponde recurrir primero a jabón suave y agua, con una prueba en un sector poco visible.

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Además de su posible efecto sobre el mobiliario, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas clasifica la acetona como líquido y vapor muy inflamables, irritante ocular y sustancia que puede provocar somnolencia o vértigo.

3. La lejía

La lejía puede decolorar las telas y favorecer la aparición de grietas en la madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lejía puede deteriorar telas y extraer los aceites naturales de la madera, con riesgo de decoloración o grietas. Su empleo tampoco debe confundirse con el lavado ordinario: limpiar y desinfectar son procedimientos distintos. Para la mayor parte de la suciedad acumulada al aire libre, el agua con jabón suave es el método inicial recomendado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que las superficies visiblemente sucias deben limpiarse antes de desinfectarse. Advierten que nunca debe mezclarse lejía con otros limpiadores o desinfectantes, porque puede liberar vapores peligrosos.

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4. Los cepillos de cerdas duras

Los cepillos de cerdas duras rayan la madera, la resina y algunas superficies metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cepillos de cerdas duras pueden rayar madera, resina y metal. Esas marcas pueden favorecer la acumulación de suciedad y comprometer el acabado.

En lugar de instrumentos abrasivos, conviene utilizar una esponja suave o, cuando el material lo permita, un cepillo de cerdas blandas.

Retire hojas, tierra y polvo antes de mojar la pieza

Frote con movimientos suaves, sin insistir sobre un mismo punto

Enjuague con agua limpia y permita que el mueble se seque por completo

5. Un limpiador multiusos

Los limpiadores multiusos no siempre son compatibles con todos los materiales del exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los limpiadores multiusos no tienen por qué ser adecuados para todas las superficies. Madera, metal, plástico, resina y textiles requieren cuidados diferentes, y una fórmula genérica puede no ser compatible con todos sus acabados.

La EPA recomienda consultar las instrucciones de la etiqueta para conocer la concentración, forma de aplicación y otras precauciones de cada producto. También mantiene un programa que identifica productos con criterios de seguridad química y ambiental, incluido el uso exterior.

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6. Las hidrolimpiadoras

Las hidrolimpiadoras pueden dañar muebles de mimbre, madera o piezas tapizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión de una hidrolimpiadora puede resultar excesiva para sillas de madera, muebles de mimbre o piezas tapizadas. Aunque este equipo sirve para algunas superficies duras y no porosas, el chorro puede alterar materiales más delicados.

Una manguera de jardín permite enjuagar suciedad superficial con menor agresividad. Si el mueble conserva una etiqueta o manual, esa información debe prevalecer. En especial cuando se trate de telas, madera tratada o piezas con pintura y recubrimientos protectores.