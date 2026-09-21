Tendencias

Llegó la primavera: qué plantas y flores se pueden sembrar para renovar el jardín

Las especies de temporada permiten sumar aromas, atraer polinizadores y preparar ramos caseros. Las claves para elegirlas

Cantero elevado de madera con una variedad de flores de colores vibrantes (amarillas, naranjas, moradas, rosas, rojas y azules) frente a un césped y una casa.
Las flores de temporada atraen polinizadores y permiten sumar color, aromas y volumen al jardín (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Con la llegada de la primavera, la siembra de flores y plantas de temporada permite preparar jardines, balcones y terrazas para los meses de mayor temperatura.

La elección debe considerar las horas de sol, el espacio disponible y la necesidad de agua de cada especie. Las flores anuales pueden sembrarse en esta época para que comiencen a abrirse hacia fines de diciembre.

PUBLICIDAD

Otras plantas, como las aromáticas y los arbustos florales, requieren ubicaciones y cuidados específicos para sostener su crecimiento durante la temporada.

Es una flor con colores claros
Los cosmos necesitan varias horas de sol y un sustrato con buen drenaje para florecer durante el verano (Magnific)

Cosmos y zinnias dan flores desde el verano

Los cosmos y las zinnias son plantas anuales aptas para canteros y macetas amplias. Necesitan varias horas de sol y un sustrato que drene bien el agua para evitar que las raíces permanezcan húmedas.

Sus semillas pueden germinar en almácigos protegidos y luego pasar a tierra o a una maceta definitiva. Las primeras flores suelen aparecer entre fines de diciembre y enero, según las condiciones de luz, riego y temperatura.

Retirar las flores secas ayuda a prolongar la producción. Estas especies también se usan para ramos, ya que sus tallos permiten cortarlas cuando los botones comienzan a abrirse.

PUBLICIDAD

Una planta para adornar tu jardín en verano
Las zinnias producen flores coloridas y prolongan su floración cuando se retiran las flores secas (Magnific)

Celosías y amaranto aportan volumen a los canteros

Las celosías se distinguen por sus inflorescencias en tonos rojos, naranjas, amarillos, rosados o violetas. Requieren una ubicación soleada y riegos moderados, sin exceso de agua en el sustrato.

El amaranto puede alcanzar mayor altura y sirve para dar volumen a los sectores de jardín. Sus flores colgantes o erguidas agregan contraste entre plantas de menor porte. Ambas variedades necesitan protección durante sus primeras semanas de crecimiento.

La siembra en recipientes pequeños permite controlar la humedad y evitar que lluvias fuertes desplacen las semillas. Una vez que los plantines tienen varias hojas, se pueden trasplantar con cuidado.

Alelíes y conejitos sirven para armar ramos

Varias plantas de alelí con flores de color violeta, rosado y crema crecen entre follaje verde bajo la luz natural.
Los alelíes combinan flores agrupadas y perfume en macetas y sectores de jardín bien iluminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alelíes son elegidos por sus flores agrupadas y su perfume. Se adaptan a macetas y canteros, siempre que tengan luz y suelo con buen drenaje. Pueden sembrarse en primavera, aunque también admiten cultivos de otoño.

Los conejitos, también conocidos como boca de dragón, producen flores sobre tallos verticales. Son una alternativa para sumar flores de corte a la huerta, junto con verduras y aromáticas.

Al cortar las flores para un florero, conviene hacerlo temprano, cuando la planta tiene mayor hidratación. El agua del recipiente debe renovarse de forma frecuente para conservar los tallos.

Una planta verde con flores blancas en maceta de terracota sobre una mesa de madera al lado de una ventana.
El jazmín requiere luz abundante, riegos regulares y un soporte para sostener sus ramas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavanda y jazmín requieren sol y un riego controlado

La lavanda necesita pleno sol, tierra suelta y poco riego una vez que está establecida. El exceso de humedad es uno de los principales problemas para sus raíces. Sus flores pueden atraer insectos polinizadores y conservarse secas para perfumar ambientes.

El jazmín también necesita luz abundante, aunque requiere riegos más regulares durante la primavera y el verano. Puede cultivarse en macetas grandes o cerca de estructuras donde sus ramas tengan apoyo.

En ambos casos, las macetas deben contar con agujeros en la base. El drenaje es clave para evitar el encharcamiento y proteger el sistema radicular.

Caléndulas y girasoles se adaptan a espacios soleados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los girasoles necesitan espacio, buena iluminación y riegos regulares durante su desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caléndula es una planta de fácil cultivo, con flores amarillas y anaranjadas. Crece bien a pleno sol, tolera distintos tipos de suelo y resulta adecuada para quienes comienzan a armar un jardín.

Los girasoles necesitan espacio, buena luz y riegos regulares durante su desarrollo. Las variedades de menor altura pueden crecer en macetas profundas; las más grandes requieren canteros o suelo directo.

Ambas plantas atraen polinizadores y permiten incorporar color a sectores de huerta. Mantener la tierra húmeda, pero sin saturarla de agua, favorece un crecimiento parejo.

Rosas, azaleas y hortensias piden cuidados distintos

Un rosal en casa
Las rosas favorecen nuevas flores cuando reciben sol, poda y retiro de las flores marchitas (Imagen Ilustratativa Infobae)

Las rosas necesitan varias horas de sol y podas para renovar sus ramas y favorecer nuevos botones. El suelo debe drenar con facilidad, mientras que las flores marchitas conviene retirarlas para estimular nuevas aperturas.

Las azaleas prefieren sectores de semisombra y suelos ácidos. El riego debe sostener la humedad sin dejar agua acumulada. Las hortensias también se desarrollan mejor con luz indirecta o sol suave y requieren un sustrato que conserve cierta humedad.

El color de las hortensias puede variar según la composición del suelo. Las flores azules suelen aparecer en terrenos más ácidos, mientras que los tonos rosados se asocian con sustratos menos ácidos.

El cuidado de cada planta empieza por observar la luz, el drenaje y la humedad del lugar donde va a crecer. Esa información permite decidir qué especies se adaptan mejor a cada espacio durante la primavera.

Temas Relacionados

PlantasJardineríaFloresPrimaveraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo elegir el color de pelo adecuado según el tono de piel y la estación: las opciones que se imponen en 2026

El estilista Leonardo Rocco explica de qué forma una misma búsqueda estética para el cabello se transforma de acuerdo al clima de cada región y a las características de cada rostro. Desde alternativas luminosas para la primavera hasta matices profundos para el otoño, una guía para renovar la imagen personal

Cómo elegir el color de pelo adecuado según el tono de piel y la estación: las opciones que se imponen en 2026

El agujero de la capa de ozono en la Antártida registró su menor tamaño en dos décadas: el rol de los vientos y la temperatura

Así lo reveló un informe de la Organización Meteorológica Mundial. Qué factores frenaron la degradación química

El agujero de la capa de ozono en la Antártida registró su menor tamaño en dos décadas: el rol de los vientos y la temperatura

Penélope Cruz convirtió la alfombra roja de San Sebastián en una pasarela de alta costura: su impactante look

La actriz española presentó “The Invite”, de Olivia Wilde, con un diseño de Miss Sohee de la colección primavera-verano 2026: un corsé negro con aplicaciones bordadas en dorado y plateado

Penélope Cruz convirtió la alfombra roja de San Sebastián en una pasarela de alta costura: su impactante look

Tulipanes en primavera: cómo cuidar el riego, el drenaje y las hojas para favorecer la floración

Recomendaciones para evitar el exceso de humedad y respetar el ciclo natural de esta planta en jardines y macetas

Tulipanes en primavera: cómo cuidar el riego, el drenaje y las hojas para favorecer la floración

Qué cambia en el cuidado capilar con el head spa

Un ritual llegado desde Japón reordena las prioridades estéticas y abre una discusión que va más allá de los largos

Qué cambia en el cuidado capilar con el head spa

DEPORTES

Chino Maidana, a fondo: su nueva promotora, el club que recuperó, la denuncia sobre una icónica pelea y ¿vuelta al ring?

Chino Maidana, a fondo: su nueva promotora, el club que recuperó, la denuncia sobre una icónica pelea y ¿vuelta al ring?

Argentina llegó a 160 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la marca que superó y cómo está en el ranking

El golazo de tiro libre de Messi en el empate de Inter Miami: a cuánto quedó de Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 tantos

Viajan por el mundo para alentar a Argentina en la Copa Davis: la historia detrás de la hinchada que llegó a Neuquén

Tras la victoria de Central sobre Argentinos, Vélez le ganó 3-2 a Tigre y alcanzó la cima de la Tabla Anual

TELESHOW

Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Corset, encaje y portaligas: el sensual look de Evangelina Anderson en Miami

El dramático testimonio de Costa sobre su internación: “Pensé que era el fin porque mi cuerpo no aguantaba más”

La miniserie argentina que Stephen King elogió y recomendó en sus redes: “¡Qué idea tan genial!"

La China Suárez y Mauro Icardi acompañaron a Amancio en un momento muy especial: “Jugó su primer campeonatito”

INFOBAE AMÉRICA

Reformas en Cuba: régimen admite que no sabe si van a funcionar los cambios económicos

Reformas en Cuba: régimen admite que no sabe si van a funcionar los cambios económicos

Alcaldesa capitalina y el presidente del Senado dominicano unen fuerzas para la candidatura presidencial de su partido político en 2027

De Barranquilla a Macondo: cómo Shakira se fabricó una identidad global como nadie antes en la historia de la música

Ofrecía empleos a mujeres y luego las violaba: detienen a presunto violador serial en Guatemala

Accidentes de tránsito dejan 149 menores muertos en Honduras durante 2026