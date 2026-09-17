Una ruta gastronómica por Santa Fe para disfrutar durante los Juegos Suramericanos

Los restaurantes de la costa ofrecen preparaciones con pescados de río y vistas al Paraná (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Viajar para ver deporte también permite acercarse a los sabores, los paisajes y las costumbres de cada lugar. Durante los Juegos Suramericanos 2026, Santa Fe propone un recorrido que une estadios, costaneras, museos, bares y mesas tradicionales, desde el Carlito rosarino hasta los pescados del río Paraná.

Del 12 al 26 de septiembre, la provincia recibe a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. Las jornadas deportivas se reparten entre tres sedes, por lo que el calendario puede servir como punto de partida para organizar también una agenda turística.

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Rosario: una agenda repleta de actividades y experiencias gastronómicas

La cuna de la bandera concentra la mayor cantidad de competencias. Allí se desarrollan 35 disciplinas en 20 escenarios, con actividad en el Parque de la Independencia, el área sur, el centro y otros barrios.

La ruta puede comenzar en el centro, donde se realizó la ceremonia de apertura de los Juegos. Desde ese punto, la costanera permite caminar junto al Paraná y enlazar bares, espacios culturales y restaurantes.

Un Carlito, el sándwich tostado de jamón, queso y kétchup que forma parte de la identidad culinaria rosarina (Imagen ilustrativa Infobae)

El primer sabor de la guía es el Carlito, el sándwich tostado de jamón, queso y kétchup que forma parte de la identidad gastronómica rosarina. Es una alternativa práctica para un almuerzo rápido antes de una competencia o una merienda entre recorridos.

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A pocas cuadras del Monumento, la plaza 25 de Mayo reúne la Catedral, el Palacio Municipal y el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez. El circuito puede continuar hacia el Parque de España, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario y las áreas recreativas de la ribera.

Por la tarde, el paseo junto al agua ofrece opciones para caminar, andar en bicicleta o tomar una embarcación. La costa también conecta con Parque Urquiza, el Parque Nacional a la Bandera y los sectores del norte, donde se ubican playas, clubes y propuestas vinculadas con el río.

La boga conecta la cocina rosarina con el Paraná

La segunda parada gastronómica es la boga a la parrilla, uno de los platos asociados a la cocina de río. También aparecen surubí, dorado, pacú, empanadas de pescado y chupín, una preparación con pescado, papa, cebolla y tomate.

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La boga a la parrilla, uno de los platos tradicionales de la cocina vinculada al río Paraná (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restaurantes ribereños de la zona norte y de Puerto Norte concentran parte de esa oferta. Conviene reservar para la cena y consultar antes los horarios, sobre todo en los días con competencias de alta convocatoria o actividades del Fan Fest.

Durante la noche se puede seguir en Pichincha, barrio con bares, restaurantes y propuestas de música. Otra opción es avenida Pellegrini, que reúne parrillas y locales gastronómicos, o el entorno de la costanera sur, donde las terrazas permiten cerrar el día después de las pruebas deportivas.

Rosario cuenta con dos espacios Fan Fest, en el Parque de la Independencia y el Museo del Deporte Santafesino. Los cinco predios distribuidos en las ciudades sede ofrecen música, actividades culturales y puestos de comida, con acceso gratuito tras inscripción previa.

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Santa Fe: costa, deportes y sabores regionales

La capital provincial es sede de pruebas de aguas abiertas, atletismo, balonmano, hockey, vela, triatlón, remo, tiro deportivo y canotaje. La capital provincial se encuentra a unos 170 kilómetros de Rosario y el traslado por ruta demanda cerca de dos horas.

En esa ciudad, la Costanera Este, el lago del Parque del Sur y el entorno de la laguna Setúbal forman parte de los recorridos al aire libre. Los visitantes pueden combinar las competencias con caminatas frente al agua y paradas en bares o restaurantes de la zona.

La gastronomía santafesina mantiene el vínculo con el Paraná a través de los pescados de río. A esa tradición se suma el alfajor santafesino, elaborado con capas de masa, dulce de leche y cobertura de glasé, una opción para llevar como recuerdo del viaje.

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El Fan Fest de la capital funciona en el Parque del Sur entre el 13 y el 26 de septiembre. La programación incluye espectáculos, comidas y ceremonias de premiación, con registro digital para cada jornada.

Rafaela: deportes urbanos y lácteos para disfrutar

Esta ciudad concentra las competencias de ciclismo de pista, ruta, montaña y BMX, además de boxeo, pádel y skateboarding. Su ubicación permite integrarla a un recorrido de dos o tres días, aunque conviene reservar el traslado y el alojamiento con anticipación.

La gastronomía de Rafaela está atravesada por su identidad como parte de la cuenca lechera, una de las más importantes del país. En la mesa aparecen quesos, dulces, productos lácteos y preparaciones de tradición rural, que pueden acompañarse con pan casero y otros productos regionales.

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La ciudad también cuenta con restaurantes y bares que combinan esa identidad con propuestas contemporáneas, por lo que una jornada de competencias puede terminar con una comida que permita conocer otro de los sabores característicos del centro santafesino.

La propuesta deportiva de Santa Fe 2026 permite ordenar un viaje por escenas distintas: la ribera rosarina, los espacios costeros de la capital y los circuitos urbanos de Rafaela. Los interesados pueden consultar más información sobre las sedes en el sitio web oficial de los Juegos Suramericanos.