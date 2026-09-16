6 objetos decorativos para el hogar que conviene reconsiderar, según expertas

En la decoración del hogar, seis objetos de uso frecuente pueden restar identidad y funcionalidad a los ambientes.
Así lo explicaban tres diseñadoras de interiores consultadas por The Spruce, sitio especializado en tareas domésticas y estilo de vida. Las alternativas propuestas privilegian materiales, piezas con historia y decisiones menos literales.
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1. Carteles con frases
Los letreros de pared con expresiones como “vive, ríe, ama” o referencias directas a una casa de playa figuran entre los elementos que las especialistas aconsejan evitar. Su mensaje explícito puede desplazar otros recursos visuales.
La diseñadora Chasity Centeno propuso trasladar esas ideas a elecciones concretas. Para una casa apta para el uso cotidiano, mencionó telas resistentes. Para aludir a un entorno costero, sugirió tonos neutros con acentos de azul. El color, las texturas y los materiales pueden comunicar una intención sin enunciarla en la pared.
El reparo ante el arte tipográfico también aparece en la prensa especializada, que recoge la preferencia de decoradores por obras antiguas u originales frente a piezas enmarcadas con texto.
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2. Portavelas metalizados con acabado cuarteado
Los portavelas con hojas doradas o plateadas y superficies metalizadas cuarteadas pueden asociarse a la decoración de fin de año, pero no son una solución para mantener durante todo el año. Jennifer Jones, diseñadora principal de interiores, cuestionó el brillo intenso y aspecto que pueden dar esos acabados.
Como sustituto, Jones recomendó candelabros de latón envejecido y velas largas en tonos cálidos neutros, como topo o gris. La propuesta cambia los reflejos metalizados por una pátina y una gama cromática más contenida.
3. Láminas producidas en serie
La acumulación de arte genérico y producción masiva es otro de los puntos señalados. De acuerdo con Jones, estas imágenes suelen tener menor calidad y temas poco definidos, por lo que aportan menos información sobre los gustos de quienes habitan el lugar.
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La diseñadora sugirió buscar obras acordes con intereses personales en mercados de antigüedades y pulgas. Si se reúnen varias piezas, pueden conformar una pared de galería con trabajos originales, reutilizados o antiguos. La prensa especializada también recoge recomendaciones que priorizan piezas antiguas y arte original.
4. Vegetación artificial brillante
La diseñadora Maria Ramirez advirtió que las plantas artificiales de alto brillo pueden aplanar visualmente un ambiente y retener polvo. Para los casos en que se requiera una planta artificial, planteó elegir hojas mates, colores naturales y recipientes sencillos.
Sus otras alternativas son plantas de interior de bajo mantenimiento, tallos secos o ramas. Esos elementos, según explicó, suman textura sin el brillo plástico que puede hacer que el espacio parezca menos habitado.
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5. Muebles con apariencia de juguete
Los sillones inflables, pufs, estanterías onduladas, sillas plásticas de colores intensos y sofás de formas redondeadas integran la categoría que Ramirez identifica como mobiliario con apariencia de juguete. Su objeción se centra en piezas que pueden perder vigencia con rapidez fuera de un cuarto infantil.
La recomendación es apoyar el mobiliario principal en formas clásicas y materiales duraderos. El componente lúdico puede concentrarse en almohadones, cerámicas y obras de arte, objetos que permiten modificar el conjunto sin reemplazar una silla o sofá. La prensa especializada también recomienda priorizar muebles duraderos y con procedencia.
6. Marcos que nombran el destino
Por último, Jones cuestionó los marcos de recuerdos de vacaciones que incluyen el nombre del lugar visitado. Propuso escribir una nota en el reverso de la fotografía con el destino y el año. Colocar la imagen en un marco elegido por su color, antigüedad o relación con el ambiente.
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Ramirez sostuvo que las piezas con una historia añaden capas a una casa y evitan una presentación uniforme. Así, el recuerdo queda en la imagen y en su contexto personal. Mientras el marco cumple una función visual sin convertir el destino en un rótulo.
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