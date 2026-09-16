6 objetos decorativos para el hogar que conviene reconsiderar, según expertas

Las diseñadoras recomiendan sustituir los objetos decorativos genéricos por piezas duraderas, personales y con historia que aporten identidad al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la decoración del hogar, seis objetos de uso frecuente pueden restar identidad y funcionalidad a los ambientes.

Así lo explicaban tres diseñadoras de interiores consultadas por The Spruce, sitio especializado en tareas domésticas y estilo de vida. Las alternativas propuestas privilegian materiales, piezas con historia y decisiones menos literales.

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1. Carteles con frases

Las diseñadoras recomiendan reemplazar los carteles con frases por colores, texturas y materiales que transmitan una intención decorativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los letreros de pared con expresiones como “vive, ríe, ama” o referencias directas a una casa de playa figuran entre los elementos que las especialistas aconsejan evitar. Su mensaje explícito puede desplazar otros recursos visuales.

La diseñadora Chasity Centeno propuso trasladar esas ideas a elecciones concretas. Para una casa apta para el uso cotidiano, mencionó telas resistentes. Para aludir a un entorno costero, sugirió tonos neutros con acentos de azul. El color, las texturas y los materiales pueden comunicar una intención sin enunciarla en la pared.

El reparo ante el arte tipográfico también aparece en la prensa especializada, que recoge la preferencia de decoradores por obras antiguas u originales frente a piezas enmarcadas con texto.

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2. Portavelas metalizados con acabado cuarteado

Los portavelas metalizados pueden sustituirse por candelabros de latón envejecido y velas en tonos cálidos neutros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los portavelas con hojas doradas o plateadas y superficies metalizadas cuarteadas pueden asociarse a la decoración de fin de año, pero no son una solución para mantener durante todo el año. Jennifer Jones, diseñadora principal de interiores, cuestionó el brillo intenso y aspecto que pueden dar esos acabados.

Como sustituto, Jones recomendó candelabros de latón envejecido y velas largas en tonos cálidos neutros, como topo o gris. La propuesta cambia los reflejos metalizados por una pátina y una gama cromática más contenida.

3. Láminas producidas en serie

Las obras producidas en serie aportan menos información sobre los gustos personales de quienes habitan una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de arte genérico y producción masiva es otro de los puntos señalados. De acuerdo con Jones, estas imágenes suelen tener menor calidad y temas poco definidos, por lo que aportan menos información sobre los gustos de quienes habitan el lugar.

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La diseñadora sugirió buscar obras acordes con intereses personales en mercados de antigüedades y pulgas. Si se reúnen varias piezas, pueden conformar una pared de galería con trabajos originales, reutilizados o antiguos. La prensa especializada también recoge recomendaciones que priorizan piezas antiguas y arte original.

4. Vegetación artificial brillante

Las plantas artificiales brillantes pueden aplanar visualmente los ambientes y acumular polvo en sus superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Maria Ramirez advirtió que las plantas artificiales de alto brillo pueden aplanar visualmente un ambiente y retener polvo. Para los casos en que se requiera una planta artificial, planteó elegir hojas mates, colores naturales y recipientes sencillos.

Sus otras alternativas son plantas de interior de bajo mantenimiento, tallos secos o ramas. Esos elementos, según explicó, suman textura sin el brillo plástico que puede hacer que el espacio parezca menos habitado.

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5. Muebles con apariencia de juguete

Los muebles con apariencia de juguete pueden perder vigencia rápidamente fuera de los dormitorios infantiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sillones inflables, pufs, estanterías onduladas, sillas plásticas de colores intensos y sofás de formas redondeadas integran la categoría que Ramirez identifica como mobiliario con apariencia de juguete. Su objeción se centra en piezas que pueden perder vigencia con rapidez fuera de un cuarto infantil.

La recomendación es apoyar el mobiliario principal en formas clásicas y materiales duraderos. El componente lúdico puede concentrarse en almohadones, cerámicas y obras de arte, objetos que permiten modificar el conjunto sin reemplazar una silla o sofá. La prensa especializada también recomienda priorizar muebles duraderos y con procedencia.

6. Marcos que nombran el destino

Las fotografías de viajes pueden conservar su significado sin convertir el destino en un rótulo visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, Jones cuestionó los marcos de recuerdos de vacaciones que incluyen el nombre del lugar visitado. Propuso escribir una nota en el reverso de la fotografía con el destino y el año. Colocar la imagen en un marco elegido por su color, antigüedad o relación con el ambiente.

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Ramirez sostuvo que las piezas con una historia añaden capas a una casa y evitan una presentación uniforme. Así, el recuerdo queda en la imagen y en su contexto personal. Mientras el marco cumple una función visual sin convertir el destino en un rótulo.