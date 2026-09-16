Tendencias

6 objetos decorativos para el hogar que conviene reconsiderar, según expertas

Desde piezas de arte a los accesorios y el mobiliario, las decisiones en interiorismo pueden modificar por completo la percepción de un ambiente

Ilustración en acuarela de un sofá claro, una mesa circular de madera, estantes llenos de libros, plantas en maceta y cuadros en la pared.
Las diseñadoras recomiendan sustituir los objetos decorativos genéricos por piezas duraderas, personales y con historia que aporten identidad al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En la decoración del hogar, seis objetos de uso frecuente pueden restar identidad y funcionalidad a los ambientes.

Así lo explicaban tres diseñadoras de interiores consultadas por The Spruce, sitio especializado en tareas domésticas y estilo de vida. Las alternativas propuestas privilegian materiales, piezas con historia y decisiones menos literales.

PUBLICIDAD

1. Carteles con frases

Un cuadro enmarcado con la frase Hogar dulce hogar junto a un jarrón blanco con plantas, libros y un cuenco sobre un mueble de madera.
Las diseñadoras recomiendan reemplazar los carteles con frases por colores, texturas y materiales que transmitan una intención decorativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los letreros de pared con expresiones como “vive, ríe, ama” o referencias directas a una casa de playa figuran entre los elementos que las especialistas aconsejan evitar. Su mensaje explícito puede desplazar otros recursos visuales.

La diseñadora Chasity Centeno propuso trasladar esas ideas a elecciones concretas. Para una casa apta para el uso cotidiano, mencionó telas resistentes. Para aludir a un entorno costero, sugirió tonos neutros con acentos de azul. El color, las texturas y los materiales pueden comunicar una intención sin enunciarla en la pared.

El reparo ante el arte tipográfico también aparece en la prensa especializada, que recoge la preferencia de decoradores por obras antiguas u originales frente a piezas enmarcadas con texto.

PUBLICIDAD

2. Portavelas metalizados con acabado cuarteado

Portavelas de vidrio encendidos sobre cortes de madera, ramas de pino y piñas, cerca de una chimenea con fuego.
Los portavelas metalizados pueden sustituirse por candelabros de latón envejecido y velas en tonos cálidos neutros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los portavelas con hojas doradas o plateadas y superficies metalizadas cuarteadas pueden asociarse a la decoración de fin de año, pero no son una solución para mantener durante todo el año. Jennifer Jones, diseñadora principal de interiores, cuestionó el brillo intenso y aspecto que pueden dar esos acabados.

Como sustituto, Jones recomendó candelabros de latón envejecido y velas largas en tonos cálidos neutros, como topo o gris. La propuesta cambia los reflejos metalizados por una pátina y una gama cromática más contenida.

3. Láminas producidas en serie

Habitación con cama de cabecero a rayas, cojines estampados, dos mesas de noche con lámparas, varios cuadros en la pared, estantería y espejo grande.
Las obras producidas en serie aportan menos información sobre los gustos personales de quienes habitan una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de arte genérico y producción masiva es otro de los puntos señalados. De acuerdo con Jones, estas imágenes suelen tener menor calidad y temas poco definidos, por lo que aportan menos información sobre los gustos de quienes habitan el lugar.

La diseñadora sugirió buscar obras acordes con intereses personales en mercados de antigüedades y pulgas. Si se reúnen varias piezas, pueden conformar una pared de galería con trabajos originales, reutilizados o antiguos. La prensa especializada también recoge recomendaciones que priorizan piezas antiguas y arte original.

4. Vegetación artificial brillante

Una mujer con ropa de tono neutro sostiene una maceta blanca con una planta verde dentro de una habitación con piso de madera y ventana.
Las plantas artificiales brillantes pueden aplanar visualmente los ambientes y acumular polvo en sus superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Maria Ramirez advirtió que las plantas artificiales de alto brillo pueden aplanar visualmente un ambiente y retener polvo. Para los casos en que se requiera una planta artificial, planteó elegir hojas mates, colores naturales y recipientes sencillos.

Sus otras alternativas son plantas de interior de bajo mantenimiento, tallos secos o ramas. Esos elementos, según explicó, suman textura sin el brillo plástico que puede hacer que el espacio parezca menos habitado.

5. Muebles con apariencia de juguete

Dos sillones puf rosados sobre una alfombra clara en un salón con cuadros en la pared, un mueble, una lámpara y una planta.
Los muebles con apariencia de juguete pueden perder vigencia rápidamente fuera de los dormitorios infantiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sillones inflables, pufs, estanterías onduladas, sillas plásticas de colores intensos y sofás de formas redondeadas integran la categoría que Ramirez identifica como mobiliario con apariencia de juguete. Su objeción se centra en piezas que pueden perder vigencia con rapidez fuera de un cuarto infantil.

La recomendación es apoyar el mobiliario principal en formas clásicas y materiales duraderos. El componente lúdico puede concentrarse en almohadones, cerámicas y obras de arte, objetos que permiten modificar el conjunto sin reemplazar una silla o sofá. La prensa especializada también recomienda priorizar muebles duraderos y con procedencia.

6. Marcos que nombran el destino

Diván con cojines, silla de madera, alfombra de colores neutros, ventana y cuadro en blanco y negro de la Estatua de la Libertad.
Las fotografías de viajes pueden conservar su significado sin convertir el destino en un rótulo visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, Jones cuestionó los marcos de recuerdos de vacaciones que incluyen el nombre del lugar visitado. Propuso escribir una nota en el reverso de la fotografía con el destino y el año. Colocar la imagen en un marco elegido por su color, antigüedad o relación con el ambiente.

Ramirez sostuvo que las piezas con una historia añaden capas a una casa y evitan una presentación uniforme. Así, el recuerdo queda en la imagen y en su contexto personal. Mientras el marco cumple una función visual sin convertir el destino en un rótulo.

Temas Relacionados

DecoraciónHogarDiseñoPlantasNewsroom BUEAccesoriosCuadrosMuelesMobiliarioModa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de merluza al horno con calabaza asada, rápida y fácil

Limón, ajo, pimentón y perejil acompañan unos filetes tiernos junto a una guarnición dorada, en una propuesta casera pensada para comer rico sin complicaciones

Receta de merluza al horno con calabaza asada, rápida y fácil

Cumbre de neurólogos del mundo en Buenos Aires: cuáles son las claves para prevenir la demencia en la región

Bajo la iniciativa de la Alzheimer’s Association, especialistas de América Latina y Estados Unidos debatieron los resultados de LatAm-FINGERS sobre investigaciones que evalúan cómo cinco hábitos de vida pueden reducir o demorar el riesgo de deterioro cognitivo

Cumbre de neurólogos del mundo en Buenos Aires: cuáles son las claves para prevenir la demencia en la región

“Noche Azul”: cómo fue la gala solidaria que impulsa la prevención y detección temprana del cáncer de colon

El evento de la Fundación GEDYT convocó a personalidades de diferentes ámbitos para recaudar fondos e implementar programas clave frente a la enfermedad

“Noche Azul”: cómo fue la gala solidaria que impulsa la prevención y detección temprana del cáncer de colon

Revelación arqueológica en Río Negro: hallaron pinturas rupestres y herramientas de piedra en dos sitios sin registros previos

Una inspección realizada en una zona rural de Pilcaniyeu registró cuevas, aleros, pircas e indicios de ocupación humana anterior a la colonización europea

Revelación arqueológica en Río Negro: hallaron pinturas rupestres y herramientas de piedra en dos sitios sin registros previos

¿El chocolate amargo es realmente saludable? La clave que hay que mirar más allá del “80% cacao”, según Conrado Estol

El neurólogo explicó por qué el color oscuro y el alto porcentaje de cacao no garantizan que una barra mantenga sus compuestos beneficiosos. En Infobae al Mediodía, también repasó estudios sobre salud cardiovascular, peso corporal y migraña

¿El chocolate amargo es realmente saludable? La clave que hay que mirar más allá del “80% cacao”, según Conrado Estol

DEPORTES

Copa Davis: Molteni y Andreozzi vuelven a formar dupla para la serie ante Turquía

Copa Davis: Molteni y Andreozzi vuelven a formar dupla para la serie ante Turquía

El posteo de Alexis Mac Allister que causó furor: las comparaciones con una icónica saga de ciencia ficción

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

TELESHOW

La respuesta de Daniela Celis a Nick Sícaro: "No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral"

La respuesta de Daniela Celis a Nick Sícaro: "No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral"

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella: "'Mirá qué lengua tengo'... me dio asco"

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Tomar caminos separados"

Martín Fierro de Radio 2026: el partido de despedida de Messi postergó la ceremonia de premiación

INFOBAE AMÉRICA

Ayuda humanitaria de Estados Unidos llegará en las próximas semanas a cinco provincias de Cuba

Ayuda humanitaria de Estados Unidos llegará en las próximas semanas a cinco provincias de Cuba

Autoridades de Toluca, en México, detuvieron a dos cubanos por presuntos robos y narcomenudeo

El aeropuerto José Martí de La Habana declara la falta de combustible Jet A-1

La Liga A de la Liga de Naciones Concacaf reunirá a 16 selecciones desde septiembre de 2026

Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana