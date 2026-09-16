Ni Palermo ni San Telmo: el cruce de dos barrios porteños que fue elegido entre los más “cool” del mundo

Time Out evaluó aspectos como gastronomía, vida nocturna, negocios independientes, habitabilidad y sentido de comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Entre Chacarita y Colegiales, un área sin límites oficiales ni denominación propia en los mapas consiguió reconocimiento internacional. “Chacagiales” ocupó el puesto 22 entre los 40 barrios más cool del mundo en 2026, según el ranking anual de Time Out.

La denominación une los nombres de dos barrios porteños y busca describir un área que, en los últimos años, concentró cambios en su dinámica urbana. Antiguos talleres, galpones, viviendas bajas y comercios tradicionales conviven allí con propuestas culturales, gastronómicas y de diseño que atrajeron a nuevos residentes y visitantes.

PUBLICIDAD

La selección ubicó a Buenos Aires junto a ciudades como Seúl, Los Ángeles, Glasgow, Tokio, Roma, Nueva York, París y Londres. El listado surgió de nominaciones de editores locales de la publicación, que evaluaron factores como la gastronomía, la vida nocturna, los negocios independientes, la habitabilidad y el sentido de comunidad.

Chacagiales es una denominación informal para el área de contacto entre Chacarita y Colegiales (Franco Fafasuli)

Chacagiales, una identidad urbana entre Chacarita y Colegiales

El reconocimiento de Time Out se apoya en una transformación que no responde a una división administrativa. Chacagiales es una etiqueta informal para el área de contacto entre Chacarita y Colegiales, dos barrios con límites establecidos, aunque con una trama urbana que funciona como un continuo.

El nombre comenzó a circular para identificar un sector donde convivieron durante décadas talleres mecánicos, depósitos, galpones, viviendas bajas y comercios familiares. Esa fisonomía todavía integra el paisaje urbano, aunque en los últimos años sumó nuevos usos vinculados con la cultura, el diseño, la gastronomía y el ocio.

PUBLICIDAD

La zona conserva calles arboladas, una escala residencial y espacios verdes próximos. Esos elementos la diferencian de los principales corredores turísticos y comerciales de la ciudad y explican parte de su atractivo para residentes históricos, jóvenes profesionales, trabajadores de actividades creativas y visitantes de otros barrios porteños.

La zona fue ubicada en el puesto 22 del ranking de los 40 barrios más cool del mundo de Time Out en 2026 (Franco Fafasuli)

La transformación de Chacagiales no se concentra en una sola avenida ni depende de un proyecto urbano centralizado. Se extiende por calles interiores y por inmuebles que antes estuvieron ligados a actividades productivas o comerciales. Algunos edificios mantienen su función original, mientras otros incorporaron usos culturales, gastronómicos o de servicios.

La identidad de Chacagiales también se construye alrededor de lugares públicos y comunitarios que ordenan la circulación cotidiana entre Chacarita y Colegiales. La Plaza Mafalda y el Parque Ferroviario Colegiales son referencias dentro de un territorio que no tiene fronteras oficiales.

PUBLICIDAD

La elección de Time Out no modifica los límites de Chacarita y Colegiales ni crea una nueva jurisdicción dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Chacagiales no es un barrio formal, sino una denominación surgida del uso cotidiano, de guías urbanas y de personas que identifican una continuidad entre ambas zonas.

Ese rasgo forma parte de la particularidad que destacó el ranking. La zona no tiene una identidad institucional ni fronteras precisas, pero sí una dinámica propia. Sus cambios se desarrollaron sobre una base barrial preexistente, sin que desaparecieran los usos residenciales, los talleres y los comercios tradicionales.

La Plaza Mafalda es uno de los puntos de referencia dentro de la zona conocida como Chacagiales

El fenómeno se inscribe en una tendencia más amplia de la ciudad. Distintos sectores alejados de los circuitos turísticos tradicionales ganaron actividad cultural y gastronómica en los últimos años. Chacarita ya había adquirido visibilidad por su movimiento nocturno y sus nuevas propuestas, mientras Colegiales preservó una impronta más residencial, con viviendas bajas, veredas amplias y cercanía con espacios verdes.

PUBLICIDAD

El área que une ambos barrios tomó elementos de esas dos identidades. Conserva marcas de su pasado industrial y comercial, y a la vez sumó actividades vinculadas con la cultura y el diseño. Chacagiales entró al ranking como un territorio en construcción, definido más por su circulación cotidiana que por una delimitación administrativa.

Los barrios más cool del mundo en 2026

El ranking fue encabezado por Jongno 3-ga, en Seúl. L’Ocean, en Rabat, quedó en el segundo lugar, mientras que Neos Kosmos, en Atenas, completó el podio.

Los diez primeros puestos de la clasificación fueron:

Jongno 3-ga, Seúl, Corea del Sur L’Ocean, Rabat, Marruecos Neos Kosmos, Atenas, Grecia Chinatown, Los Ángeles, Estados Unidos Govanhill, Glasgow, Reino Unido Kitakagaya, Osaka, Japón Chapinero Alto, Bogotá, Colombia Koenji, Tokio, Japón Downtown St. Catharines, St. Catharines, Canadá Esquilino, Roma, Italia

La selección incluye barrios de perfiles distintos, desde zonas residenciales y comerciales hasta antiguos distritos industriales reconvertidos. En ese recorrido global, Chacagiales aparece como una zona porteña sin límites oficiales, donde las transformaciones recientes conviven con una estructura urbana y una vida cotidiana de escala barrial.

PUBLICIDAD