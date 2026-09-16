Marc Anthony, a los 58: el estilo sobrio y elegante que lo convirtió en un referente de la moda masculina

Marc Anthony combina trajes oscuros, camisas abiertas y gafas de sol en sus apariciones públicas (Europa Press)

Guardar

Marc Anthony cumplió este miércoles 58 años con un estilo que, lejos de depender de cambios abruptos o tendencias pasajeras, se apoya en una fórmula sostenida: sastrería de líneas precisas, prendas oscuras y una sobriedad que se reconoce tanto bajo las luces del escenario como en las alfombras rojas y sus apariciones cotidianas. En su caso, la ropa acompaña la escena sin disputarle protagonismo.

Nacido en Nueva York en 1968 como Marco Antonio Muñiz, el cantante construyó durante décadas una identidad visual definida. Trajes de corte ajustado, camisas abiertas en el cuello, gafas oscuras y chaquetas de cuero aparecen como piezas recurrentes de un guardarropa que combina códigos clásicos con referencias urbanas.

PUBLICIDAD

A los 58, el “Rey de la Salsa” mantiene una presencia pública en la que el vestuario funciona como extensión de una carrera iniciada a finales de los años ochenta. De la salsa al pop en español e inglés, el artista atravesó escenarios, géneros y públicos diversos sin alterar demasiado una imagen que encontró en la moderación uno de sus rasgos más visibles.

La sastrería es una base constante en el vestuario de Marc Anthony

En ceremonias musicales, galas y compromisos de alto perfil, Marc Anthony suele volver a una paleta que rara vez lo traiciona: negro, gris, azul marino y tonos tierra. Allí, la sastrería funciona como columna vertebral de su imagen. Las chaquetas, de líneas ceñidas y hombros definidos, acompañan su figura delgada; los pantalones, rectos y sin exceso de volumen, terminan de delinear una silueta contenida.

PUBLICIDAD

Chaquetas de cuero, jeans oscuros y botas forman parte de los looks informales que el artista usa fuera de las galas (AP/Lynne Sladky, archivo)

El traje negro ocupa un lugar central en ese repertorio. A veces lo lleva con camisa del mismo tono y sin corbata, una elección que baja la rigidez del conjunto sin abandonar la formalidad. En otras ocasiones, suma corbatas estrechas, pañuelos de bolsillo o una camisa blanca que corta la uniformidad oscura y dirige la mirada hacia el rostro.

La moderación en el color se mantiene incluso cuando incorpora accesorios. Lejos de acumular elementos, el cantante suele reservar el foco para un detalle puntual: la textura de una tela, el brillo discreto de un pañuelo o el contraste entre una camisa clara y una chaqueta oscura. El resultado responde a una estética reconocible, sostenida más por el calce que por los recursos llamativos.

PUBLICIDAD

Ese vínculo con la ropa formal también tuvo una expresión comercial. En 2011, lanzó junto a Kohl’s una colección masculina que reunió trajes, chaquetas, abrigos, suéteres, jeans, calzado y accesorios. La propuesta trasladó a prendas de uso diario parte de los códigos que Marc Anthony exhibía en conciertos y eventos: sastrería, cuero, denim y corbatas como piezas de un mismo armario.

El cantante Marc Anthony sostuvo durante décadas una identidad visual ligada a trajes ajustados, camisas abiertas, gafas oscuras y chaquetas de cuero

Los abrigos largos, las gamas de gris y beige, y el uso de mocasines y botas de cuero completaban una línea pensada para alternar entre compromisos formales y una rutina urbana. Así, la estética que el músico consolidó frente a las cámaras encontró una versión destinada a la calle, sin alejarse de los tonos neutros y las siluetas definidas que atraviesan su estilo.

PUBLICIDAD

Las gafas oscuras y las camisas abiertas funcionan como sellos personales

Si el traje organiza su costado más formal, las gafas oscuras aparecen como el gesto que termina de fijar la imagen de Marc Anthony. Se repiten con tal frecuencia que dejaron de ser un complemento ocasional: forman parte de su forma de mostrarse ante las cámaras, aun cuando el resto del conjunto cambia.

La sastrería ocupa un lugar central en el vestuario de Marc Anthony en galas, ceremonias musicales y eventos de alto perfil

El cantante las lleva de día y de noche, en aeropuertos, encuentros con la prensa, actuaciones y publicaciones de sus redes sociales. Las monturas se alternan entre modelos rectangulares, estilo aviador o diseños de marco ancho, pero la decisión se mantiene. Detrás de ese accesorio, el artista conserva una distancia medida con el entorno y proyecta una presencia reconocible en cualquier contexto.

PUBLICIDAD

Las camisas abiertas en el cuello constituyen otro de los recursos habituales de su vestuario. En lugar de recargar los conjuntos con cadenas, estampados o piezas llamativas, Marc Anthony suele usar esa apertura para quitarle solemnidad a un traje o una chaqueta. El cuello desabrochado introduce una nota más relajada, aunque el conjunto conserva una estructura formal.

El traje negro es una de las elecciones más frecuentes de Marc Anthony y suele combinarse con camisas del mismo color, corbatas estrechas o camisas blancas

En esa búsqueda de equilibrio, los logotipos visibles y los estampados de gran tamaño quedan en segundo plano. La atención se concentra en otros elementos: el calce de las prendas, la textura del cuero, la caída de una chaqueta o el contraste entre una camisa y el traje. Son decisiones pequeñas, aunque constantes, que terminan por definir el conjunto.

PUBLICIDAD

Así, su guardarropa circula entre referencias clásicas y códigos contemporáneos sin necesitar transformaciones drásticas. Con unas pocas piezas recurrentes y una paleta controlada, el cantante consolidó una imagen que se adapta a escenarios, alfombras rojas y apariciones cotidianas sin perder continuidad.

El cuero, el denim y las botas acercan su imagen a la ropa urbana

Marc Anthony llevó su estilo de moda a una colección masculina con Kohl’s que incluyó trajes, chaquetas, abrigos, suéteres, jeans, calzado y accesorios

Fuera de las galas y los eventos de etiqueta, Marc Anthony desplaza la sastrería hacia un registro más urbano sin abandonar las claves que ordenan su imagen. Chaquetas de cuero, jeans oscuros, camisetas lisas, botas y gorras componen una versión más cotidiana de su vestuario, pensada para aeropuertos, ensayos o apariciones informales.

La paleta, sin embargo, permanece bajo control. Negro, gris, blanco, azul oscuro y beige dominan sus elecciones y limitan la presencia de colores intensos. Esa continuidad hace que las prendas cambien de contexto sin romper con una identidad visual ya instalada: una campera de cuero y un pantalón de denim responden a la misma lógica que un traje oscuro de alfombra roja.

PUBLICIDAD

Las gafas oscuras funcionan como uno de los sellos personales de Marc Anthony en apariciones públicas, actuaciones y redes sociales

Su interés por la indumentaria tuvo además una traducción concreta en la colección masculina que presentó junto a Kohl’s. El artista señaló entonces que participó en aspectos específicos de la producción, desde las costuras y los botones hasta los forros de las chaquetas. “Me encantan las prendas”, afirmó al explicar su involucramiento en el proceso de diseño.

La moda de Marc Anthony acompaña una carrera atravesada por la salsa y el pop latino, con una imagen que combina sastrería clásica y referencias urbanas

La impronta de Nueva York, ciudad en la que nació y creció en una familia de raíces puertorriqueñas, también aparece en ese cruce de referencias. La precisión de la sastrería clásica convive con piezas asociadas a la vida urbana y construye un vestuario acorde con un músico que pasó por escenarios de salsa, pop latino, cine, televisión y espectáculos multitudinarios.

PUBLICIDAD