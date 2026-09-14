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Receta de postre light con pasta de maní y banana, rápida y fácil

Esta opción aprovecha frutas maduras, incorpora leche de coco para facilitar el licuado y necesita entre dos y tres horas de congelación antes del servicio

Frasco de vidrio con crema beige, rodajas de banana, trozos de maní y virutas de chocolate sobre una superficie de madera.
La receta de postre con banana y pasta de maní ofrece una alternativa práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un postre cremoso, dulce y con gusto a maní puede estar listo con apenas dos ingredientes principales. La combinación de banana y pasta de maní es una alternativa práctica para darse un gusto sin sumar azúcar refinada. Además, permite aprovechar la fruta madura que muchas veces queda olvidada en la frutera.

Receta de helado light de banana y pasta de maní

Se trata de un postre frío, cremoso y natural, preparado con banana, pasta de maní y un pequeño toque de leche de coco para facilitar el licuado. No necesita cocción y puede servirse como helado o en moldes individuales.

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La base está inspirada en una receta de helado de banana y crema de maní incluida en los archivos de recetas consultados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 5 minutos, aproximadamente.

  • Preparación activa: 5 minutos.
  • Congelado: 2 a 3 horas.

Ingredientes

  • 3 bananas maduras, de aproximadamente 300 g.
  • 120 g de pasta de maní sin azúcar agregada.
  • 60 ml de leche de coco o leche descremada.
  • Stevia o edulcorante, opcional.
  • Cacao amargo o nibs de cacao, opcional para decorar.
Tres bananas maduras en un plato hondo, un frasco de vidrio con pasta de maní y una jarra con leche de coco sobre una mesa de madera.
La preparación combina bananas maduras, pasta de maní y leche, entre otros ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado light de banana y pasta de maní, paso a paso

  1. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas. Si están bien maduras, el postre quedará más dulce sin necesidad de agregar azúcar.
  2. Colocar las bananas, la pasta de maní y la leche de coco en el vaso de una licuadora o procesadora.
  3. Procesar hasta obtener una crema lisa y uniforme. Si la mezcla queda demasiado espesa, agregar 1 cucharada más de leche.
  4. Probar la preparación y añadir stevia o edulcorante solo si fuera necesario.
  5. Pasar la crema a un recipiente con tapa o distribuirla en moldes individuales.
  6. Llevar al freezer durante 2 a 3 horas, hasta que tome consistencia de helado.
  7. Retirar del freezer 5 minutos antes de servir para que recupere una textura más cremosa.
  8. Decorar con una pequeña cantidad de cacao amargo o nibs de cacao.

Consejo técnico: usar bananas bien maduras mejora el dulzor y la textura del postre.

Consejo técnico: no agregar demasiada leche, porque la preparación puede quedar demasiado líquida y formar más cristales al congelarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 272 kcal.
  • Grasas: 18 g.
  • Carbohidratos: 23 g.
  • Proteínas: 9 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en un recipiente hermético en el freezer durante hasta 7 días.

Para servirlo, conviene dejarlo a temperatura ambiente durante 5 a 10 minutos. No se recomienda volver a congelar el postre después de que se haya descongelado por completo.

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