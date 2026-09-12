Sydney Sweeney a los 29: cómo construyó uno de los estilos más reconocibles de Hollywood

Sydney Sweeney consolidó en la alfombra roja un estilo que combina glamour de los años 50 y 60, vestido de fiesta contemporáneo y una sensualidad sostenida. (REUTERS/Yves Herman)

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Sydney Sweeney cumple 29 años este sábado convertida en una de las figuras con mayor identidad visual de la alfombra roja. La actriz estadounidense hizo de cada aparición una extensión de su proyección en Hollywood, con elecciones que combinan glamour clásico, tendencia y una sensualidad controlada.

Su propuesta alterna entre el glamour de las décadas de 1950 y 1960, el vestido de fiesta contemporáneo y una sensualidad que no se presenta como ruptura, sino como hilo conductor.

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Su estilo no se explica por una sucesión de vestidos llamativos. La clave está en la repetición selectiva de recursos. Sweeney y su estilista, Molly Dickson, trabajan sobre una silueta definida, escotes estructurados, cintura marcada, faldas columna o volumen controlado, y después la desplazan mediante color, textura y referencias cinematográficas.

Los vestidos de archivo y los homenajes a figuras de Hollywood amplían el repertorio visual de Sydney Sweeney (REUTERS/Danny Moloshok)

El resultado es una identidad visual reconocible que se sostiene en registros distintos: una première, una ceremonia de premios o una gala temática. El cambio de escenario modifica los detalles, pero la fórmula conserva su eje.

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En sus elecciones formales, el cuerpo ordena el look desde el inicio. La corsetería, los bustiers, los drapeados que ciñen la cintura y los escotes palabra de honor trazan la silueta antes de que aparezcan el bordado, el brillo o el color. Allí se concentra buena parte del código de Sydney Sweeney en la alfombra roja.

La construcción remite al vestuario de las estrellas del Hollywood de estudio, aunque evita la cita literal. Las transparencias, las aberturas y la lencería a la vista introducen un contraste actual: el pasado aparece como referencia, no como disfraz.

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Sydney Sweeney y su estilista Molly Dickson construyen una identidad visual basada en escotes estructurados, cintura marcada y siluetas definidas

La sensualidad en los looks de la estrella de “Euphoria” surge de la construcción de cada prenda y no del exceso de elementos. Si el vestido se ciñe al cuerpo, los accesorios se reducen a pendientes de diamantes y un peinado pulido; si aparecen cristales o bordados, la silueta conserva líneas precisas. Esa economía de recursos evita que un único detalle concentre la mirada y permite que el conjunto mantenga impacto incluso a distancia.

El vestido rojo de Mônot que llevó a los People’s Choice Awards de 2024 condensó esa fórmula: una columna ajustada, sin ornamentación superflua, y un tono de alto contraste. La aparición confirmó el lugar que ocupa el color intenso en su vestuario: un acento puntual, reservado para que la prenda tome el primer plano.

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El vestido rojo de Mônot que Sydney Sweeney llevó a los People’s Choice Awards 2024 confirmó el uso puntual del color intenso dentro de un vestuario dominado por negro, blanco y tonos suaves (REUTERS/Mario Anzuoni)

El negro, el blanco, los rosas empolvados, el celeste y los acabados plateados aparecen con mayor frecuencia en su paleta. Cuando elige rojo, el vestido asume todo el protagonismo y deja que la silueta de alfombra roja hable por sí sola.

Las marcas de lujo aportan contraste entre coquetería y precisión adulta

La relación con Miu Miu, firma de la que Sydney Sweeney es embajadora desde 2022, terminó de delinear uno de los registros más visibles de su vestuario. La casa italiana le aporta minifaldas, conjuntos de dos piezas, cristales, lazos y transparencias: códigos ligados a una feminidad juvenil que, en sus apariciones, adquieren escala de gala y materiales de lujo.

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Miu Miu ocupa un lugar central en el vestuario de la actriz, con diseños que combinan lazos, transparencias, cristales y formas de gala (The Grosby Group)

Esa tensión entre coquetería y precisión aparece en el diseño que llevó a la Met Gala de 2023, con silueta sirena, bordados y un lazo negro. Un año más tarde volvió al evento con un vestido celeste bordado, guantes negros y una melena corta oscura. El cambio de cabello alteró la lectura de la prenda: el aire romántico del vestido quedó atravesado por un contraste gráfico, donde moda y belleza funcionaron como partes de una misma composición.

La estrella de “Euphoria” asistió a la Met Gala de 2023 con un diseño de Miu Miu de silueta sirena, bordados y un lazo negro como contraste (REUTERS/Andrew Kelly)

La firma también acompaña a la actriz fuera de las ceremonias. En giras promocionales, Sweeney recurre a la lencería expuesta, los minilargos y los conjuntos con referencias más directas a la tendencia. Para una gala, en cambio, la línea se alarga, la joya aparece de forma puntual y el peinado gana definición.

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La alfombra roja de Sydney Sweeney toma como eje la corsetería, los bustiers y los escotes palabra de honor, con transparencias y lencería visible (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

La continuidad surge de esa medida entre juego y control. Cada escenario modifica el tono, pero los looks de alfombra roja de Sydney Sweeney mantienen una misma lógica de proporciones y acabado.

Las referencias de archivo sitúan sus looks dentro de una narrativa de cine

Otra vía que afianzó la imagen de la nacida en Spokane, Washington, es el uso de referencias de archivo. En la fiesta de Vanity Fair posterior a los Premios Oscar de 2024, la actriz llevó un diseño halter blanco de Marc Bouwer que Angelina Jolie había usado en la ceremonia de 2004.

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Sydney Sweeney recurre a referencias de archivo en Hollywood, como el vestido de Marc Bouwer asociado a Angelina Jolie, para dialogar con imágenes conocidas sin abandonar su silueta habitual (REUTERS/Danny Moloshok)

La elección excedió la recuperación de una prenda. El peinado, el maquillaje y la pose completaron la cita visual y devolvieron al presente una imagen reconocible de Hollywood. Ese trabajo con el archivo le permite acercarse a figuras de la pantalla clásica sin abandonar las proporciones que definen su propio vestuario.

La misma lógica atraviesa sus homenajes a Julia Roberts, Kim Novak y otras divas del cine. Para la Met Gala de 2025, celebrada en Nueva York, eligió un vestido negro de cuentas de Miu Miu inspirado en el vestuario de Novak en The Legend of Lylah Clare. La silueta entallada, los flecos de cuentas y la peineta de ondas marcadas reconstruyeron la referencia desde un lenguaje actual.

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La actriz combinó un vestido negro de cuentas de Miu Miu con ondas marcadas para la Met Gala de 2025, en una referencia al vestuario de Kim Novak (REUTERS/Mario Anzuoni)

El archivo funciona como contexto visual, no como una reproducción literal. Sweeney toma una prenda, un escote o un peinado de otra época y los cruza con aberturas, transparencias, maquillaje de líneas más definidas o joyas minimalistas. Así, la nostalgia aporta capas al look sin cerrar la imagen sobre el pasado.

El vestuario promocional amplía la misma identidad sin desordenarla

La distancia entre la ropa de gala y las apariciones de prensa muestra otra faceta del vestuario de Sweeney. En las giras de Madame Web e Immaculate, la actriz llevó esa identidad hacia el universo de cada película: siluetas de araña, negro, encaje, flores escultóricas y piezas de construcción más experimental.

Sydney Sweeney incorporó negro, encaje y siluetas de inspiración arácnida durante la gira promocional de Madame Web (REX Features/The Grosby Group)

Ese recurso, conocido como method dressing, vincula la indumentaria con la atmósfera de un proyecto. En el caso de Sweeney, funciona como una variación sobre códigos ya establecidos: el tema cambia, pero la silueta, la cintura y el acabado conservan continuidad.

El top floral de Balmain con pantalón negro que eligió para presentar Immaculate en Los Ángeles condensó esa apertura. Al dejar de lado el vestido, la forma escultórica ocupó el centro de la imagen y la cintura siguió como punto de equilibrio. Incluso cuando cambia la categoría de la prenda, sus elecciones mantienen una arquitectura definida.

La estadounidense posa con personajes de la película "Immaculate" en el estreno del filme (Jordan Strauss/Invision/AP)

La colaboración con Molly Dickson parte de otra premisa: la coherencia no requiere una única dirección. La estilista contó que, durante las primeras pruebas de vestuario, le sugirió a Sweeney elegir un camino estético; la actriz respondió que interpreta papeles distintos y no quería limitarse a una sola vía.

Esa idea se mantiene en sus elecciones actuales. Los looks de Sydney Sweeney se reconocen por una combinación de proporciones, referencias y terminaciones, más que por la repetición exacta de una misma fórmula.

Una campaña deportiva llevó la provocación de Sydney Sweeney a las redes sociales

Esta semana, Sydney Sweeney volvió a ocupar la conversación en redes sociales con el estreno de “Novig is Just Sports”, una campaña nacional en Estados Unidos para una plataforma de predicciones deportivas. El anuncio, de alrededor de un minuto, muestra a la actriz desnuda mientras se cubre con balones de fútbol americano y básquet, una raqueta de tenis y otros objetos asociados al deporte.

La participación de Sweeney excede el papel frente a cámara: se incorporó a la compañía como socia estratégica y accionista. La campaña retoma un recurso ya presente en varias de sus apariciones públicas —el cuerpo como eje de la imagen— y lo traslada a una puesta publicitaria de tono irónico, con una provocación medida por la composición de cada escena.