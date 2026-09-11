Duchas a ras de suelo: una solución que despeja el baño y mejora la accesibilidad

Las duchas a ras de suelo eliminan desniveles y facilitan el acceso al área húmeda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las duchas a ras de suelo ganaron lugar en las reformas de baño por una combinación de diseño y uso diario. Eliminan desniveles, despejan la vista y facilitan el acceso en espacios donde cada centímetro cuenta.

La tendencia aparece de forma reiterada en publicaciones especializadas y también en la práctica de estudios de arquitectura dedicados a reformas.

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En el artículo citado de El Mueble, las arquitectas Andrea Arqués y Marta Miñarro, coinciden en señalar que este recurso ayuda a ampliar la percepción del ambiente y mejora la circulación. Sugiere. especialmente, incorporarlo en baños pequeños.

La continuidad del revestimiento ayuda a ampliar visualmente los baños pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La continuidad visual ayuda a que el baño se perciba más amplio

Uno de los argumentos más repetidos en la prensa internacional de interiorismo es que las duchas de acceso nivelado reducen interrupciones visuales.

El sitio especializado en decoración y estilo de vida, House Beautiful, señaló que una walk-in shower puede “desaparecer” desde el punto de vista arquitectónico. Así, hacer que el baño se sienta más abierto, además de dejar pasar más luz.

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En esa misma línea, Arqués sostuvo que este tipo de ducha “elimina barreras visuales y amplía la percepción del espacio”.

Las mamparas transparentes permiten el paso de la luz y reducen las interrupciones visuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa lógica también se apoya en decisiones de proyecto que suelen acompañar la obra, entre ellas:

Mamparas transparentes o paños fijos de vidrio

Perfilerías finas o discretas

Continuidad del mismo revestimiento entre el sector seco y el húmedo

Desagües lineales, que permiten pendientes en una sola dirección

Cuando el piso mantiene una lectura continua y la zona de baño no queda recortada por un borde alto, el ambiente se interpreta como una sola superficie. Esa operación resulta especialmente útil en cuartos de baño de dimensiones reducidas.

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Los desagües lineales favorecen una evacuación eficiente mediante pendientes en una sola dirección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La accesibilidad explica parte del avance de este formato

Además del efecto visual, las duchas enrasadas ganaron peso por su relación con la accesibilidad. Marta Miñarro remarcó, según recogió El Mueble, que al suprimir escalones y cambios de nivel se vuelven una alternativa adecuada para personas mayores o con movilidad reducida.

Medios especializados en diseño accesible y construcción coinciden con ese diagnóstico. Una guía técnica sobre duchas sin barrera explica que este formato elimina riesgos de tropiezo, mejora el ingreso al área de baño y ofrece una solución más cómoda.

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Otro artículo especializado sobre diseño de baños para el envejecimiento en el hogar la identifica como una de las configuraciones más usadas en proyectos de accesibilidad residencial.

Las duchas sin barrera ofrecen una alternativa adecuada para personas mayores o con movilidad reducida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los recursos que suelen incorporarse para reforzar esa condición aparecen:

Asientos o bancos integrados

Barras de apoyo

Pisos antideslizantes

Duchadores manuales de fácil alcance

Accesos amplios y sin resaltes

Las superficies antideslizantes contribuyen a reducir el riesgo de caídas en la zona húmeda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución técnica define si la solución funciona bien

El consenso a favor de este tipo de duchas no elimina una advertencia central: la planificación técnica es decisiva. Miñarro planteó que una ducha mal resuelta puede derivar en incomodidades diarias o problemas de humedad.

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Una nota especializada en este diseño señala que, al no existir un borde que contenga el agua, el rendimiento depende de tres factores básicos: pendiente del piso, capacidad del desagüe y continuidad de la impermeabilización.

La pendiente del suelo determina que el agua permanezca dentro del sector de la ducha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las fallas más frecuentes aparece cuando el agua sale del área húmeda por una pendiente insuficiente o por errores en la ejecución de la membrana impermeable.

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Un documento técnico difundido en Construction Specifier añade que los revestimientos cerámicos no son impermeables por sí mismos. La protección debe resolverse detrás de la terminación, con sistemas aptos para zonas húmedas.

La impermeabilización continua protege la estructura detrás de los revestimientos cerámicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diseño contemporáneo, pero atado a decisiones concretas de obra

La expansión de estas duchas responde, entonces, a una suma de factores. Por un lado, ofrecen una imagen más limpia y una lectura espacial continua. Por otro, simplifican el acceso y reducen obstáculos físicos dentro del baño. Esa doble condición explica por qué Arqués y Miñarro las ubican entre las soluciones más consideradas en reformas actuales.

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Para que esa elección se sostenga en el tiempo, la literatura especializada insiste en varios puntos:

Proyecto previo de pendientes y desagüe

Impermeabilización continua en toda la zona húmeda

Elección de superficies con resistencia al deslizamiento

Resolución del cerramiento sin bloquear luz ni circulación

Con esos cuidados, la ducha a ras de suelo se consolidó como una respuesta frecuente en baños contemporáneos, sobre todo allí donde el objetivo es ganar amplitud visual sin sumar obstáculos de uso.

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