Emilio González Moreira: “No hay ningún disco de los Rolling Stones que logre la mitad de lo que va a generar el primer día de GTA VI”

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Después de 13 años de espera, GTA 6 se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados de la industria del entretenimiento. La nueva entrega de Rockstar Games regresará a Vice City y tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja de delincuentes inspirada en Bonnie y Clyde.

Para Emilio González Moreira la expectativa se explica en buena medida por el tiempo transcurrido desde la última entrega. “Es el juego más esperado del mundo. Hace trece años del anterior”, sostuvo en Infobae a la Tarde.

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Pero la magnitud de GTA, según su mirada, va más allá de una saga exitosa. “El GTA es el juego de la vida”, definió, al destacar la libertad que ofrece su mundo abierto. En esa comparación, incluso lo diferenció de Los Sims: “Ese es un simulador de vida si hacés las cosas bien; si hacés las cosas mal es GTA”.

Esa libertad permite que muchos jugadores ni siquiera se concentren en completar la historia. “Lo que hacen los chicos es pasear en el GTA”, explicó. Recorrer la ciudad, provocar situaciones y comprobar cuánto puede durar el caos antes de que aparezcan patrulleros y helicópteros se convierte así en un juego dentro del propio juego.

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GTA VI llegará después de 13 años de espera, volverá a Vice City y tendrá a Jason Duval y Lucia Caminos como protagonistas

La nueva entrega volverá a Vice City, aunque González Moreira advirtió que todavía quedan muchos aspectos por conocer. Entre ellos mencionó el comportamiento de los personajes controlados por computadora y el eventual uso de inteligencia artificial. También estimó que el componente online llegará después del lanzamiento y que Rockstar podría mantener actualizado el título durante años. “Este juego sale ahora y se va a estar actualizando por lo menos otros 10 años”, calculó.

Para dimensionar el impacto que espera del estreno, el streamer recurrió a una comparación extrema con la música: “No hay ningún disco de los Rolling Stones que se junte con John Lennon revivido y Elvis Presley que logre la mitad de lo que va a generar el primer día de GTA”.

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Los videojuegos y una generación con menos tolerancia a la frustración

La conversación también derivó hacia uno de los cambios que González Moreira observa en la industria: la reducción de ciertas dificultades para evitar que los jugadores abandonen los títulos.

La nueva entrega de Rockstar todavía mantiene incógnitas sobre la inteligencia artificial, el comportamiento de los personajes y el modo online

“El videojuego se quiere vender”, resumió. A eso se suma, según su análisis, la posibilidad de encontrar respuestas inmediatamente a través del teléfono. “La gente no tiene mucha resistencia a la frustración y aparte tiene la solución a un centímetro en el teléfono”, planteó.

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Como contracara, destacó el éxito de los juegos souls, cuya dificultad forma parte central de la experiencia. “El souls es un éxito porque la gente sufre”, sostuvo, aunque reconoció que ni su experiencia lo salva de quedar atrapado: “Yo me quedo trabado en todos los videojuegos todos los días”.

También se refirió a las remakes y al debate sobre cuánto debe modificarse un clásico para las nuevas generaciones. En relación con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, consideró que la discusión pasa por encontrar un equilibrio entre conservar una obra y adaptarla a jugadores que no crecieron con ella.

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GTA VI llegará después de 13 años de espera, volverá a Vice City y tendrá a Jason Duval y Lucia Caminos como protagonistas (Europa Press)

Sobre Wolverine, en tanto, pidió cautela frente a las críticas anticipadas. “No salió el juego a la venta. Eso hay que decirlo también”, remarcó.

De los videojuegos como entretenimiento a los mundos virtuales

Para González Moreira, los videojuegos también se transformaron en espacios de sociabilidad. Mencionó a Roblox, Minecraft y Second Life como ejemplos de mundos en los que las personas no solamente juegan, sino que también se encuentran y realizan actividades.

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La cuarentena aceleró ese fenómeno. El streamer recordó una escena protagonizada por su hija, que entonces tenía 12 años, cuando descubrió que estaba en Roblox “en el boliche”.

En ese contexto, planteó que los mundos digitales ocupan parte del espacio que antes tenían otras formas de juego y encuentro: “La libertad la tienen en GTA, la tienen en Minecraft, la tienen en Roblox”.

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Emilio González Moreira afirmó que GTA VI es el juego más esperado del mundo por el tiempo transcurrido desde la última entrega de Rockstar Games (Infobae en Vivo)

De todos modos, marcó límites para los más chicos y recordó su experiencia como dueño de una tienda de videojuegos, donde advertía a las familias sobre las clasificaciones por edad.

Ponzio, Mastantuono y la identidad de River

En el último tramo de la entrevista, la conversación pasó del mundo gamer al fútbol. González Moreira definió a Mastantuono con contundencia: “Es un fenómeno”.

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También opinó sobre Leonardo Ponzio y su continuidad como entrenador de River. “Acaba de ganar. Es un tipo que es ídolo en River”, sostuvo, y recordó su trayectoria como jugador: “Vino en los momentos más difíciles y luego trajo dos Copas Libertadores”.

Para el creador de contenido, la pregunta central es si el propio Ponzio quiere continuar. “No sé cuál es su intención. Eso es lo que no se habla. ¿Quiere Ponzio seguir trabajando?”, planteó.

González Moreira señaló que la industria de los videojuegos reduce dificultades porque muchos jugadores tienen menos tolerancia a la frustración (Infobae en Vivo)

Su postura como hincha quedó resumida en una frase: “Yo quiero que River gane. Y está ganando”. Aunque reconoció que hubiera elegido a Ramón Díaz como entrenador, aclaró: “Yo soy hincha de River, no de Ramón”.

Finalmente, puso el foco en la diferencia económica entre River y sus rivales y sostuvo que esa ventaja debe reflejarse en los resultados. “La realidad es que eso se tiene que demostrar”, afirmó.

Para González Moreira, además, el desafío de conducir a un club grande pasa por comprender una identidad que excede a cualquier entrenador: “Los equipos tienen ya una identidad construida en cien años”. Por eso, concluyó, “hay gente que entiende esto en la esencia de cada club y gente que no, por eso es la gente que entiende la que tiene que ir”.

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