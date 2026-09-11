Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa llevaron la alta joyería a otro nivel en Nueva York: quién se robó todas las miradas

Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa participaron en el evento Serpenti Infinito de Bulgari en la High Line de Manhattan (Instagram Bvlgari)

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Dua Lipa, Anne Hathaway y Lisa llegaron a la High Line de Manhattan con tres apuestas opuestas, unidas por las piezas de alta joyería de Bulgari. La cantante británica, la actriz estadounidense y la integrante de Blackpink fueron las figuras centrales del evento Serpenti Infinito, celebrado un día antes del comienzo oficial de la Semana de la Moda de Nueva York. Allí, la firma italiana presentó una instalación artística inspirada en una de sus colecciones más reconocibles.

Las tres embajadoras globales de la firma coincidieron en la noche del miércoles, pero eligieron siluetas que respondieron a registros personales. Dua Lipa combinó un corset de encaje con sastrería negra; Anne Hathaway llevó un vestido strapless de tonos claros que acompañó su embarazo, y Lisa se inclinó por un diseño negro con transparencias y referencias góticas.

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El resultado fue una pasarela informal en medio de Manhattan, donde las joyas tuvieron un rol protagónico mediante gargantillas, brazaletes, anillos y piedras de colores. La colección Serpenti funcionó como el punto de contacto entre propuestas que alternaron entre el minimalismo de inspiración ejecutiva, el romanticismo y una estética oscura de corsetería.

Dua Lipa llevó un corset de encaje con pantalón negro de sastrería

Dua Lipa eligió un corset blanco de encaje floral y un pantalón negro de sastrería para la noche de Bulgari (Instagram Bvlgari)

Dua Lipa apostó por una combinación de contrastes. La intérprete británica llevó un top encorsetado de encaje floral translúcido en tono blanco, con breteles finos y bordados brillantes en color dorado. La prenda remitió a códigos de lencería, aunque la cantante evitó una lectura convencional de alfombra roja al sumarle un pantalón negro de corte recto.

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El pantalón de sastrería, de silueta amplia y caída fluida, equilibró el trabajo ornamental del corset. La artista completó el look con stilettos negros de Le Silla, una elección que mantuvo la paleta cromática reducida y trasladó la atención a las joyas.

El eje de su estilismo fue la gargantilla Serpenti Helix de Bulgari, que incorporó una tanzanita desmontable de 5,46 quilates. También utilizó anillos y un brazalete de la misma línea. El maquillaje se mantuvo en tonos neutros, con labios nude delineados, rubor, contorno y máscara de pestañas.

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La presencia de Dua Lipa en el evento confirmó su lugar dentro de la campaña internacional de la marca. Su look mostró una fórmula frecuente en sus últimas apariciones: piezas de alto impacto combinadas con prendas clásicas de sastrería, sin recurrir a vestidos largos ni a conjuntos de un solo registro.

Anne Hathaway eligió un vestido strapless para acompañar su embarazo

Anne Hathaway mostró su embarazo con una silueta fluida y una capa translúcida sobre la falda (Instagram Bvlgari)

Anne Hathaway llegó acompañada por Dua Lipa y concentró parte de la atención con un vestido strapless de Alexander McQueen en tono lila pálido. La prenda tuvo escote corazón, drapeados sobre el busto y una capa translúcida que aportó movimiento a la falda.

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La actriz, que espera su tercer hijo con Adam Shulman, dejó a la vista su embarazo mediante una silueta que acompañó el contorno de su cuerpo. Hathaway anunció que estaba embarazada en junio. La pareja ya tiene dos hijos, Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

Para complementar el vestido, la protagonista de El diablo viste a la moda llevó sandalias metalizadas de tiras finas en color dorado. Las joyas volvieron a definir el conjunto: una gargantilla de diamantes con una gema púrpura, brazaletes y un anillo de gran tamaño, todos de Bulgari.

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Hathaway optó por un peinado lacio y labios rojos, dos elementos que contrastaron con la suavidad del vestido. La elección mantuvo una línea que la actriz ya había mostrado en recientes apariciones públicas: prendas de maternidad con cortes que no buscan disimular el embarazo y que privilegian formas fluidas.

Lisa eligió encaje negro y una silueta de inspiración gótica

Lisa apostó por un vestido negro de encaje floral translúcido, con hombros descubiertos y falda sirena (Instagram Bvlgari)

Lisa, cantante tailandesa e integrante de Blackpink, presentó el look más oscuro de la noche. La artista llevó un vestido negro con corset de encaje floral translúcido, mangas largas, hombros descubiertos y falda sirena. La estructura de la parte superior, con transparencias y referencias a la corsetería, marcó el tono de una propuesta más dramática.

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El vestido combinó el encaje con una base que delineó la silueta. Frente a los tonos claros elegidos por Hathaway y al blanco y negro de Dua Lipa, Lisa optó por una composición monocromática que se sostuvo a partir de texturas, transparencias y volumen.

La cantante llevó la gargantilla Serpenti Flag, una pieza que reinterpreta la bandera de Estados Unidos mediante tanzanita, coral y diamantes sobre oro rosa. Sumó aros colgantes a juego, que reforzaron el protagonismo de la joyería sobre el escote descubierto del vestido.

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La aparición de Lisa en Nueva York se produjo en un momento de alta exposición internacional para Blackpink y para sus proyectos individuales. En el encuentro de Bulgari, la artista consolidó una imagen ligada a la moda de autor y a las propuestas de alto contraste.

Las tres embajadoras globales de Bulgari utilizaron gargantillas como eje de sus estilismos (Instagram Bvlgari)

Las embajadoras de Bulgari mostraron tres formas de llevar alta joyería

El evento Serpenti Infinito reunió tres estilos que partieron de una misma colección, aunque cada embajadora construyó una lectura propia. Dua Lipa utilizó la joyería para transformar un conjunto de top y pantalón en una propuesta de noche. Anne Hathaway acompañó un vestido de maternidad con diamantes y una piedra púrpura. Lisa ubicó sus piezas sobre una silueta negra de encaje.

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Alta joyería, corsetería y siluetas contrastantes marcaron la presentación de Serpenti Infinito en Manhattan (Instagram Bvlgari)

Las gargantillas fueron el elemento común de los tres estilismos. En el caso de Dua Lipa, la elección se centró en una tanzanita desmontable; Hathaway llevó una gema violeta sobre diamantes, y Lisa optó por una composición en oro rosa, coral y piedras de colores.

La cita de Nueva York dejó tres imágenes diferenciadas de las embajadoras de la firma: la sastrería con corset de Dua Lipa, el vestido strapless de Anne Hathaway y el encaje oscuro de Lisa. Cada una recurrió a la alta joyería como punto central de su vestuario durante la presentación de la nueva propuesta de Bulgari en Manhattan.