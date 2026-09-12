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Cómo elegir el mate perfecto para tu casa: materiales, colores y estilos

Cerámica, calabaza, acero o madera tallada: cada elección dialoga con una estética diferente y también revela rasgos de quienes la incorporan a su rutina

El mate, un objeto que casi nadie piensa como parte de la decoración de una casa. Lo usamos todos los días, lo tenemos a mano en la mesa, en el sillón, en el escritorio, y sin embargo, lo elegimos casi al azar. La propuesta de Male Eirin, diseñadora de interiores, es simple: aplicarle al mate la misma lógica que aplicamos para la elección de una lámpara, una silla o una vajilla.

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En diseño de interiores existe un principio básico que llamamos coherencia de materiales. Los objetos de uso cotidiano tienen que dialogar con las texturas dominantes del espacio donde viven. El mate no es la excepción, aunque la mayoría lo trate como si lo fuera.

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Mezclar metales sin criterio es el error más frecuente al elegir un mate

El error más habitual es mezclar materiales sin ningún criterio: un mate de calabaza con una bombilla de acero brillante y un termo de plástico estampado, por ejemplo.

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El mate, la bombilla y el termo deben compartir familia de materiales para lograr armonía visual

El mate, la bombilla y el termo tienen que compartir familia de materiales o de color, no funcionar como piezas sueltas y desconectadas entre sí. Es la misma lógica que usamos para combinar los metales de una cocina o las luminarias de un living: si mezclamos dorado, plateado y negro mate sin ningún hilo conductor, el resultado se percibe desordenado, aunque cada pieza sea linda por separado.

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La misma regla que ordena una cocina o un living aplica también a los objetos cotidianos

El estilo nórdico pide cerámica lisa y metales fríos

Si tu casa tiene un estilo nórdico, con paletas frías, líneas depuradas y ausencia de ornamento, conviene un mate de cerámica en blanco, gris o verde salvia, acompañado de una bombilla de acero fino.

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La cerámica lisa en blanco, gris o verde salvia respeta los códigos del estilo nórdico

Ese estilo trabaja con superficies limpias y objetos que no compiten entre sí, y la cerámica lisa respeta exactamente ese código visual.

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En los espacios nórdicos, cada objeto se elige por su simpleza antes que por su ornamento

El mate de calabaza sostiene la estética rústica

Para un estilo rústico o de campo, la elección lógica es un mate de calabaza con virola de alpaca.

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La calabaza, material orgánico y poroso, es la elección natural para ambientes de campo

La calabaza es un material orgánico, poroso, con una pátina que se construye con el uso. Es justo lo que ese estilo busca: superficies sin procesar, con historia visible, en contraste con lo industrial o lo sintético.

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La pátina que gana un mate de calabaza con el uso forma parte de su atractivo

El acero es el único material que no interrumpe una línea recta

En un espacio minimalista, donde predominan las líneas rectas y la ausencia de adornos, el mate correcto es de acero o de resina monocromática, sin decoraciones agregadas.

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El acero liso evita el ruido visual que buscan evitar los espacios minimalistas

El acero tiene una superficie lisa y reflectante que no genera ruido visual, algo fundamental en un ambiente donde cada objeto debe justificar su presencia. Cualquier pieza tallada o con relieve rompería ese equilibrio.

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La cerámica monocromática es otra alternativa válida para sostener la depuración minimalista

El estilo boho se construye con capas de imperfección

Si la casa tiene una impronta boho o artesanal, la recomendación cambia por completo: mate de cerámica pintada a mano o de madera tallada, con una bombilla trabajada.

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Cada pieza artesanal se vuelve única dentro de un conjunto que celebra la diversidad de formas

Ese estilo se arma con capas de texturas distintas, y ahí la imperfección de una pieza artesanal no resta, suma. Cada mate se vuelve una pieza única dentro de un conjunto que celebra justamente eso, la falta de uniformidad.

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La madera tallada suma una textura que dialoga con la imperfección buscada en este estilo

El estilo industrial replica los materiales crudos de una fábrica

Para quienes tienen una decoración industrial, con metal expuesto, caños a la vista y superficies sin revestir, el mate ideal combina acero con detalles en negro o cuero cosido.

ESTILO MATE DECO
El acero combinado con cuero cosido replica los materiales crudos de la estética fabril

Esa combinación reproduce los materiales crudos de la estética fabril que define este estilo, sin desentonar con el resto del mobiliario.

ESTILO MATE DECO
Los detalles en negro refuerzan la identidad visual de los ambientes industriales

Un objeto cotidiano también comunica un criterio estético

Elegir el mate con el mismo criterio que se aplica a una lámpara o a una silla no es un capricho de diseñadora. Es reconocer que los objetos que usamos todos los días construyen, de a poco, la identidad visual de una casa.

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Male Eirin propone elegir el mate con el mismo criterio que se aplica a una lámpara o a una silla elegida para cualquier espacio de casa

Un mate elegido al azar puede funcionar igual como recipiente, pero un mate elegido en diálogo con el resto del espacio termina de cerrar una idea de estilo que, muchas veces, dejamos incompleta por no prestarle atención a los detalles pequeños.

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El mate, la bombilla y el termo tienen que compartir familia de materiales o de color, no funcionar como piezas sueltas y desconectadas entre sí

La próxima vez que vayas a comprar o a regalar un mate, pensá primero en qué material predomina en tu casa y después elegí la pieza.

Fotos: Ilustrativas Infobae

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