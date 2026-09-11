“No esperes a que sea el momento perfecto”: Arnold Schwarzenegger explicó cómo vencer la procrastinación

Arnold Schwarzenegger reveló que para dejar de procrastinar conviene recuperar el propósito detrás de cada tarea (REUTERS/Remo Casilli)

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Arnold Schwarzenegger volvió a compartir una de esas reflexiones que suelen trascender el mundo del entrenamiento físico para instalarse en la vida cotidiana. Esta vez, el foco estuvo puesto en la procrastinación, ese hábito de posponer tareas, evitar obligaciones o hacerlas sin demasiada energía. Y, según el exculturista, actor y exgobernador de California, la salida no pasa únicamente por buscar más disciplina o esperar la motivación ideal, sino por recuperar el sentido de lo que se hace.

Según reveló GQ, en una de sus publicaciones recientes, Schwarzenegger explicó: “A veces, el trabajo no es el problema. A veces, hemos dejado de prestar atención a por qué importa”. Su propuesta, entonces, consiste en volver a conectar con las razones que nos llevaron a empezar: el sueño original, la meta personal, el compromiso con otros o incluso la oportunidad que representa aquello que hoy sentimos como una carga.

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Recordar el origen de lo que hacemos

Schwarzenegger ilustró esta idea con una experiencia personal. “He tenido noches en sets de rodaje en las que estaba exhausto, me sentía miserable y completamente en piloto automático”, contó, en declaraciones citadas por GQ. Sin embargo, al mirar a su alrededor recordaba que eso mismo había sido alguna vez su sueño de infancia: “Después, miraba al equipo, las cámaras y las luces, y recordaba que este fue una vez mi sueño cuando era pequeño”, relató. Esa toma de conciencia, según explicó, le permitía reconectar con el corazón de su trabajo.

El ex culturista contó que en los sets de rodaje volvía a enfocarse al recordar que actuar había sido su sueño de infancia (REUTERS/Mario Anzuoni)

La enseñanza detrás de esa escena es clara: cuando una tarea pierde significado, es más fácil evitarla, hacerla a medias o transitarla con desgano. En cambio, cuando se recupera la razón profunda por la que se está ahí, la disposición cambia. No porque desaparezca el cansancio o porque de pronto todo se vuelva placentero, sino porque el esfuerzo empieza a tener un sentido más grande.

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No se trata de amar cada tarea

Uno de los puntos más realistas de su planteo es que no exige entusiasmo constante. Schwarzenegger reconoce que no hace falta amar cada obligación ni disfrutar cada parte del proceso. “No tienes que amar cada tarea que haces y dejarla no siempre es una opción”, afirmó, según GQ. Hay responsabilidades laborales, personales y cotidianas que simplemente deben cumplirse.

Lo que sí puede modificarse, según su mirada, es la manera de encararlas. “Pero siempre puedes poner el corazón en el centro de la manera en que afrontas lo que haces”, añadió. Para él, esa sería una de las claves para empezar aquellas tareas que dan pereza, que se evitan o que terminan haciéndose a medias. No se trata de alcanzar la perfección, algo imposible de sostener, sino de dar el 100% de atención a la tarea que está delante.

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Arnold Schwarzenegger sostuvo que no hace falta amar cada obligación para dejar de procrastinar y cumplir con las responsabilidades (Créditos: TikTok/JoeBaena)

Salir del piloto automático

La procrastinación muchas veces no aparece solo como una demora visible, sino como una forma de desconexión. Cumplir por cumplir, entrenar sin presencia, compartir tiempo con otros mientras la mente está en otra parte: todo eso también puede ser una expresión de ese piloto automático del que habla Schwarzenegger.

Su consejo apunta justamente a romper esa lógica. Detenerse un momento, pensar qué personas o circunstancias hacen posible la vida actual y reconocer el valor de lo obtenido puede convertirse en un impulso concreto para retomar el foco. Esa mirada no solo serviría para el trabajo, sino también para la rutina de ejercicio, los proyectos personales y los vínculos.

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Cuando la motivación no alcanza

Otro aspecto central de su mensaje es la desconfianza hacia la motivación como único motor. Schwarzenegger sostiene que no se puede depender siempre de estar inspirado, de tener el plan perfecto o de esperar el momento ideal. “No esperes a estar de buen humor, a tener el plan perfecto o a que sea el momento perfecto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Schwarzenegger advirtió que no se debe esperar el momento perfecto ni el plan ideal para retomar una tarea (@schwarzenegger)

Una clave práctica para el largo plazo

Dejar de procrastinar no es fácil, especialmente para quienes se distraen con frecuencia o tienen problemas para concentrarse. Pero la idea de Schwarzenegger ofrece una herramienta concreta: volver una y otra vez al “por qué”. En tiempos de fatiga, saturación y exceso de estímulos, esa pregunta puede marcar la diferencia entre abandonar una tarea y sostenerla.

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Más que una fórmula mágica, su propuesta es un cambio de enfoque. En lugar de esperar ganas, conviene recuperar propósito. Y, a largo plazo, esa puede ser una de las formas más efectivas de avanzar hacia las metas personales.