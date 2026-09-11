Tendencias

4 claves para reducir el efecto Zeigarnik, el fenómeno que puede convertir un pendiente en pensamiento intrusivo

Descrito originalmente en 1927, este mecanismo mental puede derivar en ansiedad y culpa cuando los asuntos se acumulan sin resolución. Especialistas de Cleveland Clinic advierten cómo utilizarlo a favor y lograr, además, un descanso reparador

Silueta humana en acuarela caminando sobre un trazo claro junto a una maraña de hilos de colores que se desenreda en una línea recta.
El efecto Zeigarnik explica por qué las tareas inconclusas siguen activas en la mente y afectan la concentración o el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las tareas que quedan a medio hacer suelen seguir activas mucho después de haber sido interrumpidas. Un correo sin responder, una conversación que no terminó bien o un trabajo que apenas empezó pueden ocupar espacio mental durante horas e incluso alterar la concentración o el descanso. Ese fenómeno tiene nombre en psicología: el efecto Zeigarnik, una tendencia a recordar y sostener con más fuerza en la mente lo que permanece inconcluso.

El concepto fue descrito por la psicóloga Bluma Zeigarnik en 1927 y sigue siendo una referencia para pensar la relación entre memoria, atención y estrés. La idea central es que una tarea interrumpida no se archiva del todo: queda abierta, como si el cerebro mantuviera un recordatorio interno para volver a ella. De acuerdo con la Cleveland Clinic, ese mecanismo puede funcionar como impulso para completar pendientes, pero también transformarse en una fuente de tensión, ansiedad y pensamientos intrusivos.

PUBLICIDAD

Dar el primer paso puede convertir una tarea pendiente en motor de avance

Una de las aplicaciones más citadas del efecto Zeigarnik aparece en la procrastinación. Según explicó Susan Albers, psicóloga de Cleveland Clinic, empezar una tarea, aunque sea de manera mínima, puede generar el impulso necesario para retomarla después. En el ejemplo que dio la especialista, escribir solo la primera frase de un trabajo puede alcanzar para que la actividad siga mentalmente presente y empuje a continuarla.

Una mujer con anteojos se toca la cabeza frente a un refrigerador con una lista de pendientes y un reloj de pared.
El efecto Zeigarnik puede impulsar la finalización de pendientes, pero también generar tensión, ansiedad y pensamientos intrusivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto se retoma en la revista especializada Psychology Today, donde se señala que las metas no alcanzadas generan una carga cognitiva que sigue ocupando recursos de atención y memoria. Esa persistencia puede jugar a favor cuando se usa para activar una tarea postergada. En lugar de esperar el momento ideal para completarla de una vez, el mecanismo parece responder mejor a un inicio concreto, aunque sea pequeño.

PUBLICIDAD

Por otro lado, expertos consultados por Verywell Mind indicaron que hacer pausas breves durante una sesión de aprendizaje puede favorecer el recuerdo posterior. La lógica es que la información queda temporalmente “abierta” y vuelve a la mente con mayor facilidad, algo que mantiene activo el material hasta retomarlo. En ese marco, el efecto no se presenta solo como una interferencia, sino también como una herramienta que puede colaborar con la retención.

Perfil de una persona con los ojos cerrados y un modelo transparente del cerebro con destellos de luz superpuesto en su cabeza.
Susan Albers explicó que empezar una tarea con un paso mínimo puede activar el efecto Zeigarnik y reducir la procrastinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un uso práctico frecuente consiste en dividir proyectos grandes en pasos acotados. Según la Cleveland Clinic, saber con claridad cuál es la próxima acción puede reducir la sensación de agobio que generan los objetivos demasiado amplios. Cuando una tarea se vuelve difusa, también puede crecer la tensión asociada a no cerrarla. En cambio, una secuencia más delimitada ofrece puntos de avance más concretos.

Hacer planes concretos y buscar cierre puede reducir la carga mental

Cleveland Clinic advirtió que las tareas inconclusas pueden interferir con el sueño, dividir la atención y generar culpa o agotamiento si se acumulan sin resolución. En esos casos, la persistencia mental deja de funcionar como impulso y pasa a sentirse como sobrecarga. Entre las estrategias y recomendaciones para afrontar ese costado más negativo del fenómeno, se destacan las siguientes:

Psicólogo en camisa azul anotando en su agenda sobre un escritorio con libros y una taza visible.
Hacer planes concretos, evitar la multitarea, escribir una lista antes de dormir y buscar ayuda profesional son estrategias para manejar el efecto Zeigarnik (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Traducir el pendiente en un plan visible. Psychology Today sostuvo que crear planes específicos para objetivos no alcanzados puede disminuir la interferencia de esos pensamientos en otras actividades. En términos simples, convertir una preocupación abstracta en una serie de pasos definidos ayudaría a que el cerebro no tenga que sostener el recordatorio con la misma intensidad.
  2. Escribir una lista de tareas antes de dormir. En esa misma línea, Susan Albers recomendó dejar asentado que existe un plan y que esos asuntos no van a perderse. Según la especialista, esa organización previa puede ayudar a que el cerebro se relaje.
  3. Evitar la multitarea. El efecto Zeigarnik funciona como un argumento fuerte contra hacer muchas cosas a la vez, porque los trabajos inconclusos tienden a infiltrarse en las demás actividades mediante pensamientos intrusivos. Completar tareas de manera secuencial, en lugar de superponerlas, puede liberar espacio mental para la siguiente y reducir la sensación de dispersión.
  4. Buscar ayuda profesional cuando el malestar afecta la vida diaria. La Cleveland Clinic agregó que este efecto puede resultar más difícil de manejar en personas con condiciones que afectan la función ejecutiva o favorecen la rumiación, entre ellas TDAH, ansiedad, autismo, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático. Cuando empiezan a obstaculizar el funcionamiento cotidiano, la recomendación consignada por ese medio es consultar con profesionales de salud mental.

Lejos de ser una curiosidad aislada, el efecto Zeigarnik sigue ofreciendo una explicación útil para entender por qué ciertos asuntos quedan dando vueltas en la cabeza. Usado a favor, puede ayudar a iniciar tareas, organizar objetivos y sostener el aprendizaje. Cuando se vuelve persistente y desgastante, las mismas fuentes señalan que ordenar pendientes, reducir interrupciones y buscar apoyo profesional son formas concretas de intentar cerrar esos bucles mentales.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud mentalEstrésMemoriaSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño 2026 en Argentina: un informe analiza el mapa de lluvias para la primavera y el riesgo de inundaciones

Un estudio elaborado por la Universidad de Buenos Aires advierte que parte del país registrará precipitaciones por encima de las marcas habituales entre septiembre y noviembre. Este panorama meteorológico elevará la probabilidad de desbordes fluviales y anegamientos

El Niño 2026 en Argentina: un informe analiza el mapa de lluvias para la primavera y el riesgo de inundaciones

“Cumplir con lo que te prometés genera confianza”: las definiciones de Delfina Ferro sobre salud, liderazgo y hábitos

En La Fórmula Podcast, la fundadora de Diabla repasó cómo una búsqueda personal por mejorar su salud derivó en la creación de una marca de suplementos y alimentos funcionales. También habló de los hábitos que cambiaron su vida y del duro golpe que la llevó a cuestionar su continuidad en la empresa

“Cumplir con lo que te prometés genera confianza”: las definiciones de Delfina Ferro sobre salud, liderazgo y hábitos

Solo 15 minutos al día alcanzan: cuál es el ejercicio que ayuda a cuidar el corazón y a mejorar la circulación

Lejos de las rutinas de alto impacto, existe una opción al alcance de la mayoría que gana respaldo por su efecto sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. De qué se trata

Solo 15 minutos al día alcanzan: cuál es el ejercicio que ayuda a cuidar el corazón y a mejorar la circulación

El riesgo silencioso de las noches calurosas: por qué dormir con altas temperaturas afecta la salud y cuál es la ideal

En exclusiva con Infobae desde Estados Unidos, Oscar Cingolani, cardiólogo de la Universidad Johns Hopkins, explica cómo influye el ambiente en el descanso. Qué es la “grasa marrón” y por qué es metabólicamente buena

El riesgo silencioso de las noches calurosas: por qué dormir con altas temperaturas afecta la salud y cuál es la ideal

Fotografió el 11-S desde el espacio: el impactante relato del astronauta que vio la columna de humo sobre las Torres Gemelas

A bordo de la Estación Espacial Internacional, Frank Culbertson era el único estadounidense fuera de la Tierra durante los atentados de 2001. A 25 años del ataque al World Trade Center, la NASA volvió a difundir el testimonio y las imágenes grabadas por el comandante, quien describió la densidad de las cenizas que se elevaban en el cielo de Manhattan.

Fotografió el 11-S desde el espacio: el impactante relato del astronauta que vio la columna de humo sobre las Torres Gemelas

DEPORTES

Tiene 15 años, corre en autos desde los 12 y afirman que será el próximo argentino en la Fórmula 1

Tiene 15 años, corre en autos desde los 12 y afirman que será el próximo argentino en la Fórmula 1

Arrancan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: sedes, deportes, los abanderados de Argentina y todo lo que hay que saber

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

TELESHOW

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

Juli Poggio habló de las acusaciones de divismo en MasterChef Celebrity: “Es verdad”

Ludovico Di Santo habló del bullying que sufrió por su nombre y reveló por qué eligió uno particular para su hijo

Nico Vázquez lloró al escuchar “The climb” por Avril Lerman en Popstars: “Ella tiene algo”

Duros rumores de separación entre Natalia Pastorutti y su marido Andrés Manini: “Temas monetarios, peleas y gritos”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque

A 25 años del 11-S, del atentado al algoritmo

Cuba: ¿se puede formar personas libres con semejante sistema educativo?

El régimen chino condenó a tres líderes activistas de las vigilias por la represión de Tiananmen por “incitación a la subversión”