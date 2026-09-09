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Receta de colita de cuadril rellena con verduras, rápida y fácil

El corte se prepara con vegetales salteados, condimentos y un centro cremoso. El paso por el horno garantiza una presentación dorada y jugosa

Carne de res asada y rellena con verduras picadas, cortada en lonjas sobre una tabla de madera con patatas asadas y romero.
La colita de cuadril rellena con verduras se presenta como una receta sabrosa, rendidora y fácil de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con un relleno colorido de verduras, la colita de cuadril se transforma en un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Esta receta funciona muy bien para un almuerzo familiar o una cena de fin de semana.

La combinación de carne vacuna, morrón, zanahoria, cebolla y zapallito aporta humedad, aroma y un relleno liviano. La propuesta toma como referencia preparaciones argentinas con colita de cuadril y vegetales salteados.

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Receta de colita de cuadril rellena con verduras

Se trata de una pieza de carne vacuna abierta en forma de libro, rellena con verduras salteadas y cocida al horno. El resultado es una carne tierna, con un centro jugoso y un relleno colorido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 45 minutos.

Ingredientes

  • 1 colita de cuadril de 1,2 kg.
  • 1 cebolla grande.
  • 1 morrón rojo.
  • 1 zanahoria.
  • 1 zapallito.
  • 100 gr de espinaca fresca.
  • 2 dientes de ajo.
  • 100 gr de queso cremoso o mozzarella.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 1 cucharadita de pimentón.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • 100 cc de caldo de carne.
  • Hilo de cocina, cantidad necesaria.
Un corte de carne cruda sobre una tabla de madera rodeado de papas, zanahorias, cebollas, ajos, romero, aceite y sal.
La receta incluye una colita de cuadril de 1,2 kg y verduras como ingredientes principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer colita de cuadril rellena con verduras, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C.
  2. Limpiar la colita de cuadril y retirar el exceso de grasa. Abrirla con un cuchillo filoso en forma de libro, sin llegar a separar las 2 partes.
  3. Condimentar la carne con sal, pimienta, pimentón y orégano.
  4. Picar la cebolla, el morrón, la zanahoria, el zapallito y el ajo.
  5. Calentar el aceite en una sartén amplia. Rehogar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos.
  6. Agregar el zapallito y cocinar durante 3 minutos más. Incorporar la espinaca y apagar el fuego cuando se marchite.
  7. Dejar entibiar el relleno antes de colocarlo sobre la carne. Así se evita que el queso se derrita demasiado rápido y que la carne pierda humedad.
  8. Distribuir las verduras sobre la colita de cuadril abierta. Colocar el queso en el centro y enrollar la carne desde uno de los extremos.
  9. Atar la pieza con hilo de cocina cada 3 o 4 cm para que conserve la forma durante la cocción.
  10. Colocar la carne en una fuente para horno y agregar el caldo en la base.
  11. Cubrir la fuente con papel aluminio y cocinar durante 30 minutos.
  12. Retirar el aluminio y continuar la cocción durante 15 minutos más, hasta que la carne quede dorada.
  13. Dejar reposar la carne durante 10 minutos antes de cortarla. Este descanso ayuda a conservar los jugos en el interior.
  14. Retirar el hilo, cortar en rodajas y servir con ensalada, papas al horno o puré.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal.
  • Grasas: 25 gr.
  • Carbohidratos: 12 gr.
  • Proteínas: 58 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La colita de cuadril rellena se puede conservar en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.

También se puede freezar, entera o cortada en porciones, durante 2 meses. Para descongelarla, pasarla a la heladera durante 12 horas y recalentarla en horno bajo, cubierta con papel aluminio.

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