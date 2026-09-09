Receta de colita de cuadril rellena con verduras, rápida y fácil

La colita de cuadril rellena con verduras se presenta como una receta sabrosa, rendidora y fácil de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con un relleno colorido de verduras, la colita de cuadril se transforma en un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Esta receta funciona muy bien para un almuerzo familiar o una cena de fin de semana.

La combinación de carne vacuna, morrón, zanahoria, cebolla y zapallito aporta humedad, aroma y un relleno liviano. La propuesta toma como referencia preparaciones argentinas con colita de cuadril y vegetales salteados.

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Receta de colita de cuadril rellena con verduras

Se trata de una pieza de carne vacuna abierta en forma de libro, rellena con verduras salteadas y cocida al horno. El resultado es una carne tierna, con un centro jugoso y un relleno colorido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 45 minutos.

Ingredientes

1 colita de cuadril de 1,2 kg.

1 cebolla grande.

1 morrón rojo.

1 zanahoria.

1 zapallito.

100 gr de espinaca fresca.

2 dientes de ajo.

100 gr de queso cremoso o mozzarella.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de pimentón.

1 cucharadita de orégano.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

100 cc de caldo de carne.

Hilo de cocina, cantidad necesaria.

La receta incluye una colita de cuadril de 1,2 kg y verduras como ingredientes principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer colita de cuadril rellena con verduras, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C. Limpiar la colita de cuadril y retirar el exceso de grasa. Abrirla con un cuchillo filoso en forma de libro, sin llegar a separar las 2 partes. Condimentar la carne con sal, pimienta, pimentón y orégano. Picar la cebolla, el morrón, la zanahoria, el zapallito y el ajo. Calentar el aceite en una sartén amplia. Rehogar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos. Agregar el zapallito y cocinar durante 3 minutos más. Incorporar la espinaca y apagar el fuego cuando se marchite. Dejar entibiar el relleno antes de colocarlo sobre la carne. Así se evita que el queso se derrita demasiado rápido y que la carne pierda humedad. Distribuir las verduras sobre la colita de cuadril abierta. Colocar el queso en el centro y enrollar la carne desde uno de los extremos. Atar la pieza con hilo de cocina cada 3 o 4 cm para que conserve la forma durante la cocción. Colocar la carne en una fuente para horno y agregar el caldo en la base. Cubrir la fuente con papel aluminio y cocinar durante 30 minutos. Retirar el aluminio y continuar la cocción durante 15 minutos más, hasta que la carne quede dorada. Dejar reposar la carne durante 10 minutos antes de cortarla. Este descanso ayuda a conservar los jugos en el interior. Retirar el hilo, cortar en rodajas y servir con ensalada, papas al horno o puré.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 520 kcal.

Grasas: 25 gr.

Carbohidratos: 12 gr.

Proteínas: 58 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La colita de cuadril rellena se puede conservar en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.

También se puede freezar, entera o cortada en porciones, durante 2 meses. Para descongelarla, pasarla a la heladera durante 12 horas y recalentarla en horno bajo, cubierta con papel aluminio.

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