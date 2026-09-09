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Manchas amarillas en las almohadas, qué hacer para limpiarlas sin dañarlas

La acumulación de humedad y residuos corporales puede afectar tanto la apariencia de la ropa de cama como las condiciones de higiene, razón por la cual los especialistas recomiendan sostener una rutina de cuidado a lo largo del tiempo

Una almohada blanca con una mancha amarilla, botellas de limpieza, un recipiente con agua y jabón, y una lavadora al fondo.
El sudor nocturno favorece la aparición gradual de manchas amarillas en las almohadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sudor nocturno puede dejar manchas amarillas en las almohadas. Un cambio de color asociado a la acumulación de humedad y a procesos de oxidación que, con el tiempo, alteran las fibras y dificultan la limpieza.

La acumulación de sudor favorece la aparición de manchas persistentes

El problema suele desarrollarse de manera gradual. Durante el descanso, la transpiración, aceites naturales de la piel y otros residuos corporales pueden quedar retenidos en la superficie y el relleno. Con el paso del tiempo, esa acumulación puede derivar en marcas amarillentas que resultan difíciles de quitar con un lavado común.

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Infografía con ilustraciones de una persona durmiendo, productos de limpieza, una lavadora y texto sobre el cuidado de las almohadas.
La humedad y los aceites naturales de la piel quedan retenidos en las fibras textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés), la sudoración es un mecanismo normal del cuerpo para regular la temperatura. Cuando esa humedad se mantiene en contacto frecuente con textiles de uso diario, fundas y almohadas, aumenta la posibilidad de que se concentren residuos orgánicos que luego se fijan en la tela.

The Spruce, sitio especializado en limpieza y tareas domésticas, informó que el sudor en almohadas puede tratarse con recursos de uso doméstico antes del lavado, en lugar de desechar la pieza de inmediato. El medio detalló procedimientos basados en productos habituales y recomendó verificar siempre el tipo de almohada antes de aplicar cualquier método.

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Bicarbonato, agua oxigenada y jabón: alternativas de pretratamiento

Plano cercano del rostro de una persona dormida sobre una almohada blanca con gotas de sudor en la piel y una lámpara al fondo.
El bicarbonato y el agua oxigenada funcionan como opciones de pretratamiento para algunas manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las opciones mencionadas consiste en preparar una pasta con bicarbonato de sodio y unas gotas de peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Esa mezcla se aplica sobre la zona afectada y se trabaja con cepillo de cerdas suaves. Luego, debe permanecer al menos 15 minutos antes del lavado.

Otra posibilidad es usar una solución hecha con 1 taza de agua tibia y unas gotas de jabón para vajilla. En ese caso, el cepillo se humedece en la mezcla para frotar la zona afectada. Después se retira el excedente con un paño antes de lavar la pieza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la higiene del entorno doméstico y de los textiles de contacto frecuente contribuye a reducir la exposición a suciedad y microorganismos. La OMS no establece un método específico para quitar este tipo de marcas. Aunque sus recomendaciones generales sobre higiene personal y del hogar refuerzan la importancia de lavar con regularidad los elementos de descanso.

No todas las almohadas pueden ir al lavarropas

Manos de persona metiendo una almohada blanca en una lavadora de carga frontal con la puerta abierta. Cesto de ropa en segundo plano.
Las indicaciones del fabricante determinan el método de limpieza más seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento depende del material de relleno. De acuerdo con The Spruce, las almohadas de plumón, plumas naturales o fibra sintética de poliéster suelen poder lavarse a máquina.

Antes de hacerlo, conviene tratar previamente la superficie con detergente para ropa o con un quitamanchas enzimático y dejar actuar el producto durante al menos 15 minutos.

Primer plano de un hombre caucásico dormido de lado, con barba rubia y una mancha de saliva en la almohada blanca.
Las almohadas de poliéster, plumas o plumón suelen admitir ciclos suaves en el lavarropas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, la recomendación es usar agua fría o tibia, un ciclo suave y una cantidad reducida de detergente. También se aconseja añadir un enjuague extra para retirar cualquier resto de jabón. En el secado, la temperatura debe mantenerse entre baja y media, con esponjado manual cada 15 minutos para ayudar a conservar la forma.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que seguir las indicaciones de cuidado ayuda a prolongar su vida útil y evitar daños asociados a limpiezas inadecuadas. Esa precaución resulta relevante en este caso, ya que algunos materiales pueden deteriorarse por la agitación o por el calor.

Espuma viscoelástica, látex y sistemas especiales requieren más cuidado

El reemplazo de la almohada resulta necesario cuando pierde su forma y no logra recuperarla
El reemplazo de la almohada resulta necesario cuando pierde su forma y no logra recuperarla

No todos los modelos admiten el mismo tratamiento. Las almohadas con funciones de enfriamiento o calefacción no deberían lavarse a máquina porque sus componentes internos pueden dañarse. Lo mismo ocurre con las de espuma viscoelástica y de látex, cuyos rellenos pueden deformarse o romperse con el movimiento del tambor.

La Asociación Estadounidense del Pulmón subraya que mantener limpios artículos de cama puede ayudar a reducir la presencia de irritantes domésticos, como polvo y otros residuos que se acumulan con el uso. Esa recomendación vuelve relevante la limpieza periódica, pero también el respeto por las instrucciones de cuidado para evitar daños.

Frecuencia de lavado influye en el estado general de la ropa de cama

Hombre y mujer sentados en la cama; la mujer sujeta una funda de almohada blanca, el hombre sostiene una almohada blanca. Ventana detrás.
El cambio semanal de las fundas reduce la acumulación de sudor y residuos corporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de quitar manchas visibles, el mantenimiento regular cumple un papel preventivo. The Spruce aconseja lavar las almohadas una o dos veces por año, aunque plantea como escenario ideal hacerlo cada tres a seis meses.

También recomienda cambiar las fundas una vez por semana como mínimo, y con mayor frecuencia en períodos de sudoración intensa o enfermedad. Entre los puntos centrales para el cuidado de las almohadas, el texto destaca:

  • Tratar las manchas antes del lavado
  • Revisar si el material admite lavado a máquina
  • Usar ciclos suaves con poca cantidad de detergente
  • Hacer un enjuague adicional para retirar residuos
  • Reemplazar la almohada cuando ya no recupere su forma tras amasarla o esponjarla

La Clínica Mayo indica que un entorno de descanso limpio forma parte de los hábitos vinculados al sueño saludable. En esa línea, la limpieza periódica de almohadas y fundas aparece como una medida de cuidado doméstico que también puede contribuir al confort cotidiano.

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