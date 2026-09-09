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Michael Bublé, a los 51: por qué su elegancia clásica sigue conquistando arriba y abajo del escenario

El cantante canadiense y esposo de Luisana Lopilato, que este miércoles celebra su cumpleaños, consolidó una identidad visual basada en la sastrería, los tonos sobrios y una presencia escénica que combina tradición, carisma y vigencia

Michael Bublé construye su imagen pública alrededor de la sastrería clásica (REUTERS/Lauren Justice)
Michael Bublé construye su imagen pública alrededor de la sastrería clásica (REUTERS/Lauren Justice)
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Michael Bublé cumple este miércoles 51 años y su estilismo mantiene una identidad asociada al traje clásico, la sastrería ajustada y la imagen de un crooner contemporáneo, con una voz suave y una presencia escénica elegante en la moda.

A lo largo de su carrera, el cantante canadiense y esposo de Luisana Lopilato construyó una presencia pública en la que la ropa funciona como una extensión de su repertorio, marcado por estándares, pop orquestado y una puesta en escena que remite a las grandes figuras del entretenimiento de mediados del siglo XX.

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El cantante canadiense sostuvo una línea visual estable, apoyada en smokings, trajes oscuros (REUTERS/Mario Anzuoni)
El cantante canadiense sostuvo una línea visual estable, apoyada en smokings, trajes oscuros (REUTERS/Mario Anzuoni)

El caso de Michael Bublé resulta singular dentro del circuito pop de las últimas décadas. Mientras buena parte de la industria avanzó hacia una estética más informal, deportiva o experimental, el intérprete sostuvo una línea visual estable, apoyada en smokings, trajes oscuros, camisas blancas, corbatas sobrias y zapatos de cuero de acabado pulido. Esa continuidad le permitió fijar una marca reconocible y convertir el vestuario en uno de los elementos centrales de su perfil artístico.

El guardarropa de Michael Bublé se apoya en la sastrería tradicional

En el centro del estilismo de Michael Bublé aparece la sastrería. El cantante suele recurrir a sacos estructurados, pantalones de caída recta o apenas entallada y una paleta dominada por negro, azul marino, gris carbón y blanco.

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Los tonos negro, azul marino, gris carbón y blanco dominan su guardarropa (REUTERS/Lauren Justice)
Los tonos negro, azul marino, gris carbón y blanco dominan su guardarropa (REUTERS/Lauren Justice)

La elección no responde solo a una preferencia formal: también ordena su imagen pública y la conecta con un linaje de cantantes de escenario, especialmente los vinculados al jazz vocal y al pop melódico.

Michael Bublé construye su imagen pública alrededor de la sastrería clásica (REUTERS/Bernadett Szabo)
Michael Bublé construye su imagen pública alrededor de la sastrería clásica (REUTERS/Bernadett Szabo)

La ropa no busca imponerse sobre la figura del artista ni competir con el espectáculo, sino acompañar la interpretación. En ese sentido, el traje opera como un código de estabilidad. La sobriedad de las prendas deja espacio para la voz, el gesto y la interacción con la orquesta o la banda, sin sumar distracciones innecesarias.

La imagen de crooner contemporáneo explica buena parte de su elección estética

El vínculo entre vestuario y repertorio es una de las claves para leer a Bublé. Desde sus primeros años de exposición internacional, su proyecto artístico se apoyó en una actualización del crooner clásico.

Junto a su mujer, la argentina Luisana Lopilato, en la 54ª edición de los premios Juno (REUTERS/Chris Helgren)
Junto a su mujer, la argentina Luisana Lopilato, en la 54ª edición de los premios Juno (REUTERS/Chris Helgren)

Esa referencia remite a cantantes que hicieron del esmoquin y del traje una segunda piel escénica. En su caso, esa tradición se tradujo en una versión más cercana al siglo XXI, con cortes más limpios y una silueta menos rígida. El resultado es una imagen elegante, reconocible y de baja volatilidad, algo poco frecuente en una industria que suele premiar el cambio constante.

En lugar de redefinirse a través de giros bruscos, el artista canadiense sostuvo una estética de continuidad. Esa decisión fortaleció su identidad y lo ubicó en una zona distinta a la de otros músicos pop, más dependientes de tendencias estacionales.

Los smokings y las prendas oscuras definen buena parte de su identidad visual (REUTERS/Vincenzo Livieri)
Los smokings y las prendas oscuras definen buena parte de su identidad visual (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Otro rasgo del estilismo de Bublé es la moderación en el uso del color. Predominan los tonos neutros, con apariciones puntuales de bordó, azul profundo o texturas satinadas en contextos de gala.

La lógica es clara: mantener un campo visual ordenado y favorecer una imagen atemporal. En fotos promocionales, alfombras rojas y conciertos, ese criterio se repite con pocas variaciones.

Los trajes suelen aparecer ajustados sin exceso, con hombros definidos y proporciones clásicas, un recurso que actualiza la sastrería sin llevarla al terreno de la moda de pasarela.

Los accesorios siguen la misma línea: corbatas de seda, moños, pañuelos discretos, relojes sobrios y zapatos formales. La suma de esos elementos produce una elegancia controlada, más cercana a la precisión que al despliegue.

La estética del cantante canadiense remite a la tradición de los grandes crooners (REUTERS/Jennifer Gauthier)
La estética del cantante canadiense remite a la tradición de los grandes crooners (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Aunque el traje domina su imagen, no construye una figura distante. Parte de su eficacia estética está en combinar formalidad con una actitud relajada.

En escena, suele desarmar el protocolo con humor, movimiento y un lenguaje corporal accesible. Esa tensión entre ropa clásica y desempeño distendido le permite evitar que el vestuario se lea como rigidez.

Esa combinación explica por qué su imagen funciona tanto en conciertos como en televisión, campañas y eventos públicos. El traje proyecta orden y profesionalismo; la actitud, en cambio, introduce cercanía. El equilibrio entre ambos planos le dio consistencia a su marca personal y ayudó a sostenerla durante años sin signos de agotamiento visual.

En tiempos de reinvenciones permanentes, Michael Bublé eligió otro camino: hacer de la constancia su sello. A los 51, su estilo sigue transmitiendo sofisticación, cercanía y una idea de elegancia clásica que aún conserva lugar propio dentro del universo pop.

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