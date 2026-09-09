Incompetencia instrumentalizada: cómo detectar cuando alguien evade tareas para que otro las haga

La incompetencia instrumentalizada desplaza tareas cotidianas hacia una sola persona que termina resolviendo, organizando y recordando todo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hay situaciones que se repiten tanto que dejan de verse: alguien dice “no sé hacerlo” o lo intenta tan mal que la otra persona termina haciendo todo. Una vez puede ser torpeza. Dos veces, descuido. Cuando se convierte en patrón, los especialistas le dan un nombre: incompetencia instrumentalizada.

No se trata de limitaciones reales. Es el uso de la aparente incapacidad como herramienta para evitar responsabilidades compartidas y transferir la carga a la otra persona. Y aunque puede ocurrir en el trabajo o entre amigos, es en la pareja donde sus efectos resultan más destructivos.

PUBLICIDAD

Fingir que no se sabe: así opera el mecanismo

La incompetencia instrumentalizada funciona de dos maneras: o la persona alega directamente que no sabe realizar una tarea, o la ejecuta con tanta deficiencia que quien la observa termina asumiendo el control. El resultado es idéntico: la responsabilidad cambia de manos.

La psicóloga Susan Albers, de la Cleveland Clinic, describe el mecanismo con precisión: “Es cuando una persona hace una tarea mal, de forma consciente o inconsciente, para evitar tener que hacerla de nuevo en el futuro”. En su práctica clínica, señala que el fenómeno aparece con frecuencia en consulta, impulsado por la atención que le han dado las redes sociales en los últimos años.

PUBLICIDAD

Cleveland Clinic explicó que la incompetencia instrumentalizada aparece cuando alguien dice que no sabe hacer una tarea o la hace mal y otra persona la asume (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que distingue a la incompetencia instrumentalizada de la torpeza genuina no pasa por la habilidad, sino por la repetición y la selectividad. Quien la practica suele mostrarse capaz en otros contextos (en el trabajo, con amigos, en actividades que le interesan), pero sistemáticamente “no puede” con “estas” tareas, como son las que surgen dentro de un vínculo.

Cuatro señales que permiten identificar el patrón

Albers identifica una serie de señales que, sumadas, configuran la dinámica:

Traslado del error hacia afuera: culpar a la otra persona de no haber explicado bien la tarea, en lugar de asumir la responsabilidad. “Cambiar la culpa hacia otra persona es una señal de alerta”, advierte la psicóloga. Incapacidad selectiva: el comportamiento aparece únicamente en tareas domésticas, de cuidado o de gestión compartida, no en las áreas que le resultan motivadoras. Resistencia al aprendizaje: ante una explicación o corrección, la persona no mejora. El “no sé” se mantiene estable en el tiempo. Alivio cuando la otra persona asume la tarea: no hay incomodidad ni intento de recuperarla, sino un repliegue tranquilo.

La incompetencia instrumentalizada puede ser consciente o inconsciente y produce una distribución desigual del trabajo físico y mental en las relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando estos elementos se combinan y se repiten, dejan de ser incidentes aislados para convertirse en una dinámica instalada.

La carga invisible que recae sobre quien sí hace

El impacto más documentado de este patrón no es la tarea en sí, sino lo que arrastra consigo: la carga cognitiva, es decir, todo el trabajo mental de planificar, anticipar, recordar, delegar y supervisar que precede y organiza las tareas concretas. Esa carga recae, de manera desproporcionada, sobre quien sí cumple con su parte.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en Archives of Women’s Mental Health con una muestra de 322 madres encontró que la distribución del trabajo cognitivo doméstico era más desigual que la del trabajo físico: las mujeres asumían una porción más alta de planificación que de ejecución. Esa carga se asoció con más depresión, más estrés, más agotamiento y peor calidad en las relaciones.

El desgaste es acumulativo y silencioso. Quien carga con todo no suele identificarlo de inmediato como injusticia: lo vive como algo que “así funciona” en su relación, hasta que el resentimiento se vuelve difícil de ignorar.

PUBLICIDAD

Planificar, anticipar, recordar y organizar antes de que una tarea empiece también es trabajo. Esa carga cognitiva recae, de manera desproporcionada, sobre quien sí cumple con su parte del vínculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Torpeza real o evasión: cómo distinguirlas

No toda dificultad es instrumentalizada. Hay personas que genuinamente no aprendieron ciertas tareas, que tienen miedos genuinos al fracaso o que atraviesan momentos de baja energía o motivación. La distinción importa porque determina cómo se aborda la situación.

Albers propone una pregunta práctica: ¿la persona muestra disposición a aprender o mejorar cuando se le señala el problema? Si hay voluntad de cambio y se traduce en acción, probablemente se trate de una limitación real. Si el “no sé” persiste sin modificación frente a cualquier intento de diálogo o apoyo, la conducta apunta más a la evasión.

PUBLICIDAD

Otro indicador es la especificidad: la incompetencia instrumentalizada rara vez es generalizada. Quien la practica no falla en todo, sino en las tareas que prefiere no hacer.

Lo que puede estar detrás: entre la manipulación y el automatismo

Cuando alguien dice "no sé hacerlo" o lo intenta tan mal que el otro termina asumiendo todo, puede que no sea torpeza: la incompetencia instrumentalizada es el uso de la aparente incapacidad como herramienta para evitar responsabilidades compartidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las complejidades de este fenómeno es que no siempre es deliberado. Albers distingue entre quienes lo hacen de forma consciente, como estrategia de control o manipulación, y quienes lo han incorporado como hábito sin registrarlo como tal.

PUBLICIDAD

En algunos casos, el patrón se vincula con rasgos como el sentido de privilegio, la agresividad pasiva o la evitación de responsabilidades. En otros, aparece como mecanismo de defensa: el psicólogo Martin Seligman, junto a Steven Maier y Bruce Overmier, formuló el concepto de indefensión aprendida a partir de experimentos publicados en 1967: cuando una persona percibe que sus acciones no tienen efecto sobre lo que le ocurre, deja de intentarlo, aunque luego el contexto cambie.

Una revisión publicada en Frontiers in Psychiatry profundiza en la neurobiología de ese mecanismo y su relación con la depresión, el trauma y la pérdida de agencia. En ese marco, hacer mal una tarea o evitarla puede ser menos una estrategia consciente que la expresión de alguien que ya no cree que su esfuerzo vaya a cambiar algo.

PUBLICIDAD

Esta distinción no exime de responsabilidad, pero sí cambia el abordaje: no es lo mismo hablar con alguien que manipula que con alguien que necesita herramientas para salir de un hábito que la propia persona no termina de ver.

Qué hacer cuando el patrón ya está instalado

Reconocer la incompetencia instrumentalizada no garantiza que desaparezca, pero sí interrumpe el ciclo: el de asumir que "así son las cosas" cuando, en realidad, nadie decidió que tenía que ser así. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Albers ofrece recomendaciones concretas para quien identifica esta dinámica en su relación:

No tomar el relevo automáticamente . Hacer la tarea por la otra persona refuerza el ciclo. Esperar, aunque genere incomodidad, envía una señal de que no habrá quien resuelva lo que el otro evita.

Nombrar el patrón, no el episodio . Hablar de la dinámica general (“noto que siempre termino haciendo esto yo”) es más útil que discutir cada incidente puntual.

Revisar los propios hábitos . Si hay tendencia al perfeccionismo o a evitar conflictos, es posible que se esté facilitando involuntariamente que el otro no asuma su parte.

Distribuir tareas según habilidades reales , no según quién termina haciéndolas por inercia.

Considerar orientación profesional si el diálogo no produce cambios. Un espacio terapéutico puede ayudar a ambas partes a identificar la dinámica y modificarla.

Reconocer la incompetencia instrumentalizada no garantiza que desaparezca, pero sí interrumpe el ciclo en el que se sostiene: el de asumir que “así son las cosas” cuando, en realidad, nadie decidió que tenía que ser así.

PUBLICIDAD