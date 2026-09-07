Receta de tarta de pollo con cebolla y huevo, rápida y fácil

El paso a paso de la tarta de pollo indica precalentar el horno a 180 grados y forrar una tartera mediana con un disco de mas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tarta de pollo con cebolla y huevo es uno de esos platos que aparecen en la mesa de los argentinos casi sin aviso: cuando hay poco tiempo, ganas de comer rico y un paquete de discos de tarta en la heladera. Con esos 3 ingredientes rinde para entre seis y ocho porciones.

En muchos hogares del interior del país, esta tarta es la reina de los almuerzos del fin de semana o la cena de los lunes. Se prepara con pollo cocido o con las sobras del día anterior, lo que la convierte en una receta de aprovechamiento inteligente y sin desperdicio.

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Receta de tarta de pollo con cebolla y huevo

Se trata de una tarta salada con base y tapa de masa comprada, rellena con pollo desmenuzado, cebolla rehogada y huevos batidos que ligan todo el relleno. El resultado es una preparación jugosa por dentro y dorada y crocante por fuera.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 discos de masa para tarta (comprados, de hojaldre o masa quebrada)

500 gr de pechuga de pollo, cocida y desmenuzada

2 cebollas medianas, picadas

3 huevos

1 huevo batido extra, para pintar la tapa

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de orégano seco

Nuez moscada a gusto (opcional)

La tarta salada se prepara con base y tapa de masa comprada, pollo desmenuzado, cebolla rehogada y huevos batidos para integrar el relleno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de pollo con cebolla y huevo, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado). Enmantecar una tartera mediana y forrarla con 1 disco de masa. Pinchar la base con un tenedor y reservar. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla picada por unos 8 a 10 minutos, hasta que esté transparente y blanda. Salpimentar. Retirar del fuego y dejar entibiar. Incorporar el pollo desmenuzado y mezclar bien. En un bol aparte, batir los 3 huevos. Condimentar con sal, pimienta, orégano y nuez moscada. Volcar sobre la mezcla de pollo y cebolla, y revolver hasta integrar todo. Verter el relleno sobre la masa en la tartera y distribuirlo de forma pareja. Cubrir con el segundo disco de masa. Sellar bien los bordes con los dedos o con un tenedor. Pinchar la tapa en varios lugares para que salga el vapor durante la cocción. Pintar la tapa con el huevo batido para lograr un dorado parejo. Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada. Retirar, dejar reposar 5 minutos y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 a 8 porciones según el tamaño de la tartera y el grosor de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 21 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se conserva en la heladera hasta 3 días, cubierta con film o en un recipiente hermético. Para recalentar, llevar al horno a 160 ℃ por 10 minutos para que recupere el crocante de la masa. También se puede freezar ya cocida y fría, por hasta 2 meses; descongelar en la heladera y regenerar en horno.