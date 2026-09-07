Receta de medallones de mijo con ensalada verde, rápida y fácil

Cuando el apuro manda y el cuerpo pide algo liviano, pocas preparaciones resultan tan prácticas como esta. Crujientes por fuera y suaves por dentro, los medallones de mijo logran ese equilibrio que invita a comer mejor, sin resignar sabor. Cada bocado recuerda a esas comidas caseras que reconfortan, pero en clave moderna y saludable. El aroma a vegetales frescos, el dorado tentador en la superficie y la textura esponjosa por dentro despiertan el apetito apenas salen de la sartén o el horno.
Esta combinación sencilla y colorida, ideal para quienes buscan sumar granos y verdes a la dieta diaria, suele lucirse en almuerzos exprés, viandas escolares, picnics o cenas de entresemana donde el tiempo escasea pero la alimentación importa.
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Receta de medallones de mijo con ensalada verde
Se trata de discos dorados y firmes, elaborados a partir de mijo cocido mezclado con vegetales frescos —como cebolla, zanahoria y ajo— y un toque de avena fina para darles cuerpo y textura. La mezcla se une gracias al huevo y se condimenta con hierbas frescas y especias, logrando un sabor suave y agradable.
Se pueden cocinar tanto al horno como en sartén, obteniendo una superficie crocante y un interior tierno. Se sirven acompañados con una generosa ensalada de hojas verdes, aportando frescura y colorido al plato. Esta preparación es una opción vegetariana, accesible y rápida, ideal para quienes buscan sumar variedad y nutrientes a su menú diario sin complicaciones.
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Tiempo de preparación
Total: 40 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 taza de mijo pelado
- 2 tazas de agua
- 1 cebolla chica
- 1 zanahoria
- 1 diente de ajo
- 1 huevo
- 4 cucharadas de avena fina
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite (para dorar)
- 1 planta de lechuga
- 1 planta de rúcula
- 1 planta de espinaca fresca (opcional)
- 1 limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
Cómo hacer medallones de mijo con ensalada verde, paso a paso
- Enjuagar el mijo bajo agua fría y hervir con 2 tazas de agua y una pizca de sal a fuego bajo, tapado, por 15 minutos. Dejar enfriar.
- Picar bien chiquito la cebolla, rallar la zanahoria y picar el ajo.
- Saltear cebolla, zanahoria y ajo en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que estén tiernos.
- En un bol, mezclar el mijo cocido, las verduras salteadas, el huevo, la avena y el perejil. Salpimentar.
- Formar discos de 1,5 cm de alto y acomodarlos en una placa aceitada o sartén antiadherente.
- Cocinar en horno medio (180 °C) o sartén, vuelta y vuelta, hasta que estén dorados (10 minutos por lado). No manipular en caliente: dejar que tomen cuerpo antes de girar.
- Lavar y escurrir bien las hojas verdes. Mezclar lechuga, rúcula y espinaca en un bol, aderezar con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta justo antes de servir.
- Servir los medallones tibios junto a la ensalada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 porciones
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 32 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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