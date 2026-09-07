Receta de medallones de mijo con ensalada verde, rápida y fácil

Con cada medallón que llega al plato, la mesa se llena de sabor, color y ese toque de comida casera que tanto reconforta. No hace falta complicarse para disfrutar de una opción nutritiva y liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando el apuro manda y el cuerpo pide algo liviano, pocas preparaciones resultan tan prácticas como esta. Crujientes por fuera y suaves por dentro, los medallones de mijo logran ese equilibrio que invita a comer mejor, sin resignar sabor. Cada bocado recuerda a esas comidas caseras que reconfortan, pero en clave moderna y saludable. El aroma a vegetales frescos, el dorado tentador en la superficie y la textura esponjosa por dentro despiertan el apetito apenas salen de la sartén o el horno.

Esta combinación sencilla y colorida, ideal para quienes buscan sumar granos y verdes a la dieta diaria, suele lucirse en almuerzos exprés, viandas escolares, picnics o cenas de entresemana donde el tiempo escasea pero la alimentación importa.

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Receta de medallones de mijo con ensalada verde

Se trata de discos dorados y firmes, elaborados a partir de mijo cocido mezclado con vegetales frescos —como cebolla, zanahoria y ajo— y un toque de avena fina para darles cuerpo y textura. La mezcla se une gracias al huevo y se condimenta con hierbas frescas y especias, logrando un sabor suave y agradable.

Se pueden cocinar tanto al horno como en sartén, obteniendo una superficie crocante y un interior tierno. Se sirven acompañados con una generosa ensalada de hojas verdes, aportando frescura y colorido al plato. Esta preparación es una opción vegetariana, accesible y rápida, ideal para quienes buscan sumar variedad y nutrientes a su menú diario sin complicaciones.

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Tiempo de preparación

Total: 40 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 taza de mijo pelado

2 tazas de agua

1 cebolla chica

1 zanahoria

1 diente de ajo

1 huevo

4 cucharadas de avena fina

2 cucharadas de perejil picado

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite (para dorar)

1 planta de lechuga

1 planta de rúcula

1 planta de espinaca fresca (opcional)

1 limón

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Al final del día, nada mejor que sentarse a la mesa con la tranquilidad de haber elegido una comida completa, económica y llena de color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer medallones de mijo con ensalada verde, paso a paso

Enjuagar el mijo bajo agua fría y hervir con 2 tazas de agua y una pizca de sal a fuego bajo, tapado, por 15 minutos. Dejar enfriar. Picar bien chiquito la cebolla, rallar la zanahoria y picar el ajo. Saltear cebolla, zanahoria y ajo en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que estén tiernos. En un bol, mezclar el mijo cocido, las verduras salteadas, el huevo, la avena y el perejil. Salpimentar. Formar discos de 1,5 cm de alto y acomodarlos en una placa aceitada o sartén antiadherente. Cocinar en horno medio (180 °C) o sartén, vuelta y vuelta, hasta que estén dorados (10 minutos por lado). No manipular en caliente: dejar que tomen cuerpo antes de girar. Lavar y escurrir bien las hojas verdes. Mezclar lechuga, rúcula y espinaca en un bol, aderezar con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta justo antes de servir. Servir los medallones tibios junto a la ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 32 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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