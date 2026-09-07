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Receta de medallones de mijo con ensalada verde, rápida y fácil

Cuando el reloj apremia y el apetito pide algo liviano, pocas opciones resultan tan tentadoras como una combinación fresca y práctica

Tres medallones dorados y una ensalada de hojas verdes con rodajas de pepino y rábano dentro de un plato blanco.
Con cada medallón que llega al plato, la mesa se llena de sabor, color y ese toque de comida casera que tanto reconforta. No hace falta complicarse para disfrutar de una opción nutritiva y liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando el apuro manda y el cuerpo pide algo liviano, pocas preparaciones resultan tan prácticas como esta. Crujientes por fuera y suaves por dentro, los medallones de mijo logran ese equilibrio que invita a comer mejor, sin resignar sabor. Cada bocado recuerda a esas comidas caseras que reconfortan, pero en clave moderna y saludable. El aroma a vegetales frescos, el dorado tentador en la superficie y la textura esponjosa por dentro despiertan el apetito apenas salen de la sartén o el horno.

Esta combinación sencilla y colorida, ideal para quienes buscan sumar granos y verdes a la dieta diaria, suele lucirse en almuerzos exprés, viandas escolares, picnics o cenas de entresemana donde el tiempo escasea pero la alimentación importa.

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Receta de medallones de mijo con ensalada verde

Se trata de discos dorados y firmes, elaborados a partir de mijo cocido mezclado con vegetales frescos —como cebolla, zanahoria y ajo— y un toque de avena fina para darles cuerpo y textura. La mezcla se une gracias al huevo y se condimenta con hierbas frescas y especias, logrando un sabor suave y agradable.

Se pueden cocinar tanto al horno como en sartén, obteniendo una superficie crocante y un interior tierno. Se sirven acompañados con una generosa ensalada de hojas verdes, aportando frescura y colorido al plato. Esta preparación es una opción vegetariana, accesible y rápida, ideal para quienes buscan sumar variedad y nutrientes a su menú diario sin complicaciones.

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Tiempo de preparación

Total: 40 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de mijo pelado
  • 2 tazas de agua
  • 1 cebolla chica
  • 1 zanahoria
  • 1 diente de ajo
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de avena fina
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de aceite (para dorar)
  • 1 planta de lechuga
  • 1 planta de rúcula
  • 1 planta de espinaca fresca (opcional)
  • 1 limón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
Tabla de madera con tres medallones de mijo en un plato, un tazón de ensalada, pepino cortado, cebolla morada, ajo, aceite y granos de mijo.
Al final del día, nada mejor que sentarse a la mesa con la tranquilidad de haber elegido una comida completa, económica y llena de color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer medallones de mijo con ensalada verde, paso a paso

  1. Enjuagar el mijo bajo agua fría y hervir con 2 tazas de agua y una pizca de sal a fuego bajo, tapado, por 15 minutos. Dejar enfriar.
  2. Picar bien chiquito la cebolla, rallar la zanahoria y picar el ajo.
  3. Saltear cebolla, zanahoria y ajo en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que estén tiernos.
  4. En un bol, mezclar el mijo cocido, las verduras salteadas, el huevo, la avena y el perejil. Salpimentar.
  5. Formar discos de 1,5 cm de alto y acomodarlos en una placa aceitada o sartén antiadherente.
  6. Cocinar en horno medio (180 °C) o sartén, vuelta y vuelta, hasta que estén dorados (10 minutos por lado). No manipular en caliente: dejar que tomen cuerpo antes de girar.
  7. Lavar y escurrir bien las hojas verdes. Mezclar lechuga, rúcula y espinaca en un bol, aderezar con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta justo antes de servir.
  8. Servir los medallones tibios junto a la ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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