Tendencias

7 cambios económicos que pueden actualizar un living sin remodelarlo

Especialistas en interiorismo señalan intervenciones domésticas que ayudan a mejorar la atmósfera, ordenar la escena visual y sumar identidad

Ilustración en acuarela de una sala con sofá marrón, mesa baja blanca, sillón, cuadro en la pared y gran ventana arqueada hacia el jardín.
Los cambios reversibles permiten actualizar el ambiente sin modificar su estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Renovar el living no siempre exige una obra. Una serie de cambios puntuales en color, distribución, iluminación y decoración puede modificar la percepción del ambiente y actualizar un espacio que quedó atrás en el tiempo.

Se reúnen una serie de consejos de acuerdo con recomendaciones publicadas por el sitio especializado en limpieza y estilo de vida, The Spruce, y respaldadas por diseñadores de interiores consultados por ese medio especializado.

PUBLICIDAD

En la guía, profesionales del diseño coincidieron en que el living ofrece margen para una renovación gradual porque no depende de instalaciones complejas. A partir de esa base, señalaron siete intervenciones de bajo impacto estructural que permiten reorganizar el lugar y alterar su apariencia sin modificar la arquitectura.

1. Papel tapiz adhesivo: incorporar color y dibujo sin intervención permanente

Vista frontal de un salón moderno con un tapiz de bosque en la pared. Incluye un sofá modular, un sillón lounge, mesas auxiliares, lámparas y cortinas blancas.
El papel tapiz adhesivo incorpora color y dibujo sin modificar de forma permanente las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las primeras sugerencias apunta a sumar papel tapiz adhesivo para introducir un cambio visual en paredes o sectores puntuales. Según The Spruce, la diseñadora y directora de interiores, Jessica Shaw, recomendó perder el temor a los colores y patrones. Optar por variantes autoadhesivas que facilitan la colocación y remoción.

PUBLICIDAD

El carácter removible de ese recurso aparece como uno de los argumentos centrales. Si el resultado no convence o surgen imperfecciones durante la colocación, el material puede retirarse y volver a instalarse. En ese sentido, la propuesta apunta a:

  • Incorporar contraste en una pared principal
  • Modificar el fondo visual de estanterías o rincones de lectura
  • Probar estampados sin convertir el cambio en definitivo

2. La pintura: como una vía directa para actualizar la atmósfera

Salón con sofá modular beige, mesa de centro de madera y alfombra redonda de yute. Las estanterías integradas y paredes son color burdeos, con un ventanal arqueado.
La pintura actualiza la atmósfera del living y permite renovar paredes y molduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las alternativas destacadas es el uso de pintura contemporánea para transformar la lectura general del espacio. Shaw sostuvo que cubrir un ambiente con color puede tener un efecto marcado y que, al tratarse de pintura, el cambio conserva un margen de reversibilidad.

La diseñadora Mallory Robins añadió que pintar paredes completas o molduras envejecidas puede reconfigurar la sensación del living de forma inmediata. La observación no se limita al color de base: también incluye terminaciones y detalles que, con el paso del tiempo, pueden reforzar una estética desactualizada.

3. Reordenar los muebles: cambia la circulación y redefine las visuales

Un salón-comedor moderno con un sofá blanco grande, una mesa de centro de madera natural, alfombra de yute y lámparas de techo colgantes de mimbre sobre un suelo de madera.
La reorganización de los muebles modifica la circulación y las líneas de visión del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones, mover los muebles puede producir un efecto de renovación sin incorporar elementos nuevos. Elizabeth Bennett, también diseñadora, señaló que una reconfiguración atenta puede hacer que el espacio se sienta distinto.

La propuesta incluye revisar tanto la disposición actual como las líneas de visión hacia el interior, a través y alrededor del cuarto. Entre los ajustes mencionados por la especialista figuran:

  • Separar el sillón de la pared y hacerlo flotar dentro del ambiente
  • Reorganizar el sector de conversación
  • Despejar trayectos visuales y de circulación

4. Variar la iluminación: lámparas, focos y puntos de luz complementarios

Sala de estar con armario blanco, sillón de cuero y otomana, estantes flotantes con plantas y objetos decorativos, planta Monstera, cortinas y alfombras.
La iluminación cálida mejora la percepción del espacio y aporta una sensación más acogedora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento también remarcó que la iluminación del living no depende solamente de la instalación fija. Shaw planteó que, más que pensar en una reforma eléctrica, conviene evaluar qué elementos ya existen y cuáles pueden reemplazarse o sumarse para cambiar la percepción del espacio.

Bennett, por su parte, recomendó bombitas de 2700 K, una temperatura de color blanco cálido, frente a opciones más frías. Sugirió aprovechar reguladores de intensidad cuando estén disponibles.

Además, la nota indicó que cambiar pantallas antiguas o sumar una lámpara en un rincón oscuro puede alterar el equilibrio lumínico y generar otra lectura del conjunto.

5. Alfombra nueva: reorganizar la paleta y modificar escala visual del espacio

Vista de un salón moderno con sofá modular beige, cojines verdes y marrones, mesa de centro de madera oscura, puf verde y alfombra clara. Al fondo, un comedor y cocina.
Una alfombra nueva transforma la paleta y altera la escala visual de la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los elementos textiles, The Spruce destacó que la alfombra suele ser una de las superficies más extensas del living. Por eso, tiene capacidad para incidir en el carácter del ambiente.

Shaw indicó que, si hubiera que priorizar una única incorporación, una alfombra podría producir un cambio visible al introducir una paleta distinta o una textura ausente hasta ese momento.

La variedad de estilos disponibles permite orientar el resultado hacia registros diferentes. El artículo mencionó tres posibilidades frecuentes:

  • Una presencia cromática más marcada
  • Una base más suave y discreta
  • Una impronta de aire vintage

6. Editar accesorios: ordenar la escena y evitar saturación visual

Sala de estar con sofá esquinero claro, estantería de madera oscura con libros y adornos, mesa de comedor con sillas y cortinas blancas en ventanas grandes.
La selección de accesorios evita la saturación y permite recuperar áreas libres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de mantas, almohadones y objetos decorativos también figura entre las intervenciones recomendadas. Shaw explicó que esas piezas son relativamente simples de reemplazar y pueden modificar la identidad del living. Como ejemplo, mencionó el recambio de textiles estampados por opciones lisas para llevar el ambiente hacia una lectura más depurada.

Robins advirtió, sin embargo, que la acumulación de objetos pequeños puede volver el espacio recargado y anticuado. Frente a eso, propuso vaciar estantes, mesas y repisas antes de decidir qué vuelve a exhibirse. Su sugerencia se apoyó en tres criterios:

  • Agrupar los objetos con intención
  • Combinar alturas y materiales
  • Dejar áreas libres para que el conjunto respire

7. Sumar plantas: sumar volumen, color y punto de equilibrio

Planta en maceta, banco de madera con libros, mesa de centro y sofá en un salón que conecta con un comedor a través de un arco.
Las plantas de interior suman volumen, textura orgánica y color al living. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La séptima recomendación consiste en incorporar plantas de interior o reemplazar ejemplares existentes para refrescar la escena. Shaw señaló que tanto una planta de gran tamaño como un conjunto pequeño sobre una repisa o el alféizar pueden aportar vida a un ambiente apagado.

La clave, de acuerdo con esa mirada, no pasa solo por agregar verde, sino por distribuirlo con criterio para construir una composición equilibrada. Así, las plantas aparecen en el artículo como un recurso que introduce variación de alturas, textura orgánica y un contrapunto frente a superficies rígidas o neutras.

Temas Relacionados

DecoraciónPinturaPlantasElectricidadNewsroom BUEPlantaAlfombraTextilesLivingSala de EstarPapel Tapiz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué cada vez más jóvenes de la Generación Z eligen los oficios especializados, según un estudio

Un relevamiento realizado en Estados Unidos identificó que gran parte de los adolescentes considera clave orientarse hacia profesiones difíciles de automatizar. Cuál es el panorama que analizan los padres de niños menores de 16 años sobre su futuro

Por qué cada vez más jóvenes de la Generación Z eligen los oficios especializados, según un estudio

Las lecciones de moda de Rihanna en París: cómo destacar sin necesidad de usar colores intensos

La artista y empresaria renovó la paleta del otoño europeo mediante una propuesta centrada en siluetas amplias, texturas contrastantes y accesorios estructurados

Las lecciones de moda de Rihanna en París: cómo destacar sin necesidad de usar colores intensos

Receta de tarta de pollo con cebolla y huevo, rápida y fácil

Con una base simple y un armado fácil, el plato se vuelve una opción práctica para almuerzos o cenas, con 320 calorías por porción

Receta de tarta de pollo con cebolla y huevo, rápida y fácil

Receta de medallones de mijo con ensalada verde, rápida y fácil

Cuando el reloj apremia y el apetito pide algo liviano, pocas opciones resultan tan tentadoras como una combinación fresca y práctica

Receta de medallones de mijo con ensalada verde, rápida y fácil

El estilo de los hermanos Gallagher sacudió Venecia: la mística del rock que impusieron Liam y Noel en la alfombra roja

Ante los fotógrafos apostados junto al Palazzo del Cinema, los integrantes de Oasis combinaron la comodidad urbana con la sastrería minimalista, una propuesta fiel a su identidad visual

El estilo de los hermanos Gallagher sacudió Venecia: la mística del rock que impusieron Liam y Noel en la alfombra roja

DEPORTES

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y se despidió del US Open

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y se despidió del US Open

“Llamá a la policía, voy a morir”: el estremecedor relato del amigo del ex Puma Federico Martín Aramburu sobre el momento del crimen

“Quiero esta pelea”: con Rocky como protagonista, el video de la presentación de Ruben Insua como técnico de San Lorenzo

El polémico ranking de un medio inglés que subestimó la remontada de Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1

Se define el futuro de Mauro Icardi: el histórico equipo inglés que puede ser su próximo destino

TELESHOW

La virgen de la tosquera, basada en cuentos de Mariana Enriquez, representará a la Argentina en los Goya 2027

La virgen de la tosquera, basada en cuentos de Mariana Enriquez, representará a la Argentina en los Goya 2027

Murió Marcos Farías, reconocido productor y manager del mundo del cuarteto: la despedida de La Mona Jímenez y Ulises Bueno

El enojo de Gastón Edul por un supuesto video íntimo: “Es totalmente falso”

Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de los Famosos México tras una polémica: “Le huele a caca su boca”

El contundente posteo de un amigo de La Joaqui contra los dichos de Tuli Acosta: “Hay una cuestión de lealtad”

INFOBAE AMÉRICA

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Canciller de Cuba negó una crisis humanitaria en Cuba pese al grave deterioro de servicios

Frenan cacería ilegal en área protegida de Panamá y capturan a los infractores

Costa Rica reduce a cuatro los centros educativos que mantienen suspendidas las lecciones presenciales tras fuertes lluvias

Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

Obispos salvadoreños podrían proponer al papa León XIV que san Óscar Romero sea declarado doctor de la Iglesia, dice sacerdote