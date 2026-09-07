7 cambios económicos que pueden actualizar un living sin remodelarlo

Los cambios reversibles permiten actualizar el ambiente sin modificar su estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Renovar el living no siempre exige una obra. Una serie de cambios puntuales en color, distribución, iluminación y decoración puede modificar la percepción del ambiente y actualizar un espacio que quedó atrás en el tiempo.

Se reúnen una serie de consejos de acuerdo con recomendaciones publicadas por el sitio especializado en limpieza y estilo de vida, The Spruce, y respaldadas por diseñadores de interiores consultados por ese medio especializado.

PUBLICIDAD

En la guía, profesionales del diseño coincidieron en que el living ofrece margen para una renovación gradual porque no depende de instalaciones complejas. A partir de esa base, señalaron siete intervenciones de bajo impacto estructural que permiten reorganizar el lugar y alterar su apariencia sin modificar la arquitectura.

1. Papel tapiz adhesivo: incorporar color y dibujo sin intervención permanente

El papel tapiz adhesivo incorpora color y dibujo sin modificar de forma permanente las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las primeras sugerencias apunta a sumar papel tapiz adhesivo para introducir un cambio visual en paredes o sectores puntuales. Según The Spruce, la diseñadora y directora de interiores, Jessica Shaw, recomendó perder el temor a los colores y patrones. Optar por variantes autoadhesivas que facilitan la colocación y remoción.

PUBLICIDAD

El carácter removible de ese recurso aparece como uno de los argumentos centrales. Si el resultado no convence o surgen imperfecciones durante la colocación, el material puede retirarse y volver a instalarse. En ese sentido, la propuesta apunta a:

Incorporar contraste en una pared principal

Modificar el fondo visual de estanterías o rincones de lectura

Probar estampados sin convertir el cambio en definitivo

2. La pintura: como una vía directa para actualizar la atmósfera

La pintura actualiza la atmósfera del living y permite renovar paredes y molduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las alternativas destacadas es el uso de pintura contemporánea para transformar la lectura general del espacio. Shaw sostuvo que cubrir un ambiente con color puede tener un efecto marcado y que, al tratarse de pintura, el cambio conserva un margen de reversibilidad.

PUBLICIDAD

La diseñadora Mallory Robins añadió que pintar paredes completas o molduras envejecidas puede reconfigurar la sensación del living de forma inmediata. La observación no se limita al color de base: también incluye terminaciones y detalles que, con el paso del tiempo, pueden reforzar una estética desactualizada.

3. Reordenar los muebles: cambia la circulación y redefine las visuales

La reorganización de los muebles modifica la circulación y las líneas de visión del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones, mover los muebles puede producir un efecto de renovación sin incorporar elementos nuevos. Elizabeth Bennett, también diseñadora, señaló que una reconfiguración atenta puede hacer que el espacio se sienta distinto.

PUBLICIDAD

La propuesta incluye revisar tanto la disposición actual como las líneas de visión hacia el interior, a través y alrededor del cuarto. Entre los ajustes mencionados por la especialista figuran:

Separar el sillón de la pared y hacerlo flotar dentro del ambiente

Reorganizar el sector de conversación

Despejar trayectos visuales y de circulación

4. Variar la iluminación: lámparas, focos y puntos de luz complementarios

La iluminación cálida mejora la percepción del espacio y aporta una sensación más acogedora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento también remarcó que la iluminación del living no depende solamente de la instalación fija. Shaw planteó que, más que pensar en una reforma eléctrica, conviene evaluar qué elementos ya existen y cuáles pueden reemplazarse o sumarse para cambiar la percepción del espacio.

PUBLICIDAD

Bennett, por su parte, recomendó bombitas de 2700 K, una temperatura de color blanco cálido, frente a opciones más frías. Sugirió aprovechar reguladores de intensidad cuando estén disponibles.

Además, la nota indicó que cambiar pantallas antiguas o sumar una lámpara en un rincón oscuro puede alterar el equilibrio lumínico y generar otra lectura del conjunto.

PUBLICIDAD

5. Alfombra nueva: reorganizar la paleta y modificar escala visual del espacio

Una alfombra nueva transforma la paleta y altera la escala visual de la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los elementos textiles, The Spruce destacó que la alfombra suele ser una de las superficies más extensas del living. Por eso, tiene capacidad para incidir en el carácter del ambiente.

Shaw indicó que, si hubiera que priorizar una única incorporación, una alfombra podría producir un cambio visible al introducir una paleta distinta o una textura ausente hasta ese momento.

PUBLICIDAD

La variedad de estilos disponibles permite orientar el resultado hacia registros diferentes. El artículo mencionó tres posibilidades frecuentes:

Una presencia cromática más marcada

Una base más suave y discreta

Una impronta de aire vintage

6. Editar accesorios: ordenar la escena y evitar saturación visual

La selección de accesorios evita la saturación y permite recuperar áreas libres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de mantas, almohadones y objetos decorativos también figura entre las intervenciones recomendadas. Shaw explicó que esas piezas son relativamente simples de reemplazar y pueden modificar la identidad del living. Como ejemplo, mencionó el recambio de textiles estampados por opciones lisas para llevar el ambiente hacia una lectura más depurada.

PUBLICIDAD

Robins advirtió, sin embargo, que la acumulación de objetos pequeños puede volver el espacio recargado y anticuado. Frente a eso, propuso vaciar estantes, mesas y repisas antes de decidir qué vuelve a exhibirse. Su sugerencia se apoyó en tres criterios:

Agrupar los objetos con intención

Combinar alturas y materiales

Dejar áreas libres para que el conjunto respire

7. Sumar plantas: sumar volumen, color y punto de equilibrio

Las plantas de interior suman volumen, textura orgánica y color al living. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La séptima recomendación consiste en incorporar plantas de interior o reemplazar ejemplares existentes para refrescar la escena. Shaw señaló que tanto una planta de gran tamaño como un conjunto pequeño sobre una repisa o el alféizar pueden aportar vida a un ambiente apagado.

La clave, de acuerdo con esa mirada, no pasa solo por agregar verde, sino por distribuirlo con criterio para construir una composición equilibrada. Así, las plantas aparecen en el artículo como un recurso que introduce variación de alturas, textura orgánica y un contrapunto frente a superficies rígidas o neutras.