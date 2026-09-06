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Richard Gere, a los 77: los tres hábitos con los que desafía el paso del tiempo y mantiene su bienestar físico y mental

El actor apuesta por métodos simples y sostenidos, basados en la disciplina y el equilibrio, que lo ayudan a atravesar esta etapa con energía y calma

Richard Gere apuesta por hábitos simples: medita todos los días, sigue una dieta vegetariana y mantiene una rutina de actividad física (REUTERS/Yara Nardi)
Richard Gere apuesta por hábitos simples: medita todos los días, sigue una dieta vegetariana y mantiene una rutina de actividad física (REUTERS/Yara Nardi)
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Richard Gere cumplió 77 años el pasado lunes rodeado del cariño de su familia. El protagonista de Pretty Woman, American Gigolo y Novia fugitiva, entre otros éxitos, sostiene su bienestar físico y mental con tres hábitos que repite a diario: meditación, dieta vegetariana y ejercicio. Según contó en distintas entrevistas, esa rutina es una de las claves de su vigencia, su buen estado físico y la serenidad que transmite.

La práctica que más tiempo ocupa en su jornada es la meditación. “No hay duda de que si meditas una hora al día te sentirás diferente. Yo ahora no me enojo tanto, años atrás era horrible”, afirmaba el actor al asegurar que esa costumbre lo hizo cambiar su forma de ver la vida, su cerebro y su cuerpo, además de darle más claridad mental y una sensación de mayor calma en la vida cotidiana.

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Lejos de la obsesión por la juventud, el actor propone una mirada más amable y natural sobre el envejecimiento (REUTERS/Jon Nazca)
Lejos de la obsesión por la juventud, el actor propone una mirada más amable y natural sobre el envejecimiento (REUTERS/Jon Nazca)

“Vivía rodeado de ruido, pero dentro de mí había un silencio que no entendía. La meditación me ayudó a escucharme”, explicó. Su compromiso con la práctica espiritual se consolidó tras conocer al Dalai Lama, con quien mantiene una relación cercana desde hace varias décadas.

En el documental La sabiduría de la felicidad, que Gere produjo y que se centra en las enseñanzas del Dalai Lama, el actor buscó transmitir parte de ese aprendizaje. Partió de una idea: todas las personas aspiran a ser felices, aunque con frecuencia buscan esa felicidad en metas superficiales. El dinero, los bienes materiales, el reconocimiento y el éxito pueden aportar placer, comodidad o estatus, pero no garantizan una alegría duradera.

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Para Gere, la respuesta está en la bondad, la compasión y la empatía. En una entrevista con People, sostuvo que las personas se sienten mejor cuando actúan con esos valores: ayudar a otros no solo favorece a quien recibe el gesto, sino que también transforma a quien lo ofrece.

Richard Gere y el envejecimiento saludable

Con una sonrisa serena y un perfil bajo, Gere transita esta etapa con bienestar físico, equilibrio emocional y vida familiar (REUTERS/Mario Anzuoni)
Con una sonrisa serena y un perfil bajo, Gere transita esta etapa con bienestar físico, equilibrio emocional y vida familiar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Richard Gere también parece vivir el paso del tiempo de una manera distinta a la mayoría de las personas: disfruta de los cambios de la edad y procura quererse tal como es hoy, sin quedar atrapado en la nostalgia de su apariencia pasada.

“Cuando voy a festivales y muestran compilaciones de mis películas, de repente veo mi vida pasar sobre mis ojos en apenas cinco minutos, desde los 26 años a los 75”, señaló el actor en una entrevista con El País.

Lejos de vivir esas transformaciones con angustia, aseguró que prefiere mirarlas con serenidad. “En esos vídeos ves cómo tu cara y tu voz han cambiado. Cómo todo ha cambiado. Al enfrentarte a eso puedes pensar: ‘Oh, esto es horrible, me estoy haciendo mayor’, o por el contrario puedes pensar: ‘Guau, vaya espectáculo’. No hay nada realmente sorprendente en envejecer. Todo envejece”.

Así, su rutina de meditación, dieta vegetariana y ejercicio son el pilar del envejecimiento saludable, activo y positivo del actor.

Sus claves: la meditación y el savoring

Richard Gere consolidó su práctica de la meditación tras conocer al Dalai Lama, con quien mantiene un vínculo cercano desde hace décadas (AP/Ashwini Bhatia)
Richard Gere consolidó su práctica de la meditación tras conocer al Dalai Lama, con quien mantiene un vínculo cercano desde hace décadas (AP/Ashwini Bhatia)

La relación de Gere con el budismo zen comenzó en los años 70, cuando empezó a estudiar esta filosofía y tuvo su primer encuentro con el Dalai Lama. Comenzó a meditar a los 24 años y, desde entonces, no ha dejado de hacerlo ni un solo día, según ha contado.

“Medito absolutamente todos los días”, comentó en una entrevista a The Guardian. “La continuidad de la práctica diaria es algo que quiero y necesito a partes iguales. Es un ejercicio de paciencia y un compromiso con observar tu propia mente. A la mayoría no nos enseñan a hacer eso, simplemente nos relacionamos con el mundo de forma superficial”.

La ciencia le ha dado la razón en cuanto a los múltiples beneficios que otorga esta práctica. Un estudio publicado en PubMed, la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señaló que la meditación puede disminuir los niveles de estrés y ansiedad, y favorecer una sensación de calma y bienestar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El savoring, la meditación y una dieta vegetariana expresan una misma filosofía: vivir con más atención y menos exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación de Gere con el bienestar también aparece en una reflexión que compartió en una entrevista en el medio británico Express: “Ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí, así que por favor deja de tratarte como algo secundario. Come la comida deliciosa. Camina bajo el sol. Salta al océano. Di la verdad que llevas en tu corazón como un tesoro escondido. Sé tonto. Sé amable. Sé raro. No hay tiempo para nada más”.

Aunque suene a una idea sencilla, la psicología viene estudiando desde hace años una capacidad que se acerca bastante a esa mirada. Se llama savoring y describe la habilidad de frenar de manera consciente la mente para registrar y disfrutar las experiencias positivas de la vida cotidiana.

No se trata de resignarse ni de sostener una felicidad constante, sino de entrenar la atención para reconocer esos instantes simples y valiosos que muchas veces pasan de largo porque la cabeza está en otra parte.

Qué dice la ciencia sobre la meditación

Hombre joven con camiseta gris y pantalón azul medita en posición de loto sobre un tapete azul en una terraza, con vista a edificios de una ciudad al amanecer.
Según distintos estudios, la meditación puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la ansiedad y favorecer el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos define la meditación como un conjunto de prácticas que buscan conectar la mente y el cuerpo para favorecer la calma y el bienestar.

El neurólogo Claudio Waisburg explicó en una nota reciente de Infobae que los efectos de la meditación son más consistentes en el plano mental y emocional. Según señaló, “disminuye el estrés percibido, mejora la ansiedad y los síntomas depresivos”. También favorece la regulación emocional, la tolerancia al malestar y reduce la rumiación, es decir, ese circuito de pensamientos que se repite y alimenta la angustia.

En cuanto a los beneficios físicos, dijo que la meditación puede “contribuir a bajar la presión arterial en algunas poblaciones, aunque no reemplaza el tratamiento, solo lo complementa. También puede ayudar en el dolor crónico en ciertos casos, con evidencia mixta, y se considera útil como complemento“, destacó el médico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La práctica diaria de la meditación se asocia con beneficios sobre la regulación emocional, la calma y la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro estudio reciente, publicado en Frontiers in Human Neuroscience, se comprobó que la meditación trascendental tiene un impacto único en varias áreas del cerebro asociadas con el procesamiento visual, la memoria y las sensaciones corporales.

Otra investigación, de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, descubrió que la meditación produce cambios en la actividad de la amígdala y el hipocampo, regiones cerebrales clave implicadas en la regulación emocional y la memoria.

Su plan de alimentación y actividad física

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Basada en alimentos frescos y naturales, una dieta vegetariana bien planificada puede aportar beneficios para la salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la meditación, Gere mantiene una alimentación vegetariana desde hace décadas, alineada con sus creencias budistas. Su dieta se basa en productos naturales y frescos, evitando las grasas saturadas y el colesterol.

Según la Asociación Dietética Americana (ADA), seguir una dieta vegetariana bien planificada puede prevenir distintas enfermedades importantes, como la diabetes, obesidad, hipertensión y hasta algunos tipos de cáncer.

De acuerdo a la Sociedad Vegetariana de Reino Unido, hacerse vegetariano no garantiza una mayor longevidad. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que una dieta basada en plantas suele contribuir a una mayor esperanza de vida.

Algunos estudios sugieren que los vegetarianos y veganos podrían vivir hasta 8 años más en promedio que quienes consumen carne. Esto se debe a un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

Un hombre mayor vistiendo ropa deportiva azul camina por un sendero arbolado en un parque.
Incorporar caminatas a la rutina diaria puede favorecer el equilibrio físico, el descanso y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El vegetarianismo no causa directamente esta reducción del riesgo, sino que consiste en evitar los alimentos poco saludables que pueden provocar estas afecciones”, afirmó la entidad.

Los beneficios para la salud de ser vegetariano pueden incluir, según la sociedad:

  • Tener mayor probabilidad de tener la presión arterial más baja.
  • Dieta baja en grasas y colesterol.
  • Riesgo potencialmente menor de cáncer.
  • Menor riesgo de diabetes tipo 2.

El ejercicio también forma parte de la rutina diaria de Gere, quien ha practicado diversas disciplinas a lo largo de su vida, desde gimnasia y karate hasta tap dance, habilidades que aprendió para prepararse para distintos papeles cinematográficos. Actualmente, combina caminatas con sesiones de entrenamiento moderado.

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