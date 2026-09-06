Los 10 platos icónicos de las mejores regiones gastronómicas más famosas del mundo

Platos tradicionales de Italia, Grecia y Portugal reflejan la identidad culinaria de sus regiones a través de ingredientes locales y técnicas heredadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las grandes regiones gastronómicas conservan platos que expresan su identidad a través de ingredientes locales, técnicas heredadas y formas de comer que siguen vigentes.

De las costas del sur de Italia a las islas de Grecia y las panaderías tradicionales de Portugal, estas preparaciones condensan historias culinarias transmitidas durante generaciones.

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En esta selección inspirada en las guías y rankings globales de Taste Atlas, cada una aparece con su origen, una breve introducción y las claves para llevarla a la cocina. Son 10 clásicos de algunas de las regiones gastronómicas más reconocidas del mundo, desde pastas con mariscos y panes planos hasta postres rellenos, buñuelos, galletas festivas y asados de larga cocción.

1. Spaghetti allo scoglio, Campania, Italia

El spaghetti allo scoglio de Campania combina pasta larga con mariscos frescos y una cocción breve propia de la cocina marinera del sur de Italia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El linguine allo scoglio o spaguetis con mariscos frescos es uno de los platos más representativos de la cocina marinera de Campania, en el sur de Italia. Su base combina pasta larga con mariscos frescos y una cocción breve que busca conservar el sabor del producto del día. Aunque existen versiones con y sin tomate, la receta mantiene una estructura clásica ligada a la tradición napolitana.

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Ingredientes

400 g de linguine o espaguetis

300 g de almejas

300 g de mejillones

250 g de gambas o langostinos

200 g de calamares pequeños, opcional

2 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

300 g de tomate triturado, para la versión roja

4 cucharadas de aceite de oliva

Perejil picado

Sal

Pimienta

Paso a paso

Lavar bien las almejas y los mejillones para retirar arena e impurezas. Pelar las gambas y limpiar los calamares. Cocinar la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia y dorar el ajo. Agregar los calamares y las gambas, y cocinar durante dos o tres minutos. Incorporar almejas y mejillones, añadir el vino blanco y tapar hasta que se abran. Sumar el tomate triturado si se quiere la versión roja y cocinar unos minutos más. Añadir la pasta escurrida a la sartén y mezclar con el jugo de cocción. Terminar con perejil picado y servir de inmediato.

2. Piadina romagnola de Emilia-Romaña, Italia

La piadina romagnola de Emilia-Romaña nació como una preparación popular y hoy ocupa un lugar central en la cocina local italiana con rellenos de fiambres, quesos y vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piadina romagnola nació como una preparación humilde, ligada a los sectores populares de Emilia-Romaña, y con el tiempo se transformó en una de las piezas más reconocidas de la cocina local. Hoy suele comerse rellena con fiambres, quesos y vegetales frescos.

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Ingredientes

500 g de harina de trigo

80 g de grasa de cerdo o 60 ml de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de bicarbonato o polvo para hornear

220 ml de agua tibia

Prosciutto, squacquerone o queso crema, tomate y rúcula para rellenar

Paso a paso

Colocar la harina en un bol y mezclar con sal y bicarbonato. Añadir la grasa o el aceite y unir con las manos. Incorporar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave. Dejar reposar durante 20 a 30 minutos. Dividir la masa en bollos y estirar discos medianos. Cocinar cada disco en una plancha o sartén caliente hasta que aparezcan manchas doradas de ambos lados. Rellenar con prosciutto, queso, tomate y rúcula. Doblar y servir caliente.

3. Kalitsounia de Creta, Grecia

La kalitsounia de Creta es una empanada tradicional griega de formato pequeño, con relleno de queso fresco y versiones dulces o saladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La kalitsounia es una preparación de empanada tradicional de Creta que puede presentarse en versión dulce o salada. Su formato pequeño y su relleno de queso fresco la convirtieron en una receta asociada a celebraciones, aunque hoy se consume durante todo el año.

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Ingredientes

300 g de harina

3 cucharadas de aceite de oliva

120 ml de agua

1 pizca de sal

250 g de queso mizithra o ricotta

1 huevo

2 cucharadas de miel o azúcar, para la versión dulce

Canela y ralladura de limón, opcional

Espinaca salteada, opcional para versión salada

Paso a paso

Mezclar harina, sal, aceite y agua hasta obtener una masa lisa. Dejar reposar la masa durante 20 minutos. En un bol, unir el queso con el huevo. Para la versión dulce, sumar miel, canela y ralladura de limón. Para la versión salada, incorporar espinaca previamente cocida y escurrida. Estirar la masa y cortar círculos pequeños. Colocar una cucharada de relleno en el centro de cada círculo. Cerrar en forma de media luna o dejar abiertos los bordes, según el estilo deseado. Hornear hasta que se doren o freír si se prefiere una textura más crocante.

4. Cannoli siciliani de Sicilia, Italia

Los cannoli siciliani de Sicilia combinan una cubierta frita crocante con ricotta endulzada y exigen un armado final justo antes de servir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cannoli figuran entre los dulces más conocidos de Sicilia. La receta combina una cubierta frita crocante con un relleno a base de ricotta endulzada, y conserva una regla central: el armado final debe hacerse justo antes de servir.

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Ingredientes

250 g de harina

30 g de azúcar

30 g de manteca

1 huevo

60 ml de vino Marsala o vino blanco

1 cucharadita de cacao amargo

Aceite para freír

500 g de ricotta

150 g de azúcar glas

Chips de chocolate, pistachos picados o naranja confitada

Azúcar extra para decorar

Paso a paso

Mezclar harina, azúcar, cacao, manteca, huevo y vino hasta formar una masa firme. Dejar reposar la masa durante 30 minutos. Estirar fina y cortar círculos u óvalos. Enrollar cada pieza sobre moldes metálicos para cannoli. Freír hasta que las piezas queden doradas y crujientes. Retirar, dejar enfriar y quitar los moldes. Mezclar la ricotta con el azúcar glas hasta obtener una crema uniforme. Añadir chips de chocolate o fruta confitada, si se desea. Rellenar las conchas justo antes de servir. Decorar con pistachos picados o azúcar.

5. Bougatsa de Macedonia, Grecia

La bougatsa de Macedonia refleja un clásicos de Grecia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bougatsa, un pastel de capas finas de masa filo crujiente relleno de crema suave, se consolidó en el norte de Grecia como una de las opciones más habituales para desayunos y meriendas. Su versión más conocida lleva crema de sémola, aunque también existen rellenos salados.

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Ingredientes

8 hojas de masa filo

100 g de manteca derretida

1 litro de leche

120 g de sémola fina

120 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar glas para espolvorear

Canela, opcional

Paso a paso

Calentar la leche con el azúcar. Añadir la sémola en forma de lluvia y cocinar hasta espesar. Retirar del fuego y dejar entibiar. Agregar los huevos y la vainilla, y mezclar bien. Pintar una fuente con manteca y colocar varias hojas de masa filo, enmantecándolas una a una. Verter la crema en el centro. Cubrir con el resto de las hojas, siempre con manteca entre capas. Cerrar los bordes y hornear hasta que la superficie quede dorada. Dejar reposar unos minutos, cortar y espolvorear con azúcar glas y canela.

6. Tomatokeftedes de las Cícladas, Grecia

Los tomatokeftedes destacan el sabor del tomate local de las Islas Cícladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tomatokeftedes son una de las preparaciones más representativas de las Islas Cícladas, en especial de Santorini, donde el tomate local ocupa un lugar central. Se sirven como entrada, merienda o meze. Son buñuelos o tortitas de tomate crujientes por fuera y jugosos por dentro.

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Ingredientes

4 tomates maduros picados y escurridos

1 cebolla pequeña picada

2 cucharadas de perejil o menta fresca

100 g de queso feta desmenuzado

1 calabacín rallado, opcional

120 g de harina

Sal

Pimienta

Aceite para freír

Paso a paso

Colocar los tomates picados en un bol y retirar parte del líquido. Añadir cebolla, hierbas, feta y calabacín si se usa. Incorporar harina de a poco hasta formar una mezcla espesa. Condimentar con sal y pimienta. Calentar abundante aceite en una sartén. Tomar porciones con una cuchara y freírlas hasta que se doren de ambos lados. Retirar sobre papel absorbente. Servir calientes con tzatziki o una crema de habas.

7. Ragú toscano de Toscana, Italia

El ragú toscano se cocina lentamente hasta alcanzar una consistencia espesa y sabrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ragú toscano forma parte de la tradición de salsas de carne de Toscana, aunque presenta diferencias frente a otras versiones italianas. Suele tener menos tomate y una consistencia más espesa, ideal para pasta o lasaña.

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Ingredientes

500 g de carne picada de res

250 g de salchicha desmenuzada

1 cebolla

1 zanahoria

1 rama de apio

400 g de tomate triturado

100 ml de vino tinto o blanco

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Pimienta

Paso a paso

Picar cebolla, zanahoria y apio en cubos pequeños. Calentar el aceite en una olla y cocinar el sofrito a fuego bajo. Agregar la salchicha y la carne picada. Cocinar hasta que la carne cambie de color. Verter el vino y dejar que evapore el alcohol. Incorporar el tomate triturado. Salpimentar y cocinar a fuego bajo durante al menos 45 minutos. Revolver de vez en cuando hasta obtener una salsa espesa. Servir con pasta fresca, seca o usar como relleno de lasaña.

8. Gournopoula del Peloponeso, Grecia

Gournopoula, un plato tradicional de lechón asado del Peloponeso, presentado junto a salsa tzatziki y limones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gournopoula es una preparación tradicional del Peloponeso, especialmente asociada a Messinia y Kalamata. Se basa en el asado lento de un cochinillo o lechón asado entero, condimentado con sal y hierbas.

Ingredientes

1 cochinillo pequeño, limpio

4 cucharadas de sal gruesa

2 cucharadas de orégano

2 cucharadas de tomillo

6 dientes de ajo picados

100 ml de aceite de oliva

Pimienta

Jugo de limón, opcional

Paso a paso

Limpiar bien el cochinillo y secarlo. Mezclar sal, orégano, tomillo, ajo, pimienta y aceite de oliva. Frotar toda la pieza, también en la cavidad interior. Coser o cerrar el vientre con hilo de cocina. Colocar el cochinillo en un asador o en horno fuerte al inicio. Cocinar lentamente durante varias horas, girándolo si está al espetón. Bajar la temperatura para que la carne se cocine sin secarse. Al final, subir el calor para que la piel quede crocante. Cortar en porciones y servir.

9. Pão alentejano de Alentejo, Portugal

El pão alentejano acompaña quesos, aceitunas y embutidos con su corteza gruesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pão alentejano es una de las preparaciones de pan más reconocidas de Portugal. Su forma redonda, su corteza gruesa y su interior aireado lo convirtieron en un acompañamiento habitual de quesos, aceitunas y embutidos.

Ingredientes

500 g de harina de trigo

10 g de sal

10 g de levadura seca

350 ml de agua tibia

100 g de masa madre, opcional

Paso a paso

Mezclar harina, sal y levadura en un bol amplio. Incorporar el agua tibia y la masa madre si se utiliza. Amasar hasta lograr una preparación elástica. Cubrir y dejar leudar hasta que duplique su volumen. Formar una hogaza redonda. Dejar reposar nuevamente durante 30 a 40 minutos. Hacer un corte superficial en la parte superior. Hornear en horno precalentado hasta que la corteza quede firme y dorada. Dejar enfriar antes de cortar.

10. Mamoulia del Norte del Egeo, Grecia

Las mamoulia del Norte del Egeo forman parte de las celebraciones tradicionales de Quíos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mamoulia son galletas tradicionales de Quíos y otras islas del norte del Egeo. Se preparan sobre todo en fechas festivas y suelen perfumarse con agua de azahar, especias y, en algunas versiones, masticha.

Ingredientes

500 g de harina

150 g de mantequilla

100 ml de leche

120 g de azúcar

2 huevos

50 ml de aceite de oliva

1 cucharadita de polvo para hornear

2 cucharadas de brandy

200 g de frutos secos picados

80 g de azúcar glas

1 cucharadita de canela

1 pizca de clavo molido

Agua de azahar

Azúcar glas extra para decorar

Paso a paso

Mezclar mantequilla, azúcar, huevos, leche, aceite de oliva y brandy. Añadir harina y polvo para hornear hasta obtener una masa suave. En otro recipiente, unir los frutos secos con azúcar glas, canela, clavo y unas gotas de agua de azahar. Tomar porciones de masa y formar pequeñas piezas. Colocar relleno en el centro y cerrar, dando forma ovalada o de pera. Disponer las galletas en una placa para horno. Hornear hasta que queden apenas doradas. Al retirarlas, rociar con unas gotas de agua de azahar. Cubrir con azúcar glas antes de servir.