Vista, movimiento y ánimo: de qué se trata este triángulo cerebral que la ciencia puso en el centro de la salud mental

Los abordajes terapéuticos actuales, que combinan medicación y terapia, logran restaurar el equilibrio físico en quienes atraviesan un cuadro depresivo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sensación de pesadez corporal, la lentitud motriz y los cambios en la percepción visual son manifestaciones frecuentes que suelen acompañar a la depresión. Aunque esta condición se describe tradicionalmente a través del ánimo y la cognición, investigaciones recientes explican estas señales físicas mediante el estudio de circuitos específicos en el cerebro.

Un estudio publicado en Nature Mental Health en 2026, liderado por Kassandra Miyoko Hamilton, analizó correlatos cerebrales en más de 23.000 participantes. El trabajo identificó reducciones en el volumen de materia gris o superficie cortical en áreas como la corteza frontal, la corteza cingulada anterior (vinculada a la regulación emocional) y la ínsula.

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A diferencia de lo que se podría suponer, el estudio no se centró en síntomas físicos específicos, sino en caracterizar los correlatos estructurales y funcionales del trastorno depresivo a nivel general.

En ese sentido, destacó la importancia de las regiones somatomotoras (que coordinan el movimiento) y las áreas visuales. Bajo este enfoque, síntomas como el enlentecimiento no se reducen a una baja del ánimo, sino que se relacionan con alteraciones en la conectividad funcional, es decir, en la coordinación entre distintas áreas cerebrales. Es por eso que se centraron en aspectos tales como vista, ánimo y movimiento.

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Alteraciones en circuitos visuales y motores

Los investigadores hallaron reducciones de materia gris y de superficie cortical en la corteza frontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula en personas con depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre depresión y procesamiento visual acumula evidencia. Un estudio comparó hipótesis sobre el origen de la retardación psicomotora y halló alteraciones en la conectividad entre la corteza motora primaria y la región MT+ (que procesa el movimiento visual), según los resultados publicados en PubMed.

Otra investigación, realizada con personas que atravesaban su primer episodio depresivo sin medicación, observó una reducción en la comunicación entre la red visual y la sensoriomotora. Esos cambios afectaron la unión occipitotemporal lateral derecha, una región clave para el control inhibitorio (la capacidad de ajustar una respuesta frente a un estímulo externo), según consta en PubMed.

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Asimismo, un artículo en Frontiers in Psychiatry confirmó patrones de activación anormales en la región MT+ en pacientes con depresión, aunque el estudio precisó que los cambios en la señal de esta área no correlacionaron de forma directa con la severidad del enlentecimiento psicomotor de los participantes.

Si bien estos hallazgos no modifican los criterios diagnósticos, consolidan la importancia de los síntomas físicos. El paso siguiente consiste en determinar si estos patrones de conectividad sirven como marcadores biológicos para evaluar la severidad del cuadro o predecir la respuesta a tratamientos, dado que aún deben establecerse los mecanismos causales precisos.

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Comprender las bases biológicas de los síntomas físicos es el primer paso para aplicar tratamientos efectivos que devuelven la vitalidad al paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminos hacia la recuperación

La pregunta central para quienes atraviesan este cuadro es cómo revertir esta sintomatología. El abordaje clínico actual contempla diversas estrategias que, bajo supervisión profesional, han demostrado eficacia para restaurar la conectividad funcional y reducir el enlentecimiento motor:

Activación conductual: Es una terapia centrada en la acción que busca romper el ciclo de inactividad mediante la programación gradual de tareas. Según revisiones en la Es una terapia centrada en la acción que busca romper el ciclo de inactividad mediante la programación gradual de tareas. Según revisiones en la Cochrane Library , esta técnica es eficaz para disminuir los comportamientos evitativos y mejorar el acceso a estímulos positivos.

Farmacoterapia específica: La elección depende del criterio médico, pero existen líneas de evidencia que sugieren respuestas diferenciadas. Estudios en La elección depende del criterio médico, pero existen líneas de evidencia que sugieren respuestas diferenciadas. Estudios en Biomedical Research International indican que diversos fármacos han mostrado eficacia particular en la mejora de síntomas de retardación psicomotora al actuar sobre neurotransmisores que regulan la energía.

Intervenciones de alta complejidad: En cuadros de depresión melancólica severa, la terapia electroconvulsiva (TEC) es considerada por asociaciones como el En cuadros de depresión melancólica severa, la terapia electroconvulsiva (TEC) es considerada por asociaciones como el Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists como una opción de primera línea ante riesgos vitales o falta de respuesta a otros tratamientos.

La clave del éxito terapéutico reside en la integración de enfoques. Mientras la farmacoterapia trabaja sobre el sustrato neuroquímico, las psicoterapias como la cognitivo-conductual ayudan a reconfigurar los patrones de respuesta. El tratamiento no se limita a corregir un síntoma aislado, sino a restaurar el equilibrio de la persona en su totalidad, permitiendo que la conexión entre el ánimo, la red visual y el sistema motor sea, una vez más, fluida y coherente. Y para eso, el acompañamiento de un profesional de la salud es esencial.

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